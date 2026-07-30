"Để em bao nuôi anh" - Lời tỏ tình khiến Châu Tinh Trì cảm động muốn khóc, Địch Lệ Nhiệt Ba nói không nên lời

Những hình ảnh tại sự kiện quảng bá phim điện ảnh Đội bóng nữ Thiếu Lâm đang trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Bên cạnh sự xuất hiện của dàn diễn viên và những chia sẻ về dự án mới, khoảnh khắc giữa Châu Tinh Trì với một người hâm mộ lâu năm lại bất ngờ chiếm trọn sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại màn tỏ tình đầy cảm xúc của nữ fan trước hàng trăm khán giả nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cô chia sẻ rằng mình đã vượt qua 4 thành phố chỉ để có cơ hội gặp thần tượng. Đứng trước Châu Tinh Trì, cô không giấu được sự xúc động khi liên tục bày tỏ rằng anh rất đẹp trai, đã là người cô yêu suốt nhiều năm và cảm ơn anh vì đã mang đến vô số tiếng cười, niềm vui trong cuộc sống. Đến cuối lời bày tỏ, nữ fan khiến cả khán phòng bất ngờ khi tuyên bố: "Tinh Gia, để em bao nuôi anh".

Những lời bày tỏ của nữ fan hâm mộ khiến Châu Tinh Trì rất xúc động.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng cũng không khỏi thích thú trước cách tỏ tình đậm chất fan của "vua hài". Nhiều người nhận xét rằng đây đúng là lời bày tỏ chỉ những người hâm mộ lâu năm của Châu Tinh Trì mới có thể nghĩ ra, vừa chân thành, vừa hài hước, đúng với tinh thần các bộ phim đã làm nên tên tuổi của nam đạo diễn, diễn viên.

Về phía Châu Tinh Trì, nam nghệ sĩ có những khoảnh khắc không giấu được nụ cười trước màn "tấn công" bất ngờ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, trước những lời bày tỏ chân thành, sự xúc động mới là thứ luôn hiện diện trên gương mặt Châu Tinh Trì. Khoảnh khắc ánh mắt đỏ hoe, nước mắt như chỉ trực rơi của "vua hài" nhanh chóng khiến nhiều khán giả đồng cảm. Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, những tình cảm bền bỉ từ người hâm mộ có lẽ chính là món quà quý giá nhất đối với Châu Tinh Trì.

Dù cũng có khoảnh khắc màn tỏ tình này khiến mọi người bật cười...

...nhưng không vì thế mà sự cảm động mất đi.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng ngay bên cạnh cũng có biểu cảm ngơ ngác, bất ngờ không nói nên lời khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nữ diễn viên dường như không nghĩ rằng tại một sự kiện quảng bá phim, mình lại được chứng kiến màn tỏ tình vừa hài hước vừa giàu cảm xúc đến vậy. Đối với nhiều khán giả, đây không chỉ là lời bày tỏ của một người hâm mộ dành cho thần tượng, mà còn là sự ghi nhận dành cho những giá trị, những tiếng cười và dấu ấn mà Châu Tinh Trì đã cống hiến cho điện ảnh Hoa ngữ suốt nhiều thập kỷ qua.

Cho những ai chưa biết, điều đặc biệt của lời tỏ tình này nằm ở chỗ, nó xuất phát từ một câu nói huyền thoại của chính Châu Tinh Trì. Cụ thể, "tôi nuôi cô" là lời thoại mà Châu Tinh Trì đã nói với Trương Bá Chi trong bộ phim Vua Hài Kịch. Trong phim, Doãnh Thiên Cừu (Châu Tinh Trì) đã hỏi Liễu Phiêu Phiêu (Trương Bá Chi) rằng "Không đi làm được không?". Khi cô hỏi ngược lại rằng "Không đi làm thì anh nuôi tôi à?", Thiên Cừu đã dứt khoát tuyên bố "Tôi nuôi cô". Sau này, khi mà Châu Tinh Trì thực sự điền tên Trương Bá Chi vào danh sách những người thừa kế khối tài sản trị giá khoảng 7.000 tỷ đồng của mình, nhiều người mới nói đùa rằng vua hài xứ Cảng Thơm thực hiện lời hứa của mình.

Đội bóng nữ Thiếu Lâm được đầu tư kinh phí sản xuất 380 triệu NDT, nhưng đến ngày 17/7 đã đạt doanh thu 1 tỷ NDT.

Nói thêm về Đội bóng nữ Thiếu Lâm, đây là tác phẩm đang làm mưa làm gió tại phòng vé Trung Quốc. Bộ phim có sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu hiện tại như Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng, Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài ra, minh tinh nổi tiếng Lưu Gia Linh và nam thần làng phim Nhật Bản là Satoh Takeru cũng góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt. Tác phẩm xoay quanh đội bóng đá nữ Nga Mi bị đánh giá là yếu nhất Cúp Chí Tôn, quy tụ những mảnh đời ở tầng lớp thấp của xã hội, lại viết nên một hành trình ngược dòng cực kỳ đặc biệt.