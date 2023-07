Công ty kì lạ nhất trên thế giới: "Ép" nhân viên nghỉ phép có lương ít nhất 46 ngày/năm, cuối tuần cấm làm việc

‏Shane Heath hoàn toàn hiểu rõ về tình trạng kiệt sức khi thành lập thương hiệu sản phẩm thay thế cà phê Mud/Wtr có trụ sở tại Santa Monica, California vào năm 2018 - đó là lý do anh luôn nỗ lực hết mình để giữ cho nhân viên cảm thấy tốt nhất.‏

‏Heath, người trước đây từng là nhà thiết kế cho nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ, nói rằng anh đã giới thiệu sản phẩm Mud/Wtr để chống lại văn hóa sử dụng quá nhiều caffein ở Thung lũng Silicon. Mục tiêu đó đã định hình lợi ích của công ty anh.

Shane Heath. Ảnh của Elizabeth Weinberg

Vào tháng 1 năm 2023, Mud/Wtr đã đưa ra một chính sách mới đảm bảo cho nhân viên được nghỉ ít nhất 46 ngày có lương, bên cạnh chính sách nghỉ có lương không giới hạn đang hiện hành. Trước đó còn có các đặc quyền khác như lịch làm việc linh hoạt vào thứ 6, ngân sách chăm sóc sức khỏe 200 USD hàng tháng và một chuyến du lịch được tài trợ hàng năm cho mỗi người trong số 30 nhân viên của công ty.



Trong suốt thời gian đó, Mud/Wtr đã phát triển với tốc độ chóng mặt, xếp thứ 30 trong danh sách 5000 của tạp chí Inc. năm 2022 và cũng lọt vào danh sách những nơi làm việc chất lượng nhất của tạp chí Inc. năm 2021. Tạp chí Inc là tạp chí chuyên thông tin về các công ty, tập đoàn, cung cấp những lời khuyên, những công cụ và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh.‏

‏Heath nói: "Du lịch và thời gian để nghỉ ngơi là những thứ mà tôi đã đưa vào hệ thống của mình ngay từ ngày đầu tiên vì đó là điều tôi muốn cho bản thân mình. Khi bắt đầu, chúng tôi áp dụng chính sách nghỉ có lương (PTO) không giới hạn, nhưng nghiên cứu cho thấy điều này có một chút thiếu sót. Các công ty thường treo thưởng PTO không giới hạn cho những người tài, nhưng một khi đã vào làm việc, không ai thực sự tận dụng được nó. Còn chúng tôi muốn đội ngũ của mình thực sự làm được điều này."‏

‏Trước khi Mud/Wtr thiết lập chính sách nghỉ có lương tối thiểu, Heath nói rằng một số nhân viên - đặc biệt là những người giữ vị trí quan trọng - đã gặp khó khăn khi sắp xếp để nghỉ. ‏

‏Britney Haddad, giám đốc tương tác cộng đồng duy nhất của Mud/Wtr chia sẻ: "Việc quản lý cộng đồng không dừng lại, kể cả là vào cuối tuần, cũng không dừng lại khi tôi quyết định mình cần đi nghỉ. Chính sách nghỉ không giới hạn thời gian của chúng tôi thật tuyệt vời, nhưng hơi mơ hồ và chỉ phù hợp với một số người nhất định." Với chính sách mới của Mud/Wtr, Haddad đang lên kế hoạch kết hợp thời gian nghỉ và làm việc từ xa để có một kỳ nghỉ kéo dài 1 tháng ở Ý.‏

‏6 tháng kể từ khi áp dụng chính sách bắt buộc nghỉ phép có lương của Mud/Wtr, Heath cho biết công ty đang gặt hái được những lợi ích đáng kể, bao gồm tăng năng suất, tinh thần và khả năng giữ chân nhân viên. Heath cho biết công ty đã theo dõi KPI và sự cống hiến của nhân viên để hiểu tác động của chính sách đối với môi trường làm việc.‏

‏Sự khác biệt là rõ ràng. Jessica Rienerth, phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh của Mud/Wtr, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi hiếm khi thấy đội ngũ nhân viên gửi mail công việc vào các ngày thứ 6, cuối tuần họ không cần phải làm việc. Điều này cho chúng tôi biết mọi người đang thực sự sử dụng chính sách. Một số chỉ số kinh doanh chỉ ra rằng chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc đi đúng hướng, nhưng hiện tại chúng tôi đã có nhiều động thái xử lí vì nhân viên đã tập trung cao độ hơn với quỹ thời gian của họ."

‏Rienerth nói rằng không có con số hoàn hảo đối với thời gian nghỉ. Thời hạn tối thiểu 46 ngày là điểm khởi đầu cho chính sách mà cô ấy nghĩ có thể phát triển theo thời gian. Cam kết của công ty trong việc cải thiện và hỗ trợ sức khỏe của nhân viên sẽ không thay đổi. "Hãy nghĩ về PTO như một khoản đầu tư vào nhân viên - một khoản đầu tư vào sự hài lòng và hạnh phúc của họ," Heath nói. "Những nhân viên có cuộc sống cân bằng là những nhân viên chất lượng hơn - hãy tin tôi."