Phụ nữ trung niên: Tằn tiện không phải vì nghèo, mà vì khôn

Trên nền tảng Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu), một người phụ nữ trung niên tên Trương Lan, 58 tuổi, bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng Trung Quốc. Những chia sẻ tưởng như giản dị của cô về cách chi tiêu và sinh hoạt hàng ngày lại chạm đến rất nhiều người - đặc biệt là phụ nữ ở cùng độ tuổi. Không sống kham khổ, cũng chẳng hề keo kiệt, Trương Lan lựa chọn một lối sống khôn ngoan và thực tế: “đồng tiền chỉ đáng khi được tiêu đúng chỗ.” Sau khi đọc xong câu chuyện của cô, nhiều người phải thừa nhận: hóa ra, biết sống đôi khi chính là biết tiết kiệm một cách thông minh.

1. Dầu xả không vứt bỏ, tận dụng đến giọt cuối cùng

Thay vì bỏ đi chai dầu xả đã bơm không ra, người phụ nữ này châm thêm nước, lắc đều rồi dùng phần dung dịch ấy để lau bàn, tủ hoặc giày da. Thành phần silicon trong dầu xả giúp chống bụi, làm bề mặt sáng bóng và giảm tĩnh điện. Một chai dầu xả, nhờ vậy, không chỉ làm đẹp tóc mà còn “phục vụ” cả căn nhà – đúng nghĩa tận dụng triệt để.

2. Tự chế nước rửa chén từ quả vô hoạn tử

Không chuộng hóa chất, cô tận dụng những quả vô hoạn tử nhặt được trong công viên, rửa sạch, phơi khô rồi ngâm với nước để lên men tự nhiên. Sau vài tháng, dung dịch ấy trở thành nước rửa chén, rửa rau hay giặt đồ lót – vừa sạch, vừa dịu nhẹ cho da tay. Công thức đơn giản, nhưng hiệu quả bất ngờ. “Tự làm được thì tội gì mua”, cô nói.

3. Mẩu xà phòng nhỏ cũng có “đất sống”

Những miếng xà phòng còn sót lại được làm ướt, ép chặt vào bánh mới. Sau một đêm, hai miếng dính liền thành một khối. Việc nhỏ thôi, nhưng gom lại cả năm, tiết kiệm được không ít. Người khác thấy lặt vặt, cô lại thấy đó là thói quen biết quý từng đồng.

4. Dao bánh sinh nhật và áo ngủ cũ đều có đất dụng võ

Những chiếc dao nhựa cắt bánh sinh nhật được rửa sạch, giữ lại để phết bơ, trộn bột hay mở vỏ sò. Áo ngủ cũ được cắt khéo thành vỏ gối, tận dụng luôn nút áo làm miệng gối. Một chút khéo tay, một chút sáng tạo – mọi thứ cũ kỹ đều được “tái sinh” gọn gàng, thẩm mỹ mà chẳng tốn thêm xu nào.

5. Vá áo bằng miếng dán thêu – vừa bền, vừa đẹp

Khi quần áo bị rách, cô không vội bỏ đi. Chỉ cần vài nghìn mua miếng dán thêu, khâu đè lên chỗ hỏng là thành họa tiết trang trí. Từ chỗ “vá víu”, món đồ cũ bỗng có nét riêng – vừa tiết kiệm, vừa sáng tạo. Không ít bạn trẻ học theo, gọi vui là “vá có gu”.

6. Săn “kèo hời” trước khi ngủ

Buổi tối, thay vì xem phim, cô có một “nghi lễ nhỏ”: mở ứng dụng thương mại điện tử để săn hàng giảm giá. Những món lặt vặt như túi rác, kẹp điện thoại, đồ bếp… thường chỉ tốn vài xu nhờ mã khuyến mãi. Mỗi lần “săn được hàng hời”, cảm giác vui như trúng số. “Không phải vì thiếu, mà vì thấy mình mua thông minh” – cô chia sẻ.

7. Tiết kiệm điện bằng cách dùng điều hòa thông minh

Cô không hành xác để giảm tiền điện. Thay vì tắt điều hòa, cô bật chế độ tiết kiệm năng lượng, cài 28 độ. Kết quả: nửa tháng dùng liên tục, hóa đơn chỉ tăng khoảng 150.000 đồng. Với cô, đó không phải cắt giảm, mà là chi tiêu có chiến lược.

8. Triết lý sống: Tiết kiệm không phải vì nghèo, mà vì khôn

Những mẹo nhỏ này khiến cộng đồng mạng nể phục, không chỉ vì tiết kiệm mà vì ở tuổi 58, cô vẫn sống chủ động, tinh tế và tỉnh táo. Cô không để đồng tiền chi phối, mà khiến nó phục vụ cho cuộc sống của mình.

Tiết kiệm – với thế hệ phụ nữ trung niên như cô – không còn là chuyện “thắt lưng buộc bụng”, mà là một kiểu bản lĩnh: biết tiêu đúng, biết sống khéo, và biết làm chủ từng đồng tiền mình làm ra.

Theo: Toutiao