Cổ nhân nói "Phúc đức tại mẫu" để đề cao vai trò của người mẹ trong việc dạy dỗ con cái, nhưng lại quên nhắc một vế thực tế đến đau lòng: "Sang hèn tại chồng". Một người phụ nữ dù có tài giỏi, tháo vát đến đâu, nếu đặt nhầm niềm tin vào một người chồng không xứng đáng, thì bao nhiêu nỗ lực cũng chỉ như "dã tràng xe cát", hậu vận về già bỗng chốc hóa hư không.

1. Bản lĩnh của người đàn bà và cái "bẫy" mang tên sự hy sinh vô điều kiện

Nhiều người phụ nữ bước vào hôn nhân với một tâm thế rất kiêu hãnh. Họ có học thức, có sự nghiệp, có khả năng kiếm tiền và một tư duy độc lập. Họ tin rằng mình đủ bản lĩnh để xoay chuyển mọi tình thế, kể cả việc "cảm hóa" một người đàn ông chưa trưởng thành hoặc gánh vác thay phần trách nhiệm của một người chồng nhu nhược.

Nhưng thực tế thường tàn nhẫn hơn những bộ phim ngôn tình. Trong cuộc sống gia đình, sức mạnh của phụ nữ giống như dòng nước, có thể đẩy thuyền đi xa nhưng cũng dễ bị vẩn đục nếu lòng sông không sạch. Có những người vợ dành cả tuổi trẻ để vun vén, làm lụng, tích góp từng đồng để lo cho chồng cái danh, lo cho con cái sự nghiệp, nhưng đến cuối cùng, khi soi gương nhìn lại, họ chỉ thấy một người đàn bà kiệt quệ về tâm hồn và trắng tay về tình cảm.

Cái sai lầm lớn nhất của phụ nữ giỏi giang là luôn nghĩ mình có thể "cân" hết cả thế giới, để rồi vô hình trung biến người chồng thành một kẻ đứng ngoài lề cuộc đời mình, hoặc tệ hơn là một "kẻ ăn bám" cảm xúc. Khi một người phụ nữ quá mạnh mẽ, họ vô tình tước đi cơ hội được trưởng thành của người đàn ông, hoặc họ tự biến mình thành chiếc cột trụ duy nhất. Đến khi chiếc cột ấy mỏi mệt, cả tòa lâu đài hạnh phúc sẽ đổ sụp mà không có lấy một bàn tay đỡ đần.

2. "Sang" hay "Hèn" không nằm ở túi tiền, mà ở cách người đàn ông đối đãi với thế giới

Nói "sang hèn tại chồng" không có nghĩa là lấy chồng giàu thì sang, lấy chồng nghèo thì hèn. Cái "sang" của người phụ nữ được chồng bồi đắp chính là sự tự tin, nét rạng rỡ trên khuôn mặt và sự thảnh thơi trong tâm trí. Một người chồng dù lương tháng chỉ đủ ăn nhưng biết thương vợ, biết sẻ chia việc nhà, biết đứng ra bảo vệ vợ trước những sóng gió mẹ chồng nàng dâu hay những thị phi ngoài xã hội, đó chính là người mang lại cái "sang" thực sự cho vợ.

Ngược lại, có những người đàn bà sống trong nhung lụa, đi xe sang, dùng đồ hiệu nhưng ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt chồng mà sống, đó chính là cái "hèn" của sự lệ thuộc cảm xúc. Một người chồng gia trưởng, vũ phu hoặc lăng nhăng sẽ biến một người phụ nữ dù sắc sảo nhất cũng trở nên tiều tụy, héo úa.

Hậu vận của họ, thay vì được hưởng phúc từ con cháu, lại phải dùng những năm tháng già nua để dọn dẹp những "bãi chiến trường" mà người chồng để lại, từ nợ nần tiền bạc đến những rạn nứt niềm tin không thể chữa lành. Sự giỏi giang khi ấy trở thành một lời nguyền, vì họ quá giỏi để chịu đựng, quá giỏi để che đậy nên nỗi khổ cứ thế gặm nhấm họ từ bên trong.

3. Khi "phúc đức" không thắng nổi "nghiệp duyên": Bài học về sự tỉnh táo

"Phúc đức tại mẫu" là khi người mẹ ăn ở hiền lành, dạy con điều hay lẽ phải thì con cái sẽ được hưởng quả ngọt. Nhưng nếu người mẹ ấy chọn nhầm một người cha không có đạo đức cho con mình, thì hành trình gieo mầm phúc đức ấy sẽ gian nan gấp bội. Có những người vợ giỏi giang đến mấy cũng không thể bù đắp được khoảng trống mà một người cha tồi tệ để lại trong lòng con cái.

Một người chồng không biết tu chí, chỉ biết rượu chè, cờ bạc hoặc vô trách nhiệm sẽ tiêu tán hết cả tài sản lẫn danh dự của gia đình. Lúc này, dù người vợ có "ba đầu sáu tay" cũng không thể giữ nổi bình yên. Hậu vận của người phụ nữ ấy sẽ là chuỗi ngày lo âu, là những đêm trắng khóc thầm vì con cái lệch lạc do thiếu sự giáo dục của cha, hoặc chính họ phải gánh nợ thay cho những sai lầm của người bạn đời.

Sự giỏi giang lúc này không còn là niềm tự hào, mà là công cụ để họ duy trì một sự tồn tại mệt mỏi. Chúng ta thường ca ngợi sự chịu đựng của phụ nữ như một đức tính cao đẹp, nhưng đôi khi, sự chịu đựng mù quáng chính là cách nhanh nhất để biến tương lai của mình thành đống tro tàn.





4. Đừng để sự giỏi giang trở thành "tấm bia" hứng chịu mọi dông bão

Phụ nữ hiện đại cần hiểu rằng, chọn chồng không phải là chọn một người để dựa dẫm hoàn toàn, nhưng phải là chọn một người "đồng đội" xứng tầm. Nếu bạn là một người phụ nữ giỏi, bạn xứng đáng có một người đàn ông biết trân trọng giá trị đó, chứ không phải một người thấy vợ giỏi thì nảy sinh lòng đố kỵ hoặc ỷ lại.

Đừng bao giờ có tư tưởng "lấy về rồi sẽ dạy bảo sau", bởi bản tính của một con người là thứ khó thay đổi nhất trên đời. Cái kết của một người phụ nữ giỏi giang nhưng lấy nhầm chồng thường là sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Khi về già, khi nhan sắc tàn phai và sức khỏe giảm sút, thứ họ cần nhất là một bàn tay nắm chặt, một sự thấu hiểu từ người bạn đời chứ không phải là những lời trách móc hay sự thờ ơ lạnh nhạt.

Nếu ngay từ đầu không chọn đúng người, thì càng về sau, cái hố ngăn cách càng lớn, và sự giỏi giang của bạn chỉ khiến bạn thêm đau lòng khi nhận ra mình đã phí hoài cả đời để vun đắp cho một người không biết trân trọng. Hậu vận "hóa hư không" chính là cảm giác trống rỗng khi nhìn lại quãng đường đã qua: tiền có thể có, con cái có thể trưởng thành, nhưng tâm hồn thì đã vỡ vụn từ lâu.

Hôn nhân giống như một canh bạc lớn nhất đời người, nhưng chúng ta không nên chơi bằng sự cảm tính. Hãy nhớ rằng, bạn có thể tự tạo ra "phúc" bằng cách sống tử tế, nhưng cái "sang" và cái "hậu" của cuộc đời bạn lại phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông bạn chọn làm chồng.

Đừng vì cô đơn, đừng vì tuổi tác mà nhắm mắt đưa chân. Sự giỏi giang của bạn nên được dùng để xây dựng một cuộc đời rực rỡ bên cạnh một người xứng đáng, chứ không phải để cứu vãn một mối quan hệ độc hại. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo để biết khi nào nên buông tay, vì thà đau một lần rồi làm lại, còn hơn để cả hậu vận của mình tan biến theo một người đàn ông không biết giá trị của hai chữ "gia đình".

Cuối cùng, phúc đức hay sang hèn, tất cả đều nằm ở sự lựa chọn và bản lĩnh biết yêu thương chính bản thân mình trước khi yêu thương một ai khác.