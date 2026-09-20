Phương Oanh khoe ảnh mới nhất của quý tử, chỉ vuốt tóc một chút đã ra dáng “soái ca nhí”

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ loạt ảnh mới của quý tử Jimmy trên trang cá nhân. Cậu bé xuất hiện trong bộ đồ màu xanh, mái tóc được mẹ vuốt gọn, gương mặt ngày càng lanh lợi và có vẻ khá hợp tác trước ống kính. Kèm theo những hình ảnh của con trai, nữ diễn viên viết đầy hài hước: “Tóc tai vuốt vuốt các thứ vào 1 tí trông bảnh thế chứ lị”.

Nguồn: Đỗ Phương Oanh

Cậu bé ngồi trên ghế, lúc nhìn thẳng vào máy ảnh, lúc lại quay sang một bên với biểu cảm khá điềm tĩnh. Điểm dễ nhận thấy nhất chính là mái tóc được mẹ vuốt gọn. Không cần thêm phụ kiện cầu kỳ, kiểu tóc đơn giản này khiến gương mặt Jimmy trông sáng sủa và trưởng thành hơn.

Ở một vài góc chụp, cậu nhóc còn có biểu cảm khá “ngầu”, hoàn toàn khác với hình ảnh những em bé thường xuyên nhí nhảnh trước máy ảnh. Có lẽ chính vì vậy mà Phương Oanh mới hài hước nhận xét con trai chỉ cần vuốt tóc một chút là đã “bảnh” lên trông thấy.

Jimmy và em gái Jenny là cặp song sinh của Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, chào đời vào tháng 5/2024. Bé trai có tên thật là Nguyễn Nhật Khang, còn tên ở nhà là Jimmy.

Nguồn: Đỗ Phương Oanh

Thời gian gần đây, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên hai con. Từ những bữa ăn, giờ chơi cho tới các chuyến đi, cuộc sống của Jimmy và Jenny xuất hiện khá tự nhiên trên trang cá nhân của mẹ.

Trước đó, Phương Oanh từng đăng video nấu ăn trong khi chăm hai con. Một đoạn clip hồi đầu tháng 9 cũng ghi lại khoảnh khắc bé Jenny trò chuyện với mẹ, biết nói “cảm ơn mẹ ạ” sau khi được cho ăn.

Cặp song sinh hiện đã hơn 2 tuổi và ngày càng có nhiều biểu cảm đáng yêu. Phương Oanh từng chia sẻ rằng Jimmy và Jenny có tính cách khá khác nhau, trong đó Jimmy được nhận xét là hiếu động hơn em gái.

Với loạt ảnh mới, điều khiến người xem chú ý vẫn là sự thay đổi từng ngày của cậu bé. Mới ngày nào còn là em bé bụ bẫm, Jimmy giờ đã có dáng vẻ của một cậu nhóc tinh nghịch. Và chỉ với một chút tóc được mẹ vuốt gọn, “anh cả” đã lập tức có thêm vài phần bảnh bao.