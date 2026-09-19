Phùng Thiệu Phong bị làm sao thế này?

Vào ngày 18/9, cái tên Phùng Thiệu Phong bất ngờ xuất hiện trên hot search trên mạng xã hội Trung Quốc. Nguyên nhân bắt nguồn từ những hình ảnh đời thường được paparazzi ghi lại trong thời gian gần đây. Theo loạt ảnh được chia sẻ, nam diễn viên nhiều lần xuất hiện cùng con trai trong các hoạt động ngoài trời. Trong một khoảnh khắc, Phùng Thiệu Phong mặc áo phông đen kết hợp quần short, đứng bên đường để nghe điện thoại.

Điều khiến cư dân mạng chú ý không nằm ở trang phục hay hành động của nam diễn viên mà là diện mạo của anh trước ống kính. Gương mặt Phùng Thiệu Phong trong những bức ảnh này có phần ửng đỏ, đường nét trông kém săn chắc hơn trước. Khi không có ánh sáng, tạo hình hay lớp trang điểm hỗ trợ, nam diễn viên cũng để lộ rõ hơn những dấu hiệu tuổi tác. Một số người nhận xét anh trông già dặn hơn khá nhiều so với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh.

Phùng Thiệu Phong trông khác lạ khi mặc áo phông đen kết hợp quần short, đứng bên đường để nghe điện thoại. Ảnh: Weibo



Gương mặt Phùng Thiệu Phong trong những bức ảnh này có phần ửng đỏ, đường nét trông kém săn chắc hơn trước. Ảnh: Weibo

Loạt ảnh này đã leo lên hot search ngày 18/9. Ảnh: Weibo

Đặc biệt, sự thay đổi này càng trở nên rõ ràng khi cư dân mạng đặt diện mạo hiện tại của Phùng Thiệu Phong cạnh hình ảnh thời anh đóng Minh Lan Truyện. Phùng Thiệu Phong từng sở hữu ngoại hình được đánh giá cao trong làng giải trí Hoa ngữ. Thời điểm Minh Lan Truyện lên sóng, hình ảnh Cố Đình Diệp do anh đảm nhận gây được nhiều sự chú ý.

Không chỉ có ngoại hình sáng, Phùng Thiệu Phong còn được nhận xét phù hợp với những nhân vật mang khí chất trưởng thành, điềm đạm. Tạo hình cổ trang, ánh sáng trên phim cùng quá trình hậu kỳ cũng góp phần tạo nên hình ảnh khác biệt so với diện mạo đời thường. Chính vì vậy, khi những bức ảnh không qua góc máy điện ảnh xuất hiện, khoảng cách giữa hình ảnh trên màn ảnh và ngoài đời càng khiến khán giả cảm nhận rõ sự thay đổi.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc so sánh một người ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc với diện mạo hiện tại là không thực sự công bằng. Phùng Thiệu Phong hiện đã ở tuổi 48, bởi vậy việc gương mặt và vóc dáng có những thay đổi theo thời gian là điều tự nhiên. Fan cũng cho rằng ảnh paparazzi được chụp trong những khoảnh khắc đời thường không thể phản ánh đầy đủ ngoại hình của một diễn viên. Góc chụp, ánh sáng, biểu cảm, thời điểm và tình trạng nghỉ ngơi đều có thể khiến diện mạo một người khác biệt đáng kể.

Nhiều người hâm mộ cho rằng việc so sánh một người ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc với diện mạo hiện tại là không thực sự công bằng. Ảnh: Weibo



Nam diễn viên đã 48 tuổi và không thể tránh được dấu hiệu lão hóa. Ảnh: Weibo

Phùng Thiệu Phong sinh năm 1978 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bước chân vào ngành giải trí từ những năm đầu thập niên 2000. Trong những năm đầu sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong chủ yếu đảm nhận các vai diễn truyền hình. Sau đó, anh dần tạo được dấu ấn với những tác phẩm cổ trang và hiện đại, trở thành một trong những nam diễn viên quen mặt của màn ảnh Hoa ngữ.

Sự nghiệp của anh có nhiều giai đoạn đáng chú ý, đặc biệt là thời kỳ phim truyền hình Trung Quốc liên tục cho ra mắt những tác phẩm cổ trang có sức ảnh hưởng lớn. Phùng Thiệu Phong từng góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả biết đến như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Lan Lăng Vương, Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện.

Trong đó, Cung Tỏa Tâm Ngọc là một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Phùng Thiệu Phong được biết đến rộng rãi hơn. Sau thành công này, anh tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác nhau thay vì chỉ gắn bó với hình tượng mỹ nam cổ trang. Đến Minh Lan Truyện, nam diễn viên đảm nhận Cố Đình Diệp - một nhân vật có tính cách phức tạp, trải qua nhiều biến cố và có quá trình phát triển đáng chú ý. Bộ phim cũng trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của anh.

Ảnh: Weibo

Phùng Thiệu Phong có sự nghiệp trải dài hơn 2 thập kỷ. Ảnh: Weibo

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Phùng Thiệu Phong cũng từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nam diễn viên từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí, đáng chú ý nhất là cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Hai người từng hợp tác trong Minh Lan Truyện và công khai kết hôn vào năm 2018. Cặp đôi có một con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2021. Sau khi chia tay, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều tiếp tục tập trung cho công việc. Hai người đồng thời duy trì trách nhiệm với con trai.

Những năm gần đây, Phùng Thiệu Phong cũng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng con trong đời thường. Hình ảnh nam diễn viên dành thời gian đưa con tham gia các hoạt động ngoài trời vì thế thỉnh thoảng lại thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng. Từ một “nam thần” từng khiến khán giả mê mẩn trên màn ảnh đến một người cha xuất hiện giản dị bên con trai ngoài đời, hình ảnh của Phùng Thiệu Phong hiện tại có lẽ đơn giản là một phiên bản khác của nam diễn viên sau nhiều năm bước qua showbiz.

Ảnh: Weibo