Phương Anh Đào: “Những nhân vật tôi đóng vẫn còn cơ hội thay đổi số phận”

Giữa lịch trình bận rộn với những vai diễn mang nhiều số phận trắc trở, Phương Anh Đào dành thời gian tham gia hành trình thiện nguyện “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” đến Thanh Hóa và Sơn La. Với nữ diễn viên, đây là chuyến đi đặc biệt khiến cô phải thừa nhận rằng những nỗi đau trên màn ảnh vẫn còn “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều so với những gian nan đang hiện hữu trong đời sống của các em nhỏ vùng cao.

Ngay từ ngày đầu đặt chân đến xã Tam Chung (Thanh Hóa), Phương Anh Đào đã cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của địa hình nơi đây. Trường Mầm non Tam Chung có đến bảy điểm trường lẻ nằm rải rác trên các triền núi. Riêng điểm trường Bản Ón cách trung tâm xã 23 km, con đường dẫn vào ngoằn ngoèo men theo sườn núi, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Chỉ một cơn mưa nhỏ cũng đủ khiến lối đi bị chia cắt.

“Đến khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới hiểu vì sao nơi này được xem là một trong những điểm đến khó khăn nhất,” Phương Anh Đào chia sẻ. Cô kể rằng mình đã đứng lặng vài giây khi biết những em bé mới 3–5 tuổi phải đi qua quãng đường ấy mỗi ngày để đến lớp. Bữa ăn của các em chỉ gói gọn trong 20.000 đồng một ngày, có hôm mất điện, thầy cô phải nhóm bếp củi để nấu ăn. Có em đến lớp chỉ mang theo một nắm cơm trắng, nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi gặp người lạ.

Hành trình tiếp tục đưa Phương Anh Đào đến với điểm trường Tân Thành (xã Chiềng Sơn, Sơn La), nơi có 153 học sinh nhưng cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Trường chỉ có một máy lọc nước hoạt động quá tải, hai lớp học chưa có thiết bị hỗ trợ giảng dạy, nhiều phòng học bong tróc, nền nứt, cửa mục. Một căn phòng nhỏ vừa được dùng làm lớp Tin học, vừa là nơi thầy giáo nghỉ trưa tạm bợ vì không có khu sinh hoạt riêng cho giáo viên.

Khi bước vào căn phòng ấy, Phương Anh Đào đặt tay lên bức tường loang lổ rồi thở nhẹ: “Không bộ phim nào có thể tái hiện hết được sự thiếu thốn này.”

Trong chuyến đi, chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express đồng hành đã mang đến những hỗ trợ thiết thực cho các điểm trường. Tại Sơn La, trường Tân Thành được trao tặng thiết bị học tập và đồ dùng cần thiết phục vụ việc dạy và học. Ở Thanh Hóa, trường mầm non được hỗ trợ cải thiện hạ tầng, sân chơi và nhu yếu phẩm cho các em nhỏ. Những món quà không lớn, nhưng đủ để mang lại cảm giác được quan tâm và tiếp thêm hy vọng cho thầy trò nơi vùng cao.

Khi hành trình khép lại, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong Phương Anh Đào. Cô nói đây không chỉ là một chuyến thiện nguyện, mà là lời nhắc nhở để bản thân nhìn rõ hơn những nhọc nhằn vẫn tồn tại rất gần, nhưng ít khi được thấy.

“Tôi giao nắng, nhưng thật ra chính các em đã sưởi ấm trái tim tôi,” nữ diễn viên chia sẻ. “Các nhân vật tôi đóng dù có khổ, họ vẫn có cơ hội thay đổi số phận. Nhưng với các em nhỏ vùng biên, con đường duy nhất để hy vọng vẫn là con đường đến trường. Tôi chỉ mong những điều nhỏ bé mình mang đến hôm nay có thể khiến hành trình đó nhẹ nhàng hơn một chút.”

Chuyến đi khép lại bằng cảm giác lưu luyến, bằng mong muốn được quay trở lại, và bằng lời tự nhủ rất khẽ của Phương Anh Đào: “Ước gì mình đến sớm hơn với các em.”