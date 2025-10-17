Phúc Anh ra mắt MV “Trẻ Vùng Cao”: Khi âm nhạc trở thành cầu nối yêu thương

Tối 15/10, ca sĩ Phúc Anh chính thức giới thiệu MV “Trẻ Vùng Cao” – sản phẩm tiếp nối hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa trong dự án dài hơi “54 Dân Tộc Việt Nam”. Không chỉ là một ca khúc mang giai điệu trong trẻo, “Trẻ Vùng Cao” còn là lời nhắc dịu dàng về tình yêu thương, niềm tin và sự sẻ chia dành cho những em nhỏ ở vùng cao còn nhiều khó khăn.

“Trẻ Vùng Cao” nằm trong album cùng tên thuộc dự án “54 Dân Tộc Việt Nam” – tâm huyết mà Phúc Anh đã ấp ủ suốt thời gian qua. Dự án hướng đến việc tôn vinh bản sắc văn hóa, phong tục, ngôn ngữ và tinh thần kiên cường của các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S, thông qua âm nhạc.

Không chỉ dừng ở giá trị nghệ thuật, mỗi sản phẩm thuộc dự án còn gắn liền với các hoạt động thiện nguyện: mang quà, sách vở, áo ấm đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, trẻ em khó khăn và những người yếu thế trong xã hội. “Tôi tin âm nhạc có thể chạm đến trái tim con người và trở thành cầu nối lan tỏa điều tốt đẹp. Dự án này là cách tôi gửi lời tri ân đến đất nước và con người Việt Nam”, Phúc Anh chia sẻ.

Ca khúc “Trẻ Vùng Cao” được thể hiện bằng giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng, phảng phất hồn nhiên của tuổi thơ giữa núi rừng. Tiếng cười, tiếng cồng chiêng, tiếng chim hòa trong tiết tấu nhịp nhàng tạo nên bức tranh tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Phúc Anh kể lại, cô sáng tác bài hát trong một buổi chiều nhớ về chuyến đi thiện nguyện: “Khi nhìn thấy đôi mắt long lanh và nụ cười trong trẻo của các em, tôi cảm thấy như chính các em đang hát cùng tôi. Âm nhạc đến rất tự nhiên, như thể là món quà mà vùng đất ấy gửi tặng.”

Không chỉ dành cho thiếu nhi, “Trẻ Vùng Cao” còn mang thông điệp nhân văn sâu sắc: nhắc nhở mỗi người lớn về trách nhiệm nâng đỡ, bảo vệ và trao niềm tin cho thế hệ tương lai.

MV “Trẻ Vùng Cao” được ghi hình trong chuyến đi thiện nguyện của Phúc Anh tại làng phong tỉnh Gia Lai – một trong những điểm dừng chân đặc biệt của dự án. Không sắp đặt cầu kỳ, ê-kíp chọn cách ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất: nụ cười, ánh mắt và niềm vui hồn nhiên của những đứa trẻ khi cùng nữ ca sĩ chơi đùa, ca hát giữa núi rừng. “Các bé trong MV chưa từng diễn xuất, nhưng chính sự tự nhiên và thật lòng của các em đã khiến từng khung hình trở nên sống động, đầy cảm xúc,” Phúc Anh chia sẻ.

Dưới ánh nắng miền cao nguyên, giọng hát trong trẻo của Phúc Anh hòa cùng tiếng cười của trẻ nhỏ, tạo nên một bản hòa ca ấm áp. MV không chỉ tái hiện vẻ đẹp của tuổi thơ vùng cao mà còn là thước phim tư liệu về hành trình lan tỏa lòng nhân ái của một nghệ sĩ trẻ.

“Trẻ Vùng Cao” khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo – biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Với Phúc Anh, đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà là “hành trình của trái tim”: mang yêu thương đi xa, đến với những nơi cần nó nhất.