Tập 39 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã mang đến một trong những cảnh đắt giá nhất kể từ đầu phim màn đối đầu trực diện giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Linh (Lan Phương). Sau khi phát hiện chồng mình là Đăng (Doãn Quốc Đam) có mối quan hệ mập mờ với Linh, Mỹ Anh không chọn cách gào thét hay làm loạn, mà bước thẳng vào nhà tình địch trong tâm thế của một người vợ bản lĩnh, tỉnh táo và đủ tự tin để giành lại thế chủ động.

Ngay khi Linh phàn nàn về ban quản lý chung cư, Mỹ Anh nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý đáp: "Chắc là Linh ở đây chỉ là thuê nhà, mượn nhà cho nên ý kiến không có giá trị đấy".

Từ giây phút đó, không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Mỹ Anh mở điện thoại, đưa ra bằng chứng từ camera ghi lại khoảnh khắc Linh cố tình hôn Đăng, rồi nói rõ ràng, không vòng vo: “Tôi cho cô 5 phút để trình bày".

Câu nói vừa dứt, khán giả gần như nín thở. Cảnh quay giữa hai người phụ nữ một điềm tĩnh, một run rẩy được dàn dựng tinh tế, không cần âm nhạc dồn dập hay nước mắt, chỉ bằng lời thoại và ánh mắt cũng đủ khiến người xem rùng mình.

Mỹ Anh nói tiếp, từng câu như dao cứa: “Cô có thể làm thoả mãn sự tò mò của chồng tôi, nhưng cô không bao giờ có thể thay thế vị trí của một người vợ trong lòng anh ấy. Đàn ông họ khôn lắm, họ biết đâu là bến đỗ, đâu chỉ là hái hoa bên đường thôi. Cùng là phận đàn bà với nhau, thấy cô chật vật đi tìm một hơi ấm, tôi chỉ thấy thương hại thôi. Phụ nữ thông minh và bản lĩnh họ chọn cách xây tổ ấm cho riêng mình, chứ không xin ở nhờ trong hạnh phúc của người khác. Người đàn ông mà cô ngưỡng mộ từ đầu đến gót chân là một tay tôi tạo nên. Cảm ơn cô đã ngưỡng một".

Chỉ vài câu thoại của Mỹ Anh trở thành “trận kết liễu” thực sự trong bộ phim. Không cần to tiếng, không cần tát, chỉ bằng ngôn từ, Phương Oanh đã khiến khán giả phải thốt lên: “Đây mới là cao trào thật sự!”

Ngay sau khi tập 39 phát sóng, mạng xã hội tràn ngập bình luận khen ngợi. Nhiều người cho rằng đây là phân đoạn hay nhất từ đầu phim đến giờ. Theo netizen: “Phương Oanh đóng tập này không thể chê một điểm gì. Ai từng nói cô diễn dở chắc phải xem lại, vì đây là vai hợp nhất với cô.” Có khán giả còn nhận xét: “Tập này lời thoại như dao cứa, nghe câu nào cũng thấm".

Không chỉ fan của Phương Oanh, khán giả đại chúng cũng đồng loạt dành lời khen cho biên kịch và ekip sản xuất khi xây dựng được một nhân vật phụ nữ mạnh mẽ, văn minh nhưng đầy nội lực. Không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ của mình, Phương Oanh cũng nhận được lời khen khi có thể vừa có sự mạnh mẽ vừa có sự yếu đuối đến tận cùng của người phụ nữ khi phát hiện chồng mình phản bội.

Sau nhiều tập đầu gây tranh cãi vì nhịp phim chậm và mâu thuẫn chưa tới, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã thực sự bứt phá ở tập 39. Cảnh Mỹ Anh đối mặt Linh được xem là khoảnh khắc “gỡ rating” ngoạn mục, khi nhân vật do Phương Oanh thể hiện bộc lộ trọn vẹn nội tâm vừa giằng xé, vừa mạnh mẽ.

Bình luận của cư dân mạng

Khán giả nhận định đây chính là “phân đoạn định nghĩa lại diễn xuất của Phương Oanh” sau loạt vai từng gây tranh cãi. Sự tiết chế, ánh mắt, giọng nói và cách cô nhấn nhá từng chữ khiến phân cảnh trở nên sắc bén, đầy khí chất của một người phụ nữ từng trải.

Từ góc độ kịch bản, đây cũng là bước ngoặt cho phim khi mối quan hệ tay ba giữa Mỹ Anh - Đăng - Linh đạt đến cao trào. Câu chuyện không còn là những màn ghen tuông đơn giản mà trở thành cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ có tri thức, bản lĩnh và lòng tự trọng.

Tập 39 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vì vậy được xem là đỉnh cao cảm xúc kể từ đầu phim. Còn với Phương Oanh, chỉ cần vài phút thoại cũng đủ giúp cô “chiếm trọn spotlight”, khiến khán giả phải thừa nhận: “Bà Oanh diễn đỉnh thật từ thần thái, lời nói đến ánh mắt đều là một cú comeback ngoạn mục". Điều này cũng giúp nữ diễn viên đảo chiều dư luận, khi chỉ mới ở tập trước cô còn bị chê là diễn thiếu sức hút, nhạt nhoà, nhả thoại chán.

KIM TIỀN