Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cùng hai con ghé thăm một vườn lê tại Hàn Quốc. Địa điểm mà nữ diễn viên đưa các bé tới là Nureongi Orchard, nằm ở thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi.

Nơi đây nổi tiếng với trải nghiệm tự tay hái lê tại vườn, đồng thời sở hữu không gian xanh mát, những góc check-in xinh xắn giữa vườn cây và thảm hoa rực rỡ. Hình ảnh ba mẹ con vui vẻ dạo chơi, tận hưởng không khí trong lành tại đây mang đến cảm giác bình yên, gần gũi.

Jimmy xin một miếng lê từ em gái Jenny nhưng cô bé không đồng ý và nhắc nhở vì trước đó cậu bé đã làm rơi một trái lê.

Hai bé Jimmy và Jenny được mẹ diện cho những bộ trang phục đồng điệu, trông vô cùng đáng yêu và duyên dáng. Trong lúc vui chơi tại vườn, Jenny thích thú hái được một trái lê và hồn nhiên thưởng thức.

Trong khi đó, Jimmy trước đó không may làm rơi trái lê của mình nên ngỏ lời xin em gái một miếng. Tuy nhiên, cô bé lại nhất quyết từ chối khiến tình huống trở nên vô cùng đáng yêu.

Phương Oanh và 2 con trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây.

Chứng kiến khoảnh khắc này, Phương Oanh liên tục khéo léo nhắc nhở Jenny biết chia sẻ với anh trai. Đồng thời, nữ diễn viên cũng nhẹ nhàng dạy Jimmy bài học về sự trân trọng, rằng cần biết giữ gìn những gì mình đang có, bởi khi để vuột mất rồi mới nhận ra tiếc nuối thì đã muộn.

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc gần đây, diễn viên Phương Oanh kết hợp đưa cặp song sinh Jimmy và Jenny đi vui chơi, khám phá nhiều địa điểm thú vị.

Ba mẹ con đã có những trải nghiệm đáng nhớ như tham quan nông trại, ngắm hoàng hôn bên sông Hàn và diện trang phục hanbok truyền thống dạo phố.

Phương Oanh hào hứng chia sẻ về hai nhóc tì với những nét tính cách trái ngược: nếu Jenny ngọt ngào, điệu đà, thích mặc hanbok và tạo dáng trước ống kính thì Jimmy lại vô cùng hiếu động, luôn tràn đầy năng lượng.

Phương Oanh cùng các con diện hanbok dạo chơi ở Hàn Quốc.

Trong chuyến đi lần này, nữ diễn viên cũng tự mình xoay xở chăm sóc hai con kết hợp với lịch trình công việc. Dù thừa nhận hành trình có phần vất vả, Phương Oanh vẫn cảm thấy mọi khoảnh khắc được đồng hành và trải nghiệm cùng các con đều vô cùng quý giá.

Diễn viên cho rằng việc có các con đồng hành khiến chuyến công tác thêm bận rộn nhưng đáng giá. "Tuổi thơ của con không trở lại lần thứ hai, những khoảnh khắc được ở bên nhau đều đáng trân trọng".

Nữ diễn viên quan niệm mọi khoảnh khắc ở bên con đều đáng trân trọng.

Diễn viên Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh một trai, một gái vào ngày 14/5/2024 tại Hà Nội bằng phương pháp sinh mổ. Hai bé được đặt tên thân mật là Jimmy (Nhật Khang) và Jenny (Nhật Hạ). Đến nay, cặp song sinh nhà nữ diễn viên đã được 2 tuổi rưỡi.

Trong hành trình nuôi dạy cặp song sinh Jimmy và Jenny, Phương Oanh được chú ý bởi cách chăm con chu đáo, khéo léo kết hợp giữa yêu thương và kỷ luật. Nữ diễn viên ưu tiên tự tay chăm sóc, chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các bé, đồng thời kiên nhẫn quan sát để tôn trọng tính cách riêng của mỗi con.

Bên cạnh việc dành thời gian vui chơi, đồng hành cùng hai bé trong những chuyến đi, cô cũng chú trọng rèn nề nếp, dạy con biết lễ phép, chia sẻ và chịu trách nhiệm với hành động của mình.



