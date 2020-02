Phụ nữ sinh vào ngày âm lịch này, trời sinh mang mệnh phú quý, sau 40 tuổi Phượng Hoàng tung cánh, hậu vận sung sướng giàu có

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có những người tuy không sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng lại được sinh vào thời khắc hoàng kim nên cuộc sống tương lai gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân phù trợ mà thần tài cũng chiếu cố không ngừng. Trong số những ngày âm lịch, có những ngày dưới đây được xem là ngày may mắn. Vì vậy, ai sinh vào một trong những ngày này thì xác định cả đời ấm no sung túc, đặc biệt họ đều là những người mang mệnh phú quý. Sau 40 tuổi, những người này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân viên mãn. Cuộc sống càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, là người được hưởng mọi thứ tốt đẹp nhất. Cùng xem đó là ngày nào nhé!



Ngày 15 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 15 âm lịch có tính cách điềm tĩnh, hiền lành, họ là những người thấu tình đạt lý, biết suy nghĩ cho người khác và sống tình nghĩa. So với những người khác, thì người sinh vào ngày này từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống hơn. Nhờ vậy mà họ biết quý trọng giá trị cuộc sống, biết điều hay lẽ phải, biết thay đổi như thế nào để cuộc sống trở nên toàn vẹn viên mãn hơn. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, đối với phụ nữ, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp thăng hoa mà còn có hôn nhân viên mãn. Sau 40 tuổi, ai làm gì làm, những người này vẫn được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống càng lớn tuổi càng sung túc đủ đầy, được tận hưởng cảm giác bình yên bên người thân.

Ngày 19 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 19 âm lịch thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi thế mạnh của bản thân để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những người khác, thì người sinh vào ngày này có luôn có thái độ tích cực trong cuộc sống, họ luôn nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn sung túc. Những người này thường khao khát có tất cả mọi thứ, nhưng họ không bất chấp, họ vẫn đi lên bằng thực lực của bản thân nên được nhiều người ngưỡng mộ. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này sẽ công thành danh toại, nếu không thăng quan tiến chức thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng kể. Gia đình nào có những người này bên cạnh thì cuộc sống sẽ thăng hoa phú quý, người thân sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự như ý cát tường.

Ngày 26 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 26 âm lịch có tính cách lạc quan, yêu đời, thích tự do sáng tạo và luôn nhiệt huyết trong mọi quyết định của mình. Những người này thường rất xông pha, sẵn sàng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Những người sinh vào ngày này tâm niệm rằng, cuộc sống sướng khổ đều do mình nắm bắt, không giỏi ở đâu thì phải tự học hỏi và nỗ lực không ngừng, có như vậy thì mới làm chủ được cuộc sống. Bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào ngày này thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Dù giàu có viên mãn nhưng họ không bao giờ tự mãn mà luôn biết cách giữ vững, ngày càng trưởng thành, biết tích lũy kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống thập toàn thập mỹ về sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)