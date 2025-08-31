Gần đây, buổi lễ ra mắt phim Làm giàu với ma phần hai đã diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.



Nghệ sĩ Phước Sang hiện tại

Cùng lúc đó, trên mạng xuất hiện loạt clip quay lại cảnh nghệ sĩ Phước Sang đi đóng phim. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của anh trước công chúng và truyền thông kể từ khi gặp biến cố đột quỵ.

Vì bị di chứng nặng từ đột quỵ nên nghệ sĩ Phước Sang đi lại vô cùng khó khăn, gần như bị liệt một nửa người không cử động được, khiến ai cũng xót xa. Hoàn cảnh của anh hiện tại rất khó khăn, không đủ tiền thuê taxi, chỉ có người chở đến bằng xe máy. Nam nghệ sĩ gầy rộc hẳn đi và nhìn mệt mỏi, tiều tụy.

Nghệ sĩ Hoài Linh vô cùng xót xa trước hoàn cảnh của đàn anh. Anh nói: "Tôi hạnh phúc vì trong phim này được quay với một ông anh mà tôi tưởng như anh ấy không thể nào đi làm lại được nữa.

Tôi có quay cảnh với tiệm bán máy chụp hình nhưng tôi không hề biết chủ tiệm lại là anh Phước Sang. Tức là từ đầu tôi không hề biết anh Phước Sang tham gia đóng phim.

Hoài Linh

Khi bước vào và thấy có người chở anh Phước Sang tới, tôi rất vui. Sau cái vui đó tôi lại thấy vô cùng xót xa và tội cho anh. Đã lâu lắm rồi anh em tôi không gặp nhau.

Lúc anh Phước Sang mới bệnh tôi có gặp hỏi thăm anh nhưng một thời gian dài không gặp lại. Thấy anh ấy gầy đi, đi lại khó khăn, tôi thấy tội vô cùng.

Lúc đó, Trung Lùn vào bảo tôi: "Thôi anh ráng quay". Tất nhiên tôi phải ráng quay, không ráng sao được, anh mình mà. Dĩ nhiên anh Phước Sang diễn khá khó khăn, thoại chậm chạp nhưng mọi người đều có hỗ trợ anh ấy. Chỉ cần thấy anh ấy đi làm trở lại là mọi người đều mừng".

Gần đây, nghệ sĩ Phước Sang đã phải nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ lần thứ tư.

Tình trạng sức khỏe của anh hiện tại được các đồng nghiệp và báo chí chia sẻ là đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn rất yếu và gặp khó khăn trong việc giao tiếp, đi lại. Anh có thể nhận ra người thân và bạn bè đến thăm, nhưng chưa thể nói chuyện rõ ràng.

Được biết, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử cao huyết áp và đã từng bị đột quỵ 3 lần trước đó. Lần gần nhất là vào tháng 3/2024. Những biến cố này đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và trí nhớ của anh.