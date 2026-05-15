Phúc Long mang tới trải nghiệm gì nhân dịp 58 năm?

Không chỉ là hoạt động khuyến mãi, "Xé ly rinh quà" còn thể hiện cách Phúc Long đưa yếu tố "game hóa" vào hành vi tiêu dùng, biến mỗi lần mua trà hay cà phê thành một trải nghiệm tương tác thú vị. Điểm nhấn nằm ở thiết kế ly 2 lớp, với lớp trong tái hiện hành trình dịch chuyển từ người hái trà, người pha chế, đến người thưởng trà, góp phần gia tăng kết nối với khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ – nhóm người tiêu dùng đề cao sự mới mẻ và tính trải nghiệm.

Đồng thời, Phúc Long tiếp tục mở rộng hành trình "Hương – Sắc – Vị – Nghệ", từng bước định vị thương hiệu không chỉ là trà và cà phê, mà còn là phong cách sống. Trong đó, Hương là tinh túy nguyên bản được gìn giữ qua từng mẻ trà; Sắc là thẩm mỹ và trải nghiệm không ngừng được nâng tầm; Vị là chiều sâu của giá trị nghề được chắt lọc qua năm tháng; và Nghệ là tinh thần làm nghề bằng sự tận tâm và chuẩn mực – bốn yếu tố cộng hưởng tạo nên bản sắc mà thời gian không làm phai nhạt, mà ngược lại, càng được minh chứng qua năm tháng. Hành trình này được thể hiện rõ qua cách thương hiệu tái định nghĩa vai trò của các cửa hàng trong hệ thống.

Mở rộng không gian trải nghiệm: từ "điểm mua" đến "điểm đến"

Một trong những thay đổi rõ nét nằm ở việc tái định nghĩa vai trò của cửa hàng. Nếu trước đây, cửa hàng chỉ là điểm mua bán, thì hiện tại, Phúc Long đang thử nghiệm biến mỗi địa điểm trở thành một "điểm đến" trong hành trình trải nghiệm của khách hàng. Nơi khách hàng có thể tận hưởng không gian, thỏa mái kết nối, lưu giữ lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp.

Sự hiện diện tại các khu vực như Phú Quốc hay tuyến Waterbus Thủ Thiêm (TP.HCM) là những ví dụ tiêu biểu. Ở Phú Quốc, cửa hàng hướng đến nhóm khách du lịch với nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá. Trong khi đó, mô hình Waterbus Thủ Thiêm thu hút giới trẻ nhờ vị trí đặc biệt cùng tầm nhìn rộng mở, nơi trải nghiệm không chỉ đến từ sản phẩm mà còn đến từ không gian.

Cửa hàng Phúc Long tại Phú Quốc tập trung vào nhóm khách du lịch, nghỉ dưỡng.

Phúc Long Waterbus Thủ Thiêm thu hút nhóm khách trẻ nhờ sở hữu view "triệu đô"

Những bước thử nghiệm này, dù chỉ là một phần trong chiến lược tổng thể, nhưng phản ánh rõ cách Phúc Long đang mở rộng vai trò của mình: từ một thương hiệu đồ uống sang một thương hiệu gắn liền với trải nghiệm và phong cách sống.

Cột mốc 58 năm: Bước đệm cho chiến lược tăng trưởng mới

Cột mốc 58 năm không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn đánh dấu một giai đoạn chuyển mình rõ rệt. Từ việc đưa yếu tố tương tác vào sản phẩm, triển khai các chương trình trải nghiệm tại điểm bán, đến mở rộng hiện diện tại những không gian có tính kết nối cao, Phúc Long đang cho thấy chiến lược rõ nét hơn trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Phúc Long duy trì nền tảng cốt lõi là di sản trà Việt

Dù liên tục đổi mới, Phúc Long vẫn duy trì nền tảng cốt lõi là di sản trà Việt, yếu tố đã tạo nên bản sắc thương hiệu suốt nhiều thập kỷ. Việc kết hợp giữa truyền thống và các yếu tố trải nghiệm hiện đại giúp thương hiệu vừa giữ chân khách hàng trung thành, vừa tiếp cận thế hệ người tiêu dùng mới.

Bà Patricia Marques – CEO Phúc Long chia sẻ: "Trong suốt 58 năm, Phúc Long luôn chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường, đồng thời kiên định với bản sắc cốt lõi của tinh thần trà Việt: linh hoạt nhưng không đánh mất cốt vị riêng. Chúng tôi tin rằng một thương hiệu chỉ có thể phát triển bền vững khi song hành giữa đổi mới và gìn giữ những giá trị nền tảng đã làm nên chính mình. Định hướng này sẽ tiếp tục dẫn dắt mọi bước đi của Phúc Long trong chặng đường phía trước."

Trong giai đoạn tiếp theo, thương hiệu dự kiến tiếp tục tập trung vào nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời duy trì những giá trị di sản đã làm nên tên tuổi, hướng đến mục tiêu trở thành một thương hiệu gắn liền với phong cách sống hiện đại, đồng thời, hiện thực hoá tham vọng trở thành thương hiệu trà và cà phê số 1 Việt Nam và xa hơn, đặt dấu ấn Việt trên bản đồ F&B thế giới.

Chương trình "Xé ly rinh quà" (tổng giải thưởng hơn 20 tỷ đồng) diễn ra từ 07/05–05/06/2026 (hoặc đến khi hết ly) trên toàn hệ thống cửa hàng và kênh giao hàng. Áp dụng cho khách mua size M, L (không bao gồm thức uống nóng). Đối với các cửa hàng/ Ki ốt trong WinMart/WinMart+, chỉ áp dụng tại cửa hàng trong Ciputra và Sun Avenue.

