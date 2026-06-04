1 Hoa hậu đau lòng thông báo bị sảy thai

Cuộc thi Miss Grand All Star dù đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Tân Hoa hậu Vanessa Pulgarín, Hương Giang dừng chân ở vị trí Á hậu 2 nhưng những dư âm, ồn ào liên quan vẫn khiến MXH dậy sóng suốt nhiều ngày. Mới đây, Hoa hậu Imelda Schweighart - một trong những đại diện của Philippines tại Miss Grand International All Stars 2026 đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.

Theo đó, người đẹp bất ngờ xác nhận đã trải qua biến cố cá nhân nghiêm trọng trong thời gian tham gia cuộc thi tại Thái Lan. Cụ thể, trên trang cá nhân, Imelda Schweighart chia sẻ lại một bài đăng tiết lộ lý do cô không có phong độ tốt ở vòng thi bán kết. Nội dung bài viết cho biết: "Đó là lý do cô ấy không thể hiện tốt nhất tại vòng sơ khảo Miss Grand All Stars. Imelda Schweighart đã bị sảy thai trong thời gian tham gia cuộc thi. Tôi rất tiếc khi biết điều này. Bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi thực sự khâm phục bạn".

Imelda Schweighart bị sảy thai trong quá trình thi Miss Grand, vì thế cô không thể hiện tốt trong những đêm thi quan trọng

Việc Imelda chủ động đăng lại bài viết được xem như động thái xác nhận thông tin. Trên Instagram Story, cô chia sẻ hình ảnh đời thường kèm dòng trạng thái: "Tôi ổn rồi mọi người. Những điều tồi tệ nhất đã qua". Động thái này phần nào khiến fan yên tâm hơn về tình trạng hiện tại của người đẹp.

Trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế, đông đảo khán giả đã gửi lời động viên tới Imelda Schweighart. Nhiều người cho rằng việc vẫn cố gắng hoàn thành hành trình tại Miss Grand All Stars giữa lúc gặp biến cố cá nhân là điều không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, sự việc cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng ban tổ chức các cuộc thi sắc đẹp nên có quy trình kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng hơn đối với thí sinh trước khi bước vào lịch trình dày đặc kéo dài nhiều tuần. Trong khi đó, cũng có những bình luận cho rằng Imelda đã quá mạo hiểm khi tiếp tục tham gia cuộc thi trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Imelda Schweighart cho biết hiện tại sức khoẻ và tinh thần đã ổn định hơn

Trong cuộc thi, cô đi giày cao gót, tham gia hầu hết các hoạt động

Imelda Schweighart năm nay 30 tuổi, mang hai dòng máu Đức - Philippines. Cô từng đăng quang Miss Philippines Earth 2016 và đại diện quê nhà tham dự Miss Earth cùng năm. Tuy nhiên, người đẹp cũng là một trong những nhân vật nhiều tranh cãi nhất làng sắc đẹp Philippines.

Sau khi đăng quang, Imelda từng phải từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Philippines 2016 vì vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn về Hoa hậu Trái Đất Katherine Espín. Đến năm 2020, cô tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi công khai tuyên bố "I hate K-pop" (Tôi ghét K-pop), cho rằng người Philippines đang dần đánh mất bản sắc khi cố gắng bắt chước văn hóa Hàn Quốc. Phát ngôn này khiến cô hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội và sau đó phải lên tiếng xin lỗi công khai.

Trước khi đến với Miss Grand All Stars 2026, Imelda Schweighart cũng từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines với tư cách đại diện tỉnh Kalibo - Aklan. Tuy nhiên, người đẹp bất ngờ bị loại ngay trước thềm đêm chung kết.

Imelda Schweighart là cái tên nổi bật trong làng nhan sắc tại Philippines

Nhiều khán giả Việt và quốc tế chia sẻ nỗi buồn với người đẹp Philippines

Ảnh: Instagram nhân vật