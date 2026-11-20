Theo thông tin từ ê-kíp, Dạo Này Ngoan Chưa? là đêm diễn solo đầu tiên của Phương Nam, được anh xem như cột mốc nghề nghiệp đồng thời là món quà dành cho những khán giả đã theo dõi mình suốt thời gian qua. Khác với các đêm diễn tổng hợp nhiều nghệ sĩ quen thuộc của Saigon Tếu, nơi mỗi người đứng micro vài phút với những tiết mục riêng lẻ, show lần này được xây dựng như một kịch bản độc thoại liền mạch, xuyên suốt 60 phút. Thông tin về thời gian và địa điểm mở bán vé sẽ được công bố trong thời gian tới.

Phương Nam cho biết đây là điều anh ấp ủ từ những ngày đầu bước vào nghề, nhưng ý tưởng cụ thể chỉ mới thành hình cách đây vài tháng. “Làm hài độc thoại được khoảng 7 năm rồi, tôi nghĩ đây là một bước tiến lớn và cũng là điều mình muốn làm từ những ngày đầu. Nhưng đến bây giờ, tôi mới thấy mình tạm gọi đủ khả năng, đủ kinh nghiệm và đủ lực để cân được một show như thế này”, anh nói.

Từ câu hỏi của họ hàng đến một tiếng đồng hồ trên sân khấu

Cái tên Dạo Này Ngoan Chưa? đến từ câu hỏi Phương Nam nghe đi nghe lại suốt thời thơ ấu. Anh tự nhận mình từng là đứa trẻ hay cãi, việc gì cũng phải hỏi “tại sao” và rất khó chấp nhận một quy tắc chỉ vì người lớn bảo thế. Mỗi lần họ hàng hỏi mẹ anh “Thằng Nam dạo này ngoan chưa?”, cậu bé Nam khi ấy coi đó là lời chê tính cách. Phải đến khi lớn lên, anh mới nhận ra câu hỏi ấy hóa ra lại tả đúng con người mình: một người luôn cần hiểu lý do đằng sau những điều mà ai cũng mặc định là đúng.

“Tôi không bao giờ chấp nhận điều gì mà người ta chỉ nói ‘nó phải như vậy’ mà không giải thích được”, anh thẳng thắn.

Từ một câu hỏi rất đời thường trong gia đình, Phương Nam mở rộng ra cách người lớn áp khuôn mẫu và kỳ vọng lên trẻ con. Với anh, chữ “ngoan” không chỉ dừng ở chuyện vâng lời hay không, mà là cả một hệ thước đo chuẩn mực mà ai cũng bị buộc phải đáp ứng trong quá trình trưởng thành. Ở show lần này, anh lấy chính trải nghiệm cá nhân làm chất liệu để khơi gợi những suy nghĩ về niềm tin và các quy tắc sống.

Từ mong muốn ban đầu chỉ là có một show dài một tiếng, càng viết, Phương Nam càng chạm tới những điều anh thật sự muốn nói. “Tôi càng phát triển kịch bản càng thích, càng thấy tại sao mình không làm sớm hơn, và đây mới đúng là điều mình muốn nói”, nam nghệ sĩ chia sẻ. Để có được 60 phút hoàn chỉnh, anh đi theo cách làm quen thuộc của giới hài độc thoại: mang từng mẩu chuyện, từng mảng miếng ra thử ở các đêm diễn nhỏ của Saigon Tếu, quan sát phản ứng khán giả, chỉnh cho mượt rồi mới chắt lọc và nối lại thành một chương trình trọn vẹn.

“Tôi không dùng hài để làm hài lòng mọi người”

Ít ai biết Phương Nam có nền tảng ngành Tâm lý học giáo dục. Kiến thức ấy cho anh thêm một lăng kính khi nhìn vào tâm lý trẻ nhỏ và cách các bậc cha mẹ nuôi dạy con. Dù vậy, anh không muốn biến sân khấu thành lớp học hay buổi thuyết giảng, mà tìm cách chuyển những chiêm nghiệm đó thành tiếng cười dễ thấm. Theo Phương Nam, hài độc thoại không cần cố khiến khán giả gật gù đồng tình; điều quan trọng hơn là khiến họ tự soi lại những định kiến, niềm tin đã ăn sâu trong mình.

“Tôi không dùng hài để làm hài lòng mọi người, mà thích làm họ tự phản biện với những điều họ đã từng tin”, anh nói.

Chính hướng đi này khiến phản hồi của khán giả dành cho anh thay đổi dần theo thời gian. Nếu trước đây người xem chủ yếu nhắc đến sự vui nhộn, thì nay nhiều người nói họ thấy gần gũi, thấm thía vì Phương Nam đã nói hộ những suy nghĩ họ từng giấu kín.

Nỗi lo khán giả cười đến mệt

Với thời lượng 60 phút, thử thách của một comedy special không chỉ nằm ở việc có đủ chất liệu gây cười. Người nghệ sĩ còn phải tính toán cách sắp xếp câu chuyện, nhịp diễn và những lần chuyển cảm xúc để giữ được sợi dây kết nối với khán giả từ đầu đến cuối.

Phương Nam hiểu rằng không ai cần phải cười liên tục suốt một tiếng đồng hồ. “Trong một comedy special, việc đưa khán giả đi qua một chuyến tàu lượn cảm xúc rất quan trọng. Không phải lúc nào cũng chỉ đi lên và vui, mà sẽ có những khoảng tôi cần họ căng thẳng cùng mình, suy nghĩ cùng mình”, anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận từng gặp cảnh khán giả ra về trong trạng thái mệt vì cười quá nhiều. Điều đó khiến anh không khỏi băn khoăn liệu một show kéo dài cả tiếng có khiến người xem đuối sức ở những phút cuối hay không.

Để chuẩn bị, Phương Nam chủ động tập gym giữ thể lực, đồng thời đi học diễn xuất để cải thiện khả năng biểu đạt và kết nối cảm xúc. Theo anh, đặc trưng của hài độc thoại là người diễn phải tự mình làm chủ nội dung, cách kể và cả việc tương tác với khán giả. Âm thanh, ánh sáng hay thiết kế sân khấu có hỗ trợ đến đâu, sức nặng của cả chương trình vẫn đặt lên vai người đứng trước micro. Anh gọi trạng thái người diễn thực sự hiện diện trong khoảnh khắc, tập trung cảm nhận và phản hồi những gì đang xảy ra trên sân khấu là “be there”, bởi ngoài phần kịch bản đã chuẩn bị, đêm diễn nào cũng có thể nảy sinh những tình huống ngẫu hứng buộc nghệ sĩ phải xoay xở.

Dù đã mất nhiều thời gian thử nghiệm và chỉnh sửa, Phương Nam vẫn hồi hộp trước lần đầu tiên toàn bộ câu chuyện được kết nối và trình diễn trọn vẹn trong một chương trình của riêng mình. Với anh, Dạo Này Ngoan Chưa? không chỉ là dịp thử sức với một format mới, mà còn là cơ hội để khán giả hiểu hơn về góc nhìn, tính cách và những điều anh thật sự muốn nói qua hài độc thoại.

Ảnh: NVCC