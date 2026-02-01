Sau thời gian dài vắng bóng, Phương Ly chính thức đánh dấu màn trở lại đường đua Vpop bằng teaser MV Vỗ Tay – ca khúc từng gây “bão” mạng xã hội nhờ giai điệu tích cực và thông điệp chữa lành. Chỉ mới hé lộ những khung hình đầu tiên, dự án đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, đặc biệt là cộng đồng người trẻ vốn dành nhiều thiện cảm cho hình ảnh “vợ quốc dân” của nữ ca sĩ.

Trước đó, Vỗ Tay được Phương Ly giới thiệu lần đầu trên sân khấu chung kết Em Xinh Say Hi thông qua màn trình diễn solo giàu năng lượng. Lựa chọn phong cách trình diễn trẻ trung, kết hợp vũ đạo sôi nổi cùng phần dàn dựng bắt mắt, nữ ca sĩ đã tạo nên bầu không khí tích cực, truyền cảm hứng rõ nét. Giai điệu tươi sáng, dễ nghe cùng ca từ mang tính cổ vũ, khích lệ đã giúp tiết mục nhanh chóng ghi dấu ấn, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm chung kết.

Không chỉ dừng lại ở một màn biểu diễn giải trí, Vỗ Tay còn mang ý nghĩa như lời tự ghi nhận của Phương Ly dành cho chính mình và các thí sinh sau hành trình dài nỗ lực tại chương trình. Thông qua ca khúc, nữ ca sĩ gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: hãy dành cho bản thân và những người xung quanh một cái vỗ tay – như cách trân trọng những cố gắng thầm lặng trong cuộc sống, dù kết quả có ra sao.

Từ dấu ấn trên sân khấu, Vỗ Tay nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đoạn điệp khúc với câu hát: “Giữa bao mông lung và ồn ào, vẫn chưa buông tay một lần nào đã là một điều quý giá rồi em…” được chia sẻ rộng rãi trong các video tổng kết cuối năm, những clip tự động viên bản thân hay câu chuyện vượt qua áp lực cá nhân. Ca khúc dần hình thành một xu hướng nội dung tích cực, phủ sóng dày đặc trên TikTok và các nền tảng video ngắn, thu hút hàng chục nghìn lượt hưởng ứng.

Song song với hiệu ứng trực tuyến, Vỗ Tay cũng liên tục được Phương Ly mang đến nhiều sân khấu âm nhạc lớn nhỏ. Mỗi lần ca khúc vang lên đều kéo theo sự hưởng ứng đồng loạt từ khán giả với những tràng vỗ tay và fanchant đầy năng lượng. Đáng chú ý, dù không góp mặt trong Top 5 của Em Xinh Say Hi, Phương Ly vẫn là nghệ sĩ duy nhất có tiết mục solo riêng tại concert của chương trình – chi tiết cho thấy mức độ yêu thích đặc biệt mà khán giả dành cho Vỗ Tay cũng như dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ.

Đà lan tỏa của ca khúc tiếp tục được nối dài khi Phương Ly chính thức khởi động Vỗ Tay Challenge trên TikTok. Không chạy theo các trào lưu vũ đạo hay lipsync quen thuộc, thử thách này khuyến khích người tham gia chia sẻ những câu chuyện tích cực, khoảnh khắc vượt qua áp lực hoặc lời tự nhắn gửi bản thân và những người xung quanh. Nhiều video nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, phản ánh sự đồng cảm mạnh mẽ của giới trẻ với thông điệp mà Vỗ Tay mang lại.

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn dành tặng những phần quà ý nghĩa cho các video có nội dung nổi bật hoặc đạt mức tương tác ấn tượng, đồng thời trực tiếp lựa chọn một số gương mặt may mắn tham gia quay và xuất hiện trong MV. Cách làm này không chỉ tăng tính kết nối với người hâm mộ mà còn biến Vỗ Tay thành một dự án mang tinh thần cộng đồng rõ rệt.

Theo thông báo mới nhất, teaser đầu tiên của MV Vỗ Tay đã được Phương Ly hé lộ vào tối 31/1, trước thềm ngày phát hành chính thức 2/2. Bên cạnh những khung hình tươi sáng, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi công bố danh sách khách mời góp mặt trong MV, gồm Phương Mỹ Chi, Tina Thảo Thi và Bàngiu. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ trung, cá tính càng khiến khán giả thêm mong chờ một sản phẩm âm nhạc trọn vẹn, nơi tinh thần chữa lành của Vỗ Tay được kể lại bằng ngôn ngữ hình ảnh gần gũi và giàu cảm xúc.

Sau hai năm kể từ sản phẩm âm nhạc gần nhất, màn trở lại của Phương Ly với Vỗ Tay không chỉ cho thấy sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ mà còn khẳng định lựa chọn con đường âm nhạc tích cực, nhẹ nhàng nhưng chạm đến cảm xúc số đông. MV chính thức dự kiến ra mắt ngày 2/2 hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa của ca khúc – một cái vỗ tay dành cho những ai vẫn đang cố gắng, giữa đời sống nhiều mông lung và ồn ào.