Sáng 3/7, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã phát đi thông báo chính thức liên quan đến vụ việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, công ty thành viên của PNJ, bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo PNJ, đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và hiện đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cho biết tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị này để thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm bảo đảm hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

Trước những băn khoăn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, PNJ khẳng định luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Theo doanh nghiệp, toàn bộ kim cương do PNJ phân phối và được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời được đối soát với các tiêu chuẩn chất lượng của Viện Ngọc học Quốc tế GIA.

PNJ cũng cho biết mỗi viên kim cương đều có hồ sơ lưu trữ, cho phép truy xuất đầy đủ các thông số kỹ thuật theo yêu cầu, qua đó đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Doanh nghiệp nhấn mạnh các hoạt động tại toàn bộ hệ thống PNJ vẫn diễn ra bình thường. Khách hàng tiếp tục được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

Trong thông báo, PNJ khẳng định niềm tin của khách hàng, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư luôn là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các nguyên tắc minh bạch, tuân thủ pháp luật, quản trị có trách nhiệm và bảo vệ đầy đủ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

Nguyên văn bài viết được PNJ đăng tải PNJ THÔNG TIN VỀ VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY P-LAB PNJ CAM KẾT CÁC SẢN PHẨM KIM CƯƠNG CỦA PNJ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH TẠI P-LAB ĐỀU CÓ THỂ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PNJ đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab – công ty thành viên của PNJ, về hành vi buôn lậu. Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành. PNJ luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu. Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan. Trong suốt hành trình phát triển, PNJ luôn xem niềm tin của khách hàng, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư là nền tảng cho mọi giá trị mà Công ty tạo dựng. Chúng tôi trân trọng niềm tin ấy và sẽ tiếp tục kiên định với các nguyên tắc minh bạch, tuân thủ pháp luật, quản trị có trách nhiệm và bảo vệ đầy đủ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

Trước đó, ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Theo tài liệu điều tra, quá trình xác minh, công an phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức bài bản và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi từ khâu vận chuyển hàng hóa đến giao hàng và thanh toán tiền hàng nên xác lập chuyên án.

Công an xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP.HCM) và Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) nhận hàng từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới tại TP.HCM , An Giang và TP.Hà Nội.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này có đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM). Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Người này sau đó thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Cuối tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ 22 đối tượng có liên quan trong đường dây . Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật liên quan hoạt động buôn lậu kim cương.

Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra.