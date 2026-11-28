Tối 27/11, diễn viên Phương Oanh đăng loạt ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc cô trình diễn tại một tuần lễ thời trang ở Hà Nội.

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, đã khá lâu cô mới catwalk trở lại. Do ê-kíp muốn giữ "bí mật - bật mí" nên Phương Oanh không được tập sân khấu trước, khiến cô có phần bỡ ngỡ, "nhất là khi thấy sân khấu có bậc thang".

Dù vậy, khi đèn tắt, nhạc lên, Phương Oanh bước ra với một suy nghĩ: "Phải walk thật tốt để sau cho Khang, Hạ còn ngắm". Khang, Hạ là tên ở nhà của cặp song sinh Jimmy, Jenny mà cô sinh vào tháng 5/2024.

Trong lần trở lại này, Phương Oanh diện jumpsuit đỏ chất liệu xuyên thấu đính kết, cổ chữ V, khoác ngoài áo choàng voan dài viền lông vũ. Cô búi tóc cao, trang điểm tông đậm với lông mày sắc nét, môi đỏ, phụ kiện là đôi hoa tai dáng dài.

Bên cạnh ảnh trên sàn diễn, Phương Oanh còn đăng loạt ảnh chụp trong studio với cùng bộ trang phục. Bộ ảnh dùng phông nền đơn giản và ánh sáng gắt, tập trung vào gương mặt và sắc đỏ của trang phục.

Cuối bài đăng, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn ê-kíp "vì đã đồng hành, yêu thương, thấu hiểu".

Hiện tại, Phương Oanh chưa công bố dự án phim mới. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc cặp song sinh, đồng thời duy trì công việc kinh doanh, quảng cáo và sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Cô từng chia sẻ một ngày của mình thường bắt đầu từ 6h30 sáng với việc chuẩn bị và đưa các con đến trường, sau đó mới trở về nhà xử lý công việc. Từ giữa tháng 10, Phương Oanh cũng nhận lời làm mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang, điều hiếm thấy sau nhiều năm cô chỉ tập trung cho diễn xuất.

Jimmy và Jenny thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ và nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu, tình cảm. Những khoảnh khắc như Jimmy chăm sóc em gái, hai bé cùng mẹ vào bếp làm bánh trôi hay nghịch cát trên bãi biển đều khiến cư dân mạng thích thú. Có bài đăng về hai con của Phương Oanh nhận gần 10.000 lượt thả tim.

Phương Oanh sinh năm 1989, được khán giả biết đến qua các phim truyền hình như "Lặng yên dưới vực sâu", "Quỳnh búp bê", "Hương vị tình thân". Dự án phim gần nhất của cô là "Gió ngang khoảng trời xanh".

Ảnh: FBNV