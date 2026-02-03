Phương Oanh không còn như xưa

Đó là nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân không còn đăng tải clip nấu ăn lên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Thay vào đó, cô xuất hiện trong những video nấu nướng được đăng tải trên kênh TikTok của một tài khoản khác, với nội dung lồng ghép booking quảng cáo.

Phương Oanh trở lại nhưng đã thay đổi kênh đăng tải nội dung nấu ăn, không còn voice hướng dẫn cách làm như trước đây.

Đáng chú ý, trong loạt clip này, Phương Oanh không còn trực tiếp voice hướng dẫn như phong cách quen thuộc trước đây mà giữ im lặng hoàn toàn, để hình ảnh và thao tác nấu ăn “tự nói lên tất cả”.

Một phần lý do đến từ việc đây là lần hiếm hoi Phương Oanh xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau biến cố gia đình năm 2025. Phần khác, như nhiều netizen nhận xét, là bởi phong cách nấu ăn của cô vẫn giữ được sự chỉn chu, gọn gàng.

Bối cảnh quay cũng không xa lạ: căn bếp quen thuộc trong biệt thự của nữ diễn viên tại Hà Nội.

Phương Oanh vốn nổi tiếng với các clip nấu ăn.

Phương Oanh khi xuất hiện vào tháng 12/2025

Nhiều người bình luận, dự đoán đây sẽ là hướng đi mới của Phương Oanh - xuất hiện thông qua các kênh khác - như một KOL.

"Thay đổi như này cũng ổn mà, Phương Oanh đã có một tệp fan nhất định rồi", "Vậy là từ nay không được nghe voice hướng dẫn cách nấu ăn nữa hả, nhưng nhìn bạn này làm cũng dễ hiểu", "Lâu lắm rồi mới thấy, trước hay coi clip bạn này nấu ăn, phải nói là giỏi - đảm",.... là những bình luận của cư dân mạng.

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh như trang cá nhân 762 nghìn lượt theo dõi, Fanpage có tích xanh với 1 triệu người theo dõi không đăng bài viết mới trong suốt nhiều tháng qua. Bài đăng gần nhất trên tài khoản Đỗ Phương Anh đã từ tháng 10/2025.

Trong khi đó, kênh TikTok hơn 955 nghìn lượt theo dõi vẫn giữ các video cũ, không tắt bình luận nhưng cũng không cập nhật thêm video kể từ cuối tháng 8/2025.

Phương Oanh có tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh, sinh năm 1989. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim vào năm 2012. Sau đó, cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là 2 tác phẩm để đời Quỳnh Búp Bê và Hương Vị Tình Thân, giúp cô khẳng định vị trí vững chắc trong làng phim Việt giờ vàng.

Từ khi lập gia đình, Phương Oanh dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm nhỏ, thường xuyên nấu ăn và chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình lên mạng xã hội. Từ đó, cô phát triển kênh TikTok nấu ăn thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, tham gia các chương trình thực tế và mới đây trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Từ cuối năm 2024 - đầu năm 2025, Phương Oanh đã dần quay trở lại với nghệ thuật thông qua phim truyền hình, quảng cáo và show giải trí. Cô cũng được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung với khả năng nấu nướng và các video chia sẻ nội trợ thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.