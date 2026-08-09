Phùng Khánh Linh và lá thư gửi mẹ 9 năm trước: Từ con ngõ Văn Chương đến giấc mơ hát giữa một vạn người

Tối 8/8, Phùng Khánh Linh mang Giữa một vạn tour trở lại Hà Nội, nơi cô từng có những năm tháng loay hoay với âm nhạc, hoài nghi về con đường đã chọn và nhiều lần tự hỏi liệu mình có thể thành công. Hơn hai tiếng sau, nữ ca sĩ đứng giữa 4.000 người, nghe họ hát theo chính những sáng tác được viết ra trong cô đơn, và hoàn tất một hành trình cảm xúc đi từ tổn thương đến hạnh phúc.

Chương trình bắt đầu lúc 7h30 nhưng từ khoảng 6h30, khán phòng 4.000 chỗ đã gần như kín. Phần đông khán giả là người trẻ ở độ tuổi đôi mươi, nhóm công chúng gắn bó với âm nhạc của Phùng Khánh Linh từ album đầu tiên.

Thiên nga đen mở màn và hai giờ một mình giữ sân khấu

Concert gây ấn tượng ngay từ phút đầu khi sân khấu chìm trong sắc tối. Giữa thứ ánh sáng mê hoặc, nữ ca sĩ xuất hiện trong bộ cánh lông vũ với mái tóc dài trắng tinh đã thành thương hiệu, ngồi trên một chú thiên nga đen. Grief Is The Price You Pay For Love vang lên, mở ra thế giới u tối của những người từng tổn thương, và khán giả vỗ tay không ngừng suốt 5 phút. Cô không chỉ đứng hát mà xuất hiện như một nhân vật trong thế giới do chính mình tạo ra, từng cái liếc mắt hay động tác hất tà áo đều khiến khán phòng hú hét.

Không MC, không khách mời, Phùng Khánh Linh một mình dẫn dắt qua 25 ca khúc, trong đó 24 bài do cô sáng tác, bài còn lại do nhạc sĩ Phạm Hải Âu chấp bút với phần lời có sự tham gia của đạo diễn Chung Chí Công. Cô kể chuyện bằng âm nhạc, ánh sáng, thời trang, ballet và cả diễn xuất. Hiện thực phũ phàng, Linh cảm, Cờ người được nối với nhau bằng phần dàn dựng cầu kỳ, trong đó ballet trở thành điểm nhấn. Để có mở đầu này, nữ ca sĩ đã dành nhiều thời gian tập luyện để có thể đứng trên giày mũi cứng.

Sang phần hai, cô giới thiệu sáng tác mới Hoàng hôn lặng thinh nằm trong album Giữa một vạn người mở rộng, rồi lần lượt thể hiện Mùa hè 1994, Đằng sau sân khấu, Năm ngoái giờ này, Em tạm đi vắng khi anh thức giấc, Hôm nay tôi buồn, Thế giới không anh, Trên ô cửa máy bay. Ở Hôm nay tôi buồn, hơn 4.000 khán giả cùng bật đèn flash và hát theo, hàng nghìn ánh sáng phủ kín khán phòng tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đêm nhạc.

Khép lại phần này là món quà riêng cho Hà Nội, ca khúc Hẹn gặp lại anh ở một khung trời khác lần đầu được biểu diễn trọn vẹn sau khi khán giả mới chỉ được nghe một đoạn demo.

Lá thư gửi mẹ 9 năm trước và câu nói khiến khán phòng vỡ oà

Đáng nhớ hơn cả là câu chuyện phía sau Đằng sau sân khấu. Nữ ca sĩ nhớ lại lá thư viết gửi mẹ cách đây 9 năm, nói rằng cô sẽ đến một thành phố xa lạ để theo đuổi ước mơ. Chọn âm nhạc làm sự nghiệp, cô đi qua nhiều thất bại, những sản phẩm không được đón nhận và cả những giai đoạn hoài nghi chính mình. Bản demo của ca khúc chính là tâm trạng của cô ở quãng chênh vênh nhất.

"Đã có lúc Linh tự hỏi bản thân sao mình cố gắng hoài mà vẫn chưa đủ. Đến khi tập ca khúc này, Linh lại nhớ đến câu nói bất kỳ người nào thành công đều có hàng trăm, hàng nghìn thất bại. Hãy cố gắng theo thời gian mình sẽ được đền đáp... Mỗi lần nghe lại Đằng sau sân khấu, tôi vẫn thầm cảm ơn Phùng Khánh Linh của ngày xưa, đã có niềm tin rất lớn rằng, một ngày nào đó sẽ có thể đứng trước hàng vạn khán giả và hát lên những ca khúc của mình", nữ ca sĩ tâm sự.

Cô nói lời cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, đồng thời thừa nhận từng có lúc cái tôi quá cao và có những sản phẩm không thành công. Nhưng thời gian và sự nỗ lực giúp cô tin rằng thất bại không đeo bám một người mãi mãi.

Nhìn hàng nghìn ánh đèn hướng về phía mình, Phùng Khánh Linh nói: "Linh thấy mình không còn cô đơn nữa".

Phần ba đưa khán giả trở lại vùng tối quen thuộc với Anh là thằng tồi, Ước anh tan nát con tim, Hãy nói anh sai rồi, Em đau, Giả vờ, Điều em không muốn, Tâm sự với đêm một mình, Khóc Blóck. Nỗi cô đơn xuất hiện dày đặc trong sáng tác của cô, là sự cô đơn của một người cảm thấy không được thấu hiểu, những hoài nghi về khả năng thành công và những trăn trở trong tình yêu lẫn cuộc sống. Đến phần cuối, không khí chuyển sang tươi sáng với Căn gác mùa hè, Quý cô say xỉn, Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cảm ơn người đã thức cùng tôi trở thành cái kết đẹp cho một hành trình chữa lành, rằng sau khi đi qua đau đớn, con người vẫn có thể trở lại với niềm vui.

Từ con ngõ Văn Chương đến giấc mơ hát giữa một vạn người

Qua concert, Phùng Khánh Linh hiện lên trong nhiều dáng vẻ: Ma mị, u ám và giằng xé trong âm nhạc; tinh nghịch, hài hước khi giao lưu; rồi trưởng thành và sâu sắc khi nhìn lại những năm tháng đã qua. Từ cô gái có tuổi thơ êm đềm ở Bắc Giang, nay là Bắc Ninh, đến những ngày lên Hà Nội lập nghiệp và thấy cô đơn mỗi lần đi về con ngõ Văn Chương, tự hỏi "sao mình cô đơn thế nhỉ", "không ai thực sự hiểu mình", cô giờ đứng giữa hàng nghìn người nghe họ hát lại chính những câu hát ấy.

Về mặt dàn dựng, chương trình được chia thành nhiều phần như những chương hồi tâm lý, đi từ phủ nhận, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận, chữa lành và hạnh phúc, mỗi ca khúc là một lát cắt tâm trạng. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ ê-kíp hạn chế phụ thuộc vào màn hình LED, thay vào đó tập trung vào sân khấu theo phong cách gothic với những mảng sáng tối tương phản, làm nổi bật tính ma mị và để vũ đạo hòa quyện với nội dung từng bài hát.

Khi chương trình kết thúc, 4.000 khán giả vẫn nán lại, đồng thanh gọi tên nữ ca sĩ và nghe cô cảm ơn từng thành viên ê-kíp cùng nhà tài trợ. Sau tất cả những ca khúc về cô đơn, Phùng Khánh Linh nói với khán giả và với chính mình: "Mình chẳng thấy cô đơn nữa vì mình có nhau rồi", "Ước mơ hát giữa một vạn người của Linh đã thành hiện thực".

Giữa một vạn tour còn một đêm cuối tại Hà Nội vào 9/8.