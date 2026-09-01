Phụ nữ Nhật sống một mình trong căn hộ 68m²: Không đồ xa xỉ, chỉ nhìn cách bố trí đã hiểu vì sao ở nhà lại thích đến thế

“Sống một mình, tôi cảm thấy mình ngày càng biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn, tìm được nhịp sống phù hợp và tận hưởng việc ghi lại những khoảnh khắc bình thường mỗi ngày”, chủ nhân căn hộ chia sẻ.

Với nhiều người, sống một mình đôi khi bị gắn với cảm giác cô đơn. Nhưng nhìn vào căn hộ 68m² này, người ta lại thấy một câu chuyện hoàn toàn khác: sự tự do, yên tĩnh và khả năng sắp xếp cuộc sống theo đúng sở thích của mình.

Không gian không quá rộng, thiết kế cũng không cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều tạo cảm giác dễ chịu. Chủ nhà lựa chọn phong cách Nhật Bản thiên về gỗ tự nhiên, màu sắc nhẹ, ít đồ trang trí và đặc biệt chú trọng ánh sáng. Nhờ vậy, căn hộ có một vẻ ấm áp rất riêng, càng nhìn lâu càng thấy thư giãn.

68m² nhưng không tạo cảm giác chật nhờ ánh sáng và cách dùng màu

Điểm gây ấn tượng đầu tiên là hệ cửa sổ lớn kéo dài gần sát sàn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn sâu vào bên trong. Ban ngày, căn nhà sáng mà không cần dùng quá nhiều đèn. Khi mùa thu và mùa đông tới, những vệt nắng chiếu qua cửa kính khiến sàn gỗ và đồ nội thất càng trở nên ấm áp.

Buổi tối, không gian chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Thay vì dùng một nguồn sáng chính thật mạnh, chủ nhà bố trí nhiều điểm sáng nhỏ với nhiệt độ màu ấm. Ánh sáng dịu chiếu lên tường trắng, mặt gỗ và vải mềm khiến căn hộ có cảm giác gần giống một quán cà phê nhỏ.

Đây cũng là một trong những lý do căn hộ không cần quá nhiều đồ trang trí. Khi vật liệu, ánh sáng và màu sắc đã hài hòa, bản thân không gian đã đủ tạo cảm xúc.

Gỗ tự nhiên xuất hiện gần như khắp nhà nhưng không hề nặng nề

Gỗ là vật liệu chủ đạo trong căn hộ, từ sàn, bàn ghế, kệ đến các khu vực sinh hoạt kiểu Nhật. Tuy nhiên, chủ nhà không sử dụng những gam gỗ quá tối mà thiên về màu sáng, kết hợp cùng tường trắng và vải màu trung tính.

Nhờ đó, căn nhà vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng.

Một góc tatami bằng gỗ cũng được bố trí trong nhà. Đây là kiểu không gian rất quen thuộc trong nhiều căn hộ Nhật: diện tích không lớn nhưng có thể dùng để ngồi nghỉ, uống trà, đọc sách hoặc đơn giản là nằm thư giãn.

Thay vì cố nhồi thêm đồ nội thất để tận dụng từng mét vuông, chủ nhà giữ lại khá nhiều khoảng trống. Chính những khoảng trống này lại khiến căn hộ 68m² trông rộng hơn diện tích thực tế.

Nhà bếp nhỏ nhưng nguyên tắc là dùng xong phải trả lại đúng chỗ

Bếp là khu vực được sử dụng thường xuyên nhất nên chủ nhà dành khá nhiều sự chú ý cho việc giữ gìn sự ngăn nắp.

Nguyên tắc của cô khá đơn giản: đồ dùng sau khi sử dụng phải được trả về vị trí cũ, bề mặt bếp được lau ngay sau khi nấu và hạn chế tối đa việc để đồ trên mặt bàn.

Nhìn qua có vẻ đây chỉ là một thói quen nhỏ, nhưng với những căn hộ diện tích vừa phải, việc giữ bề mặt trống có tác động rất lớn tới cảm giác không gian. Chỉ cần bàn bếp, bàn ăn hay kệ chứa đồ không bị chất đầy vật dụng, căn nhà lập tức trông nhẹ và sạch hơn.

Đây cũng là điểm đáng học hỏi trong cách tổ chức nhà của người Nhật: sự gọn gàng không nhất thiết đến từ việc có thật nhiều tủ chứa đồ, mà trước hết là từ thói quen đưa mọi thứ trở về đúng vị trí.

Tủ quần áo mở nhưng vẫn không rối mắt

Một chi tiết khác khá thú vị là hệ tủ quần áo mở.

Thông thường, kiểu tủ này rất dễ khiến căn phòng trông lộn xộn vì quần áo và vật dụng đều nằm trong tầm nhìn. Tuy nhiên, chủ nhà kiểm soát số lượng đồ khá tốt, đồng thời sử dụng các hộp và khu vực phân chia rõ ràng.

Kết quả là dù không có cánh tủ che kín, không gian vẫn giữ được cảm giác sạch sẽ.

Điều này cũng cho thấy một căn nhà đẹp không chỉ phụ thuộc vào thiết kế ban đầu. Cách chủ nhân sử dụng và duy trì nó mỗi ngày mới quyết định không gian có tiếp tục đẹp hay không.

Tách khu giặt và khu vệ sinh giúp căn nhà sạch hơn

Khu vực phòng tắm cũng được bố trí theo cách khá phổ biến tại Nhật: khu giặt, khu rửa và khu vệ sinh được phân chia tương đối rõ.

Việc tách khu khô và khu ướt giúp hạn chế nước bắn ra ngoài, đồng thời khiến việc vệ sinh dễ dàng hơn. Với những căn nhà nhỏ, đây là một chi tiết thiết kế rất thực tế bởi phòng tắm luôn là nơi dễ tạo cảm giác ẩm và bừa bộn nhất.

Thay vì cố làm phòng tắm thật cầu kỳ, chủ nhà tập trung vào sự sạch sẽ, thông thoáng và thuận tiện khi sử dụng.

Điều đáng học nhất không nằm ở món đồ nội thất nào

Chủ nhân đã sống tại đây khoảng một năm rưỡi và vẫn tiếp tục điều chỉnh căn nhà từng chút một.

Có món đồ được thêm vào, có góc được thay đổi, có cách sắp xếp được thử rồi bỏ. Căn hộ vì thế không giống một không gian được hoàn thiện một lần rồi giữ nguyên, mà giống như một nơi lớn lên cùng chính người sống trong đó.

Và có lẽ đây mới là điểm đáng chú ý nhất.

Không gian sống thoải mái không nhất thiết phải được tạo nên từ những món đồ đắt tiền hay một diện tích thật lớn. Đôi khi, nó chỉ cần ánh sáng vừa đủ, vật liệu khiến mình dễ chịu, những món đồ thực sự cần thiết và một thói quen giữ nhà phù hợp.

Căn hộ 68m² này không gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng càng nhìn, người ta càng hiểu vì sao chủ nhân lại thích trở về nhà mỗi ngày.

Bởi suy cho cùng, một ngôi nhà đẹp nhất không phải là nơi khiến người khác trầm trồ, mà là nơi khiến người sống trong đó cảm thấy: về đến đây là có thể hoàn toàn thả lỏng.