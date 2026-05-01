Trên mạng lan truyền rất nhiều loại thực phẩm giảm cân phổ biến như đậu phụ, rong biển, natto, giấm táo, v.v., tất cả đều được ưa chuộng nhờ lượng calo thấp và dinh dưỡng cao. Tuy nhiên tại Nhật Bản, còn có một chiêu "giảm cân bằng dưa chuột" đang được thảo luận cực sôi nổi, nghe nói không cần chịu đói cũng có thể giảm cân ổn định.

Đầu bếp Michelin người Nhật Nozaki Hiromitsu đã tự mình kiểm chứng, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã giảm thành công 11kg, ngay cả các chỉ số kiểm tra sức khỏe cũng cải thiện đáng kể, một lần nữa tạo nên chủ đề bàn tán!

"Phương pháp giảm cân bằng dưa chuột" là gì?

Phương pháp này bắt nguồn từ Nozaki Hiromitsu, Tổng đầu bếp của nhà hàng đạt sao Michelin Nhật Bản "Wakutoku Yama". Khi gần 60 tuổi, do kiểm tra sức khỏe phát hiện bị gan nhiễm mỡ, cholesterol hơi cao và mỡ cơ thể quá cao, ông quyết định điều chỉnh chế độ ăn uống để giảm cân. Vì quê hương Fukushima của ông rất thịnh hành dưa chuột, ông quyết định biến loại thực phẩm quen thuộc này thành nhân vật chính của quá trình giảm cân.

Ông chia sẻ, trong thời gian giảm cân, ông thường xuyên ăn dưa chuột như một món ăn lót bụng trước bữa ăn, món ăn nhẹ khi thèm miệng, món ăn thêm vào bữa sáng, thậm chí ăn vài quả một ngày. Sau khi kết hợp với điều chỉnh chế độ ăn uống tổng thể, không chỉ giảm 11kg trong hai tháng, vòng eo thu nhỏ mà việc đại tiểu tiện cũng trơn tru hơn. Hiện tại ở tuổi 73, ông cũng không bị tăng cân trở lại!

Sau đó, ông cũng viết những trải nghiệm này thành một cuốn sách nấu ăn giảm cân có tên "Sức chịu đói cao nhất! Món ăn giảm cân bằng dưa chuột: 74 thực đơn không tăng cân trở lại giúp giảm 11kg trong hai tháng", và được giám sát bởi bác sĩ nổi tiếng Nhật Bản chuyên nghiên cứu về béo phì và trao đổi chất cơ thể, Kudo Takafumi.

Tại sao dưa chuột giúp giảm cân?

Phím chốt khiến dưa chuột được coi là thánh phẩm giảm cân nằm ở đặc tính "calo thấp, hàm lượng nước cao, chất xơ cao". Mỗi 100 gram chỉ chứa khoảng 14 kcal, hàm lượng nước vượt quá 95%, khi ăn cảm thấy sảng khoái và no bụng.

Ngoài ra, dưa chuột cũng chứa vitamin C, vitamin K, kali, magiê và các hợp chất thực vật, giúp thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ tuần hoàn, tiêu sưng và duy trì đường ruột thông thoáng. Đối với những người hay ăn ngoài, đây là loại thực phẩm rất thích hợp để thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Trong cuốn sách "Món ăn giảm cân bằng dưa chuột" của Nozaki Hiromitsu cũng đề cập rằng dưa chuột chứa "phospholipase", một thành phần enzyme liên quan đến trao đổi chất lipid. Tuy nhiên, enzyme dễ mất hoạt tính khi gặp nhiệt độ cao, do đó nếu muốn giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn, ăn sống, nộm lạnh hoặc nấu ở nhiệt độ thấp sẽ thích hợp hơn.

Công khai 5 bước của phương pháp giảm cân bằng dưa chuột

Phương pháp giảm cân bằng dưa chuột không phải là chỉ ăn dưa chuột, mà là kiểm soát tổng calo thông qua thứ tự ăn và điều chỉnh chế độ ăn uống:

- Ăn dưa chuột trước bữa ăn.

- Tiếp theo ăn rau chần hoặc món ăn rau.

- Kết hợp một bát súp miso để tăng cảm giác no.

- Món chính chọn thực phẩm cao protein, ít mỡ.

- Cuối cùng mới ăn cơm trắng hoặc loại thực phẩm chính.

Ăn thực phẩm cao xơ calo thấp trước có thể giúp trì hoãn cảm giác đói, cũng như giảm xác suất ăn quá nhiều sau đó.

Người dân mạng Nhật Bản kiểm chứng thực tế: Giảm 11kg trong 3 tháng

Có một người dân mạng Nhật Bản đã thực hiện theo phương pháp trong cuốn sách. Ông ăn 2-3 quả dưa chuột trước bữa ăn, sau đó duy trì chế độ ăn ban đầu. Tháng đầu tiên giảm 2kg trước, tuy tốc độ không tính là nhanh, nhưng vì dễ thực hiện, không có cảm giác chịu đói, khiến ông có động lực hơn để tiếp tục.

Bắt đầu từ tháng thứ hai, ông thêm rau hấp và các món cá, cân nặng giảm thêm 4kg, và cảm thấy đại tiện thuận lợi, cơ thể trở nên nhẹ nhàng.

Trong tháng thứ ba, ông điều chỉnh sâu hơn lượng carbohydrate nạp vào, giảm tinh bột tinh chế ở bữa sáng và bữa tối, thay bằng các loại thực phẩm cao protein như đậu phụ, natto, đậu bắp... Cuối cùng, tháng này giảm thêm 5kg, tổng cộng giảm 11kg trong 3 tháng, bụng bia cũng xẹp đi rõ rệt!

3 điều cần lưu ý với "Phương pháp giảm cân bằng dưa chuột"

1. Mặc dù dưa chuột là thực phẩm lành mạnh, nhưng giảm cân không thể chỉ dựa vào một loại thực phẩm duy nhất. Khuyến nghị nên kết hợp protein, chất béo tốt và đủ thực phẩm chính để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.

2. Ngoài ra, những người có dạ dày nhạy cảm, dễ đầy hơi, lượng ăn sống không nên quá nhiều một lúc.

3. Nếu có bệnh mãn tính hoặc cần kiểm soát lượng kali nạp vào, cũng khuyến nghị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Chìa khóa thực sự hiệu quả của phương pháp giảm cân bằng dưa chuột là tận dụng thực phẩm calo thấp cao xơ để tăng cảm giác no, sau đó kết hợp với thứ tự ăn và điều chỉnh chế độ ăn tổng thể. Hiện tại đang là mùa dưa chuột, nếu sau chuyến du lịch bạn muốn bắt đầu giảm cân, thử thêm nó vào thực đơn trước bữa ăn, coi đó là bước đầu tiên để kiểm soát chế độ ăn uống nhé!