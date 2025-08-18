Tối 17/8, tập 13 Em Xinh Say Hi lên sóng, thu hút sự theo dõi của khán giả với 8 màn trình diễn kết lại vòng thi solo ở livestage 5. Trong tập này, các Em Xinh bung hết sức cho tiết mục cá nhân, và kết màn là bài hát Vỗ Tay của Phương Ly. Nữ ca sĩ đã tạo nên sân khấu review lại hành trình của mình ở Em Xinh Say Hi, đồng thời gửi đi thông điệp tri ân khán giả và 29 Em Xinh còn lại đã tạo nên chương trình trong suốt 4 tháng qua.

Tiết mục Vỗ Tay của Phương Ly ở chung kết Em Xinh Say Hi

Khép lại vòng solo của Livestage 5, Châu Bùi đăng tải bài viết trên trang cá nhân, nhắc thẳng tên Phương Ly và dành lời cổ vũ cho đàn chị: "Vỗ tay chị Phương Ly. Một màn kết quá trọn vẹn". Động thái này lập tức trở thành tâm điểm chú ý bởi trước đó, mối quan hệ giữa cả hai vướng nghi vấn đã không còn như xưa sau bài đăng cảm ơn của Phương Ly.

Khi drama bùng nổ, cả Phương Ly và Châu Bùi không lên tiếng trực tiếp. Không những vậy, tần suất xuất hiện cùng nhau, tạo content hay đăng ảnh thân thiết cũng không còn. Chính vì vậy mà cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi lớn cho mối quan hệ "chị chị em em" của 2 người. Cho đến tối hôm qua, bạn gái Binz mới lần đầu nhắc tên đàn chị. Nhiều netizen cho rằng đây là cách Châu Bùi ngầm phủ nhận tin đồn rạn nứt, chứng minh mối quan hệ giữa cả hai vẫn bình thường.

Châu Bùi đăng bài ủng hộ Phương Ly ở chung kết Em Xinh Say Hi

Trước đó, sau khi livestage 4 Em Xinh Say Hi vừa khép lại, Phương Ly bất ngờ gây chú ý khi đăng tải một tâm thư dài gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đồng đội và ekip đã góp sức cho tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Phương Ly dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Vũ Thảo My, gọi cô là người em tài giỏi và tiết lộ mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên tốt đẹp hơn sau chương trình. Với 52Hz và Orange, giọng ca Cứ Đổ Tại Cơn Mưa gửi lời tri ân vì đã góp phần chắp bút để ca khúc thêm trọn vẹn. Thế nhưng, với Châu Bùi thì "đội trưởng Trần" của Em Xinh không đề cập hay tag tên tài khoản mạng xã hội. Chi tiết này lập tức khiến netizen đặt câu hỏi và réo tên Châu Bùi dưới phần bình luận.

Trước sự bàn tán, chiều 13/8, Phương Ly gây chú ý khi có chia sẻ trong nhóm chat với fan: "Mấy ngày vừa rồi Ly biết có những thông tin tiêu cực không vui, Ly cũng có suy nghĩ chút tủi thân và tổn thương. Nhưng nghĩ kĩ thì đó cũng là những điều mình cần lắng nghe, và có lẽ phải trải qua để trưởng thành hơn. Có những lúc mình nghĩ rằng đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ nhìn thấy. Nhưng cuộc sống vốn là hành trình không ngừng tiến lên và phấn đấu, nên Ly biết mình vẫn cần cố gắng hơn nữa.

May mắn là bên cạnh những điều chưa vui, Ly luôn được bao quanh bởi năng lượng tích cực và có mọi người ở bên. Vậy nên mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu nhé. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Điều quan trọng nhất với Ly vẫn là được chứng minh bản thân bằng thực lực và những sản phẩm thật sự ý nghĩa gửi đến khán giả. Ly sẽ tiếp tục học hỏi và nỗ lực nhiều hơn nữa".