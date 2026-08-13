Phương Mỹ Chi lần đầu lộ diện sau đám cưới cổ tích

Tối 13/8, họp báo ra mắt Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên của bộ phim cùng nhiều nghệ sĩ, khách mời trong showbiz Việt. Thảm đỏ đón chào hàng loạt gương mặt nổi tiếng như Huỳnh Lập, Steven Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Thơm, Trúc Anh, Hà An Huy, Trâm Anh, Ma Ran Đô, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt... Trong số những gương mặt xuất hiện tại sự kiện, Phương Mỹ Chi nhanh chóng trở thành tâm điểm với visual được nhận xét ngày càng thăng hạng.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ lộ diện sau khi MV Thiên Đường Với Người Thương ra mắt, trong đó cô hóa thân thành cô dâu và có một đám cưới đẹp như cổ tích với bạn diễn Bảo Đại. Sản phẩm mới được phát hành ngay trước thềm sự kiện và đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ hình ảnh trưởng thành, ngọt ngào hơn của Phương Mỹ Chi.

Xuất hiện tại premiere, Phương Mỹ Chi lựa chọn trang phục áo yếm cách tân màu vàng pastel, phối cùng lớp váy voan mềm mại. Thiết kế ôm vừa vặn cơ thể giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo cảm giác nữ tính, mềm mại. Visual của Phương Mỹ Chi mới là điểm khiến nhiều người chú ý. Nữ ca sĩ để tóc dài uốn nhẹ, rẽ ngôi lệch, phần tóc buông mềm ôm lấy gương mặt. Lối trang điểm trong trẻo, tập trung vào đôi má hồng, môi căng mọng và phần mắt được nhấn nhẹ giúp đường nét gương mặt thêm thanh tú.

Ảnh: Viết Thanh

Ảnh: Viết Thanh

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi ngày càng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về diện mạo. Không còn vẻ đáng yêu, ngây ngô của “cô bé dân ca” năm nào, nữ ca sĩ hiện sở hữu thần thái nữ tính và tự tin hơn. Những đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi thanh cùng cách lựa chọn trang phục phù hợp giúp cô trông trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo đặc trưng.

Ảnh: Viết Thanh

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhanh chóng dành lời khen cho màn xuất hiện lần này. Không ít người nhận xét Phương Mỹ Chi ngày càng xinh, visual có sự thăng hạng rõ rệt và đặc biệt hợp với phong cách nữ tính. Một số ý kiến còn cho rằng sau Em Xinh Say Hi, hình ảnh của nữ ca sĩ ngày càng đa dạng, nhan sắc đến thời trang, không còn bị đóng khung trong hình tượng dân ca quen thuộc.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Huỳnh Lập. Ảnh: Viết Thanh

Xuân Phúc - Phương Thanh. Ảnh: Viết Thanh

Hồng Ánh - Hứa Vĩ Văn. Ảnh: Viết Thanh

Lê Khánh - Tuấn Khải. Ảnh: Viết Thanh

Ma Ran Đô. Ảnh: Viết Thanh

Trâm Anh. Ảnh: Viết Thanh

Trúc Anh. Ảnh: Viết Thanh

Thuận Nguyễn. Ảnh: Viết Thanh

Will. Ảnh: Viết Thanh

Tín Nguyễn. Ảnh: Viết Thanh

Thơm. Ảnh: Viết Thanh

Cody Nam Võ. Ảnh: Viết Thanh

Hà An Huy. Ảnh: Viết Thanh

Tăng Phúc. Ảnh: Viết Thanh