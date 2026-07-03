Phương Nga cho phép Bình An đi ăn với bồ

Không chỉ là một trong những cặp đôi hạnh phúc của Vbiz, Bình An và Á hậu Phương Nga còn nổi tiếng bởi những màn tung hứng hài hước trên mạng xã hội. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục khiến cư dân mạng có phen "đứng tim" rồi bật cười vì một dòng trạng thái đầy tính đánh lừa.

Trên trang cá nhân, Bình An đăng ảnh selfie cùng Phương Nga, kèm dòng chia sẻ: "Sáng nay vợ cho đi ăn sáng với Bồ. Hí hí. 2-1. Yêu vợ, yêu cả Bồ lắm".

Bình An nhắc đến bồ nhưng đăng kèm ảnh vợ khiến cư dân mạng bật cười. (Ảnh: FBNV)

Chỉ đọc đến đoạn đầu, không ít người giật mình tưởng nam diễn viên đang công khai chuyện "đi ăn với bồ" ngay trước mặt bà xã. Tuy nhiên, với những ai theo dõi bóng đá, đặc biệt là World Cup, màn chơi chữ của Bình An lập tức được giải mã.

Theo lượt trận vòng knock-out diễn ra vào sáng nay (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 2-1 trước Croatia. Con số "2-1" trong dòng trạng thái chính là cách Bình An ăn mừng chiến thắng của Ronaldo cùng các đồng đội. Chữ "Bồ" mà Bình An nhắc đến thực chất là cách gọi tắt của Bồ Đào Nha, chứ không phải "người yêu ngoài luồng" như nhiều người lầm tưởng.

Sau bài đăng này, Bình An còn tiếp tục chia sẻ hình ảnh Cristiano Ronaldo nâng cúp trên story cá nhân, cho thấy niềm vui của một fan cứng tuyển Bồ Đào Nha sau chiến thắng quan trọng.

Bình An là fan cứng của Ronaldo và mượn Phương Nga để làm content ăn mừng chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha sáng nay (Ảnh: Cáp màn hình)

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả thích thú trước cú chơi chữ của nam diễn viên. Không ít người thừa nhận đã "hết hồn" khi đọc những dòng đầu tiên, trước khi bật cười vì phát hiện ý nghĩa thật sự phía sau. Một người bạn còn trêu Bình An: "Em gan lắm", nam diễn viên lập tức đáp lại đầy hài hước: "Anh ác lắm. Ác hen ti na", tiếp tục chơi chữ bằng cách nhắc đến đội tuyển Argentina.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng hài hước cho rằng dù có yêu bóng đá đến đâu thì nam diễn viên chắc chắn cũng không dám "to gan" công khai chuyện bồ bịch. Bởi lẽ, theo dõi cặp đôi suốt thời gian qua, ai cũng biết Phương Nga mới là "nóc nhà" chính hiệu.

Đơn cử như lần cả hai cùng đi xem show thời trang mới đây, Phương Nga liên tục dùng điện thoại quay lại nam người mẫu đang trình diễn, mắt sáng rỡ và không ngừng hú hét đầy phấn khích trước màn khoe body nóng bỏng. Ngồi ngay bên cạnh, Bình An lập tức có động thái "tác động vật lý" nhẹ vào vợ như một màn nhắc nhở hài hước: "Có chồng rồi mà hú cái gì".

Dù bị ông xã cảnh cáo, Phương Nga vẫn giữ nguyên sự hào hứng. Không những không dừng lại, nàng Á hậu còn quay hẳn camera sang phía Bình An như để trêu ngược chồng. Chứng kiến thái độ "không hề biết sợ" của vợ, nam diễn viên chỉ biết đăng luôn khoảnh khắc này lên mạng xã hội kèm đúng một chữ: "Cay".

Xét về độ chiều vợ thì Bình An tự tin nằm trong top đầu. (Ảnh: FBNV)

Sau 4 năm hẹn hò, Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022, đánh dấu cái kết đẹp cho chuyện tình được đông đảo khán giả quan tâm. Từ sau khi về chung một nhà, cặp đôi ngày càng thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh gia đình trẻ vui vẻ, hài hước và ngập tràn năng lượng tích cực.

Trên trang cá nhân, Bình An và Phương Nga thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường nhưng không khác gì tiểu phẩm. Khi thì cả hai không ngần ngại "bóc phốt", dìm hàng đối phương công khai, lúc lại tung loạt clip trêu ghẹo nhau khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả. Chính sự tự nhiên, gần gũi này giúp cặp đôi luôn giữ được sức hút đặc biệt trong mắt khán giả.

Dù thường xuyên "cà khịa" nhau trên mạng xã hội, Bình An vẫn được nhiều người nhận xét là mẫu chồng tâm lý, cưng chiều vợ hết mực. Nam diễn viên nhiều lần mạnh tay chi tiền cho những món quà mà Phương Nga yêu thích, từng gây chú ý khi tặng bà xã chiếc ô tô giá trị lớn trong dịp sinh nhật. Không chỉ vậy, Bình An còn thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các chuyến du lịch, sự kiện hay thậm chí sẵn sàng đu idol cùng Phương Nga, tạo nên loạt khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa hài hước khiến netizen thích thú.

Bình An và Phương Nga là đôi vợ chồng lầy lội bậc nhất Vbiz. Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV