Minnie Cindy đảm nhận vai trò first face cho màn trình diễn kết hợp của các cựu sinh viên Đại học Kiến trúc tại show 1m58. Cô bé 11 tuổi diện trang phục mang cảm hứng tương lai, kết hợp đôi giày Jumper Kangaroo có thiết kế đặc biệt. Khác với những mẫu giày thông thường, phụ kiện này có phần khung đế cong hình vòng cung, tạo độ nhún khi di chuyển, cùng hệ thống quai cố định bàn chân và cổ chân.

Minnie Cindy đảm nhận vai trò first face cho màn trình diễn của các cựu sinh viên Đại học Kiến trúc tại show 1m58. Ảnh: NVCC

Thiết kế khá cồng kềnh, buộc người mang phải giữ thăng bằng và làm chủ từng bước đi, nên đôi giày trở thành thử thách không nhỏ với mẫu nhí. Dù vậy, Minnie Cindy vẫn tự tin sải bước, thực hiện các động tác trình diễn và nhẹ nhàng di chuyển xuống bậc cầu thang. Phong thái tự nhiên cùng khả năng kiểm soát cơ thể giúp màn xuất hiện của cô bé trở thành một trong những điểm nhấn của show. Video phần trình diễn sau đó thu hút nhiều lượt xem trên TikTok.

Sân khấu show thời trang 1m58 diễn ra tối 19/11 tại TP HCM. Ảnh: NVCC

3 tuần tập làm quen với đôi giày lò xo

Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc, thầy dạy catwalk của Minnie Cindy, dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của học trò. Theo mẹ cô bé, Cindy mất khoảng 3 tuần tập luyện để làm quen với đôi giày trước khi lên sân khấu. Quá trình chuẩn bị tập trung vào khả năng giữ thăng bằng, sức bền và sự phối hợp cơ thể để có thể đi, nhún và thực hiện các động tác một cách thành thạo.

"Ban đầu, Cindy khá sợ và run, phải có người dìu khi mới tập đi trên đôi giày. Con nói cảm giác giống như đi giày patin. Nhưng sau khi quen dần, con rất hào hứng và mong chờ được trình diễn trên sân khấu", mẹ cô bé kể.

Minnie Cindy cùng các người mẫu trong một phần trình diễn của show. Ảnh: NVCC

Từ cá tính, hiện đại sang mềm mại, duyên dáng

Ngoài màn mở đầu đặc biệt, Minnie Cindy còn trình diễn thiết kế của nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông. Trong chiếc đầm đính kết nữ tính, cô bé chuyển sang phong cách mềm mại, duyên dáng, đối lập với hình ảnh cá tính, hiện đại ở phần diễn trước. Sự thay đổi về trang phục và thần thái cho thấy khả năng biến hóa của mẫu nhí trên sàn diễn.

Trong thiết kế của Ngô Mạnh Đông Đông, Minnie Cindy chuyển sang hình ảnh mềm mại, duyên dáng. Ảnh: NVCC

Chiếc đầm đính kết nữ tính đối lập với phong cách cá tính ở phần diễn trước. Ảnh: NVCC

Minnie Cindy bày tỏ sự hào hứng khi được góp mặt trong show 1m58 với vai trò người mẫu. Theo cô bé, tên gọi chương trình mang ý nghĩa nhân văn, truyền tải thông điệp thời trang không bị giới hạn bởi chiều cao, giới tính hay ngoại hình mà dành cho tất cả những ai có đam mê và mong muốn thể hiện bản thân.

"Con thấy show 1m58 mang ý nghĩa nhân văn, truyền tải thông điệp thời trang dành cho tất cả mọi người, không phân biệt chiều cao, giới tính hay ngoại hình. Chỉ cần có đam mê với thời trang, biểu diễn, ai cũng có thể tự tin tỏa sáng", Minnie Cindy chia sẻ.

Mẫu nhí 11 tuổi tự tin tạo dáng trên sàn diễn. Ảnh: NVCC

Show 1m58 truyền tải thông điệp thời trang không giới hạn bởi chiều cao, giới tính hay ngoại hình. Ảnh: NVCC

Từng nhận giải Best Talent khi 9 tuổi

Ở tuổi 11, Minnie Cindy cao 1,54 m, đang học lớp 6 tại một trường quốc tế ở TP HCM. Cô bé mang hai quốc tịch Việt - Mỹ. Từ nhỏ, Cindy đã được gia đình tạo điều kiện tham gia các hoạt động nghệ thuật như catwalk, múa, nhảy và nhiều môn vận động khác.

Minnie Cindy theo học catwalk tại lớp của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc. Năm 2024, khi 9 tuổi, cô bé đảm nhận vai trò first face tại Asian Kids Fashion Week mùa 7 với tiết mục múa Ấn Độ Nagada Nagada. Màn trình diễn có nhiều động tác vũ đạo phức tạp, nhào lộn trên không, được Cindy tập luyện trong chưa đầy 1 tháng. Sau tiết mục mở màn, cô bé tiếp tục trình diễn cho nhiều nhà thiết kế và được trao giải Best Talent của chương trình.

Minnie Cindy cao 1,54 m, đang học lớp 6 tại một trường quốc tế ở TP HCM. Ảnh: NVCC

Khả năng tạo dáng, biểu cảm trước ống kính của mẫu nhí cũng được đánh giá tiến bộ qua thời gian. Cô bé từng tham gia nhiều chương trình như Asian Kids Fashion Week, Ngôi nhà chung của chúng ta 2022, Vietnam Infinity Fashion Runway...

Khả năng tạo dáng, biểu cảm của mẫu nhí được đánh giá tiến bộ qua thời gian. Ảnh: NVCC

Mẹ Minnie Cindy cho biết không đặt nặng việc con phải theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp trong tương lai, mà muốn cô bé có cơ hội trải nghiệm, phát triển những sở thích riêng. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, gia đình vẫn ưu tiên việc học của Cindy, đồng thời khuyến khích con giữ sự cân bằng giữa học văn hóa và rèn luyện năng khiếu.