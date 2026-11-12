Phương Oanh có chuyến công tác "đầy bất ổn" với 2 "đồng nghiệp nhí", tiết lộ tính cách thật của 2 nhóc tỳ

Sau một thời gian im ắng, Phương Oanh đã chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống khi làm mẹ của 2 nhóc tỳ song sinh Jimmy và Jenny. Mới đây, người đẹp "Quỳnh búp bê" đã đưa 2 con sang Hàn Quốc để đi du lịch kết hợp công tác.

Phương Oanh đã chia sẻ hình ảnh cùng 2 nhóc tỳ ghé thăm làng Hanok Eunpyeong ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nữ diễn viên hóm hỉnh tiết lộ về chuyến đi công tác "đầy bất ổn" của mình đồng thời tiết lộ tính cách thật của 2 nhóc tỳ.

"Chuyến công tác với 2 “đồng nghiệp nhí” bất ổn, 1 người thì rất khó ngồi yên 15 phút còn 1 người thì động tí dỗi", cô viết.

Phương Oanh cùng 2 con trong chuyến du lịch Hàn Quốc gần đây.

Hình ảnh 3 mẹ con cùng đi du lịch, trò chuyện và cười đùa thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp mặn mà của Phương Oanh. Số còn lại khen ngợi 2 nhóc tỳ Jimmy và Jenny ngày càng đáng yêu, kháu khỉnh.

Nữ diễn viên cho biết trong chuyến đi Hàn Quốc dù đôi lúc khá vất vả khi phải theo sát hai em bé hiếu động, cô vẫn trân trọng những trải nghiệm được ở bên các con.

"Con hay dỗi mới là con gái", một người dùng bình luận.

"3 mẹ con đáng yêu quá đi", một người khác bình luận.

Thời gian gần đây, Phương Oanh có cuộc sống khá bận rộn nhưng cũng nhiều niềm vui bên cặp song sinh Jimmy và Jenny.

Sau khi trở lại màn ảnh với bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" năm 2025, nữ diễn viên hiện không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc như trước mà chủ động lựa chọn những công việc phù hợp để có thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Thay vì liên tục xuất hiện trong các dự án phim truyền hình, cô tập trung phát triển công việc kinh doanh online, nhận quảng cáo, quay video cho các nhãn hàng và làm tiếp thị liên kết trên mạng xã hội.

Một trong những hoạt động được Phương Oanh duy trì thường xuyên là thực hiện các vlog nấu ăn trên kênh Bếp nàng Ỉn.

Phương Oanh cùng các con thực hiện vlog nấu ăn.

Trong những video được chia sẻ, nữ diễn viên thường tự tay chuẩn bị nguyên liệu, chế biến nhiều món ăn hấp dẫn và giới thiệu cách nấu theo phong cách gần gũi, dễ thực hiện.

Không chỉ là nơi chia sẻ niềm đam mê bếp núc, kênh nội dung này còn giúp cô duy trì sự kết nối với khán giả trong thời gian ít tham gia phim ảnh.

Bên cạnh đó, Phương Oanh cũng tự lên ý tưởng, xây dựng nội dung và sắp xếp lịch quay để phục vụ công việc cá nhân.

2 nhóc tỳ nhà Phương Oanh hiện đã hơn 2 tuổi.

Dù đảm nhận nhiều vai trò, gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của nữ diễn viên. Phương Oanh từng chia sẻ lịch trình một ngày bắt đầu từ khoảng 6h30 sáng với việc chuẩn bị, đưa hai con đi học.

Sau đó, cô mới trở về nhà giải quyết công việc kinh doanh, gặp gỡ đối tác, lên kịch bản và thực hiện các video. Khi hoàn thành công việc, nữ diễn viên lại dành thời gian cho Jimmy và Jenny.

Trên mạng xã hội, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của hai bé. Jimmy và Jenny hiện đã hơn 2 tuổi, ngày càng hiếu động, có những biểu cảm và tính cách riêng. Nữ diễn viên cũng chú trọng việc dạy con hình thành nề nếp sinh hoạt, kết hợp giữa sự yêu thương, nhẹ nhàng và những nguyên tắc nhất định.

Cô từng tiết lộ cách nuôi dạy con của mình và ông xã có những điểm khác biệt, nhưng cả hai đều hướng đến việc giúp các bé phát triển tự lập, biết yêu thương và có ý thức trong cuộc sống.



