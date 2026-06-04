MC Phương Mai vừa thực hiện bộ ảnh thời trang mới mang đậm phong cách quyến rũ và cá tính tại một khách sạn sang trọng. Nữ MC nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn khi tự tin diện những thiết kế cắt xẻ đầy táo bạo, khoe trọn vòng eo săn chắc cùng cơ bụng múi rõ nét.

Đáng chú ý, người đẹp tiết lộ toàn bộ loạt ảnh này hoàn toàn không có sự can thiệp của các kỹ thuật chỉnh sửa vóc dáng hậu kỳ. Những đường nét cơ thể săn chắc, làn da khỏe khoắn và cơ bụng hoàn hảo của Phương Mai đều được giữ nguyên vẹn. Đây là minh chứng chân thực nhất cho thành quả của quá trình kiên trì theo đuổi lối sống lành mạnh suốt nhiều năm qua của cô.

Trong một số khung hình, nữ MC khéo léo lựa chọn những thiết kế xuyên thấu kết hợp cùng họa tiết da báo thời thượng, tôn lên đôi chân dài miên man và thần thái sắc sảo vốn có. Ở những khoảnh khắc khác, các bộ trang phục bằng chất liệu da với phom dáng mạnh mẽ lại giúp cô khắc họa rõ nét hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, tự chủ và tràn đầy sự tự tin bước vào độ tuổi U40.

Chia sẻ về bí quyết duy trì hình thể lý tưởng bất chấp thời gian, Phương Mai bộc bạch rằng nhiều người thường lầm tưởng chỉ cần ăn uống khoa học và tập luyện chăm chỉ là đã đủ. Tuy nhiên, theo cô, đó mới chỉ là một phần của bức tranh tổng thể.

"Nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tinh thần lạc quan mới là yếu tố quan trọng nhất. Hầu hết mọi người chỉ tập trung vào việc ăn uống và tập luyện mà quên mất rằng stress cũng là một trong những nguyên nhân khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn" , Phương Mai nhấn mạnh.

Nữ MC cho biết cô luôn đặt chất lượng giấc ngủ lên hàng đầu và cố gắng duy trì trạng thái tinh thần tích cực mỗi ngày. Bên cạnh việc vận động thể chất, cô dành nhiều thời gian cho thiền định và âm nhạc như một liệu pháp tự nhiên để chăm sóc sức khỏe tinh thần lâu dài.

Phương Mai tiết lộ cô bắt đầu bén duyên với thiền từ giai đoạn mang thai khi tham gia các lớp yoga bầu. Trải nghiệm đặc biệt đó đã mang lại những thay đổi rõ rệt cho cô về cả thể chất lẫn cảm xúc: "Tôi cảm thấy thiền đặc biệt có tác dụng trong việc giữ nhịp tim ổn định và cân bằng cảm xúc. Hít thở sâu cũng giúp máu lưu thông tốt hơn, giúp sức khỏe nói chung cải thiện hơn rất nhiều."

Đối với Phương Mai, thiền không nhất thiết phải gắn liền với một không gian tuyệt đối yên tĩnh hay tuân theo những quy chuẩn khắt khe. Đó có thể là những khoảnh khắc rất ngắn ngủi xen giữa nhịp sống bận rộn thường nhật, miễn là bản thân biết cách quay về tập trung vào hơi thở và trân trọng phút giây hiện tại.

"Thậm chí khi ngồi trên xe để di chuyển giữa các cuộc họp, tôi cũng có thể bật một bản nhạc nhẹ, thả mình vào giai điệu, tập trung vào hơi thở và không suy nghĩ điều gì" , nữ MC tâm sự.

Ưu tiên chăm sóc "Thân - Tâm - Trí" và cuộc sống độc thân đầy năng lượng

Đi qua những thăng trầm, Phương Mai ở thời điểm hiện tại chọn cách sống chậm lại, tập trung nhiều hơn vào việc yêu thương bản thân. Cô chiêm nghiệm rằng tài sản lớn nhất mà mỗi người sở hữu chính là sức khỏe thể chất, sự bình yên trong tâm hồn và một trí tuệ sáng suốt (thân - tâm - trí).

Chính thức bước vào cuộc sống độc thân sau khi ly hôn chồng Tây vào năm ngoái, Phương Mai không lựa chọn cách thu mình khép kín. Ngược lại, cô xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một người phụ nữ năng động, tích cực và đầy cảm hứng. Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc mộc mạc khi tập luyện, lúc thăng hoa với công việc, đi du lịch hay những giây phút ngọt ngào dành cho con trai nhỏ. Người đẹp khẳng định cô chủ động loại bỏ những nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh để giữ cho cuộc sống luôn nhẹ nhàng, thanh thản.

Tinh thần lạc quan ấy không chỉ giúp Phương Mai tìm thấy hạnh phúc tự thân mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt trong công việc. Hiện tại, bên cạnh vai trò quen thuộc là MC song ngữ và người mẫu, Phương Mai đang tích cực khẳng định năng lực trong mảng sản xuất các chương trình nghệ thuật quy mô.

Sau thành công của show diễn âm nhạc - thời trang tại Vũng Tàu năm ngoái, vào tháng 8 năm nay, người đẹp tiếp tục thử thách bản thân với vai trò nhà sản xuất kiêm tổng đạo diễn cho một show diễn lớn với quy mô gần 1.000 khách mời tại Hồ Tràm, TP.HCM. Đây được xem là cột mốc lớn tiếp theo đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ và quyết liệt của cô trong lĩnh vực tổ chức sản xuất sự kiện. Nữ siêu mẫu - MC hào hứng cho biết cô cảm thấy mình như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô tận khi được cống hiến hết mình cho đam mê và công việc.