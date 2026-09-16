Nhà nứt, tường mốc do hàng xóm thi công: Ai là người "móc hầu bao" chi trả?

Nứt tường, thấm dột và những cuộc tranh chấp không hồi kết khi hàng xóm thi công đang là "cơn ác mộng" của nhiều người dân sống ở đô thị. Làm sao để bảo vệ tài sản tâm huyết trước những tác động từ công trình liền kề?

Câu chuyện tại căn nhà số 24 Hàng Đồng (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội Threads gần đây là lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ chủ sở hữu nhà phố nào. Từ một không gian sống yên bình, ngôi nhà - tài sản tích góp cả đời của gia chủ - bỗng chốc chi chít vết nứt, tường ẩm mốc nghiêm trọng ngay khi công trình bên cạnh khởi công.

Ảnh: _m0rphs_

Tuy nhiên, đây không phải trường hợp cá biệt, mà là thực trạng khá phổ biến tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, nơi nhà phố san sát, chung tường và phụ thuộc lẫn nhau từng centimet.

Khi " hàng xóm sửa nhà " trở thành nỗi ám ảnh thường trực

Dưới góc độ tiêu dùng, ngôi nhà là tài sản có giá trị lớn nhất. Tuy nhiên, giá trị này đang bị đe dọa trực tiếp bởi các yếu tố:

- Xâm phạm quyền sở hữu không gian: Tình trạng ban công, ô văng hàng xóm "lấn sân" sang chỉ giới nhà bên cạnh khiến giá trị bất động sản bị sụt giảm và gây khó khăn cho việc sửa chữa, mua bán sau này.

- Thiệt hại "kép" về vật chất và tinh thần: Không chỉ là những mảng tường bong tróc hay hệ thống nước đặt sát vách gây ẩm mốc, người sống bên cạnh công trình xây dựng còn phải chịu đựng sự tra tấn của tiếng ồn. Nhiều gia đình rơi vào cảnh stress cực độ khi các phòng chức năng bị bít kín cửa sổ hoặc tiếng khoan đục diễn ra đúng giờ nghỉ ngơi.

- Hệ lụy hậu thi công: Những chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự đồng cảm lớn từ cộng đồng. Không ít người từng trải qua cảm giác bị đánh thức bởi tiếng khoan đục từ sáng sớm, mất ngủ triền miên vì công trình thi công kéo dài. Tài khoản nanaaaaaaaaa1234 chia sẻ: "Nhà mình bị một phòng không ở được nữa vì hàng xóm xây cao bít luôn cửa sổ, tường thì mốc hoài không làm gì được".

Trong câu chuyện tại Hàng Đồng, vấn đề không chỉ dừng lại ở tiếng ồn hay sự xáo trộn sinh hoạt. Gia chủ cho biết công trình liền kề có dấu hiệu xâm phạm chỉ giới, ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sống vốn đã hạn hẹp. Dù cơ quan chức năng đã tiến hành đo đạc và lập biên bản, nhưng việc xử lý dứt điểm vẫn chưa có tiến triển cụ thể. Sự chậm trễ ấy khiến người trong cuộc rơi vào trạng thái thấp thỏm, vừa phải chịu đựng tổn thất hiện hữu, vừa mỏi mòn chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Ảnh: Vũ Khỏe / Triệu Thị Tú

Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở là điều khó tránh. Thế nhưng, khi quá trình thi công thiếu sự giám sát chặt chẽ hoặc chủ nhà, đơn vị thi công chưa thực sự ý thức đầy đủ về trách nhiệm với không gian chung, những hệ lụy sẽ không dừng lại trong phạm vi một công trình. Từ tiếng ồn, bụi bặm đến nguy cơ nứt tường, thấm dột, tất cả đều có thể lan sang các hộ liền kề, âm thầm bào mòn chất lượng sống và gây ra những xung đột khó lường trong cộng đồng dân cư.

Góc nhìn chuyên gia: Đừng vội sửa chữa khi chưa rõ trách nhiệm

Theo kiến trúc sư Kiên Đoàn, với các trường hợp nhà bị nứt do công trình liền kề, điều quan trọng nhất là phải xác định đúng nguyên nhân trước khi xử lý.

Trước hết, các vết nứt có thể xuất phát từ rung chấn trong quá trình thi công như đập phá, ép cọc, khoan cắt… hoặc do công trình bên cạnh ảnh hưởng đến móng, kết cấu chịu lực. Việc phân biệt nứt bề mặt hay nứt kết cấu là yếu tố then chốt để đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Về phía gia chủ, việc cần làm ngay không phải là sửa chữa, mà là ghi nhận hiện trạng. Chụp ảnh, quay video có mốc thời gian rõ ràng, theo dõi sự phát triển của vết nứt, đồng thời yêu cầu lập biên bản hiện trạng với sự xác nhận của các bên liên quan. Đây chính là cơ sở pháp lý quan trọng nếu xảy ra tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường sau này.

Về mặt kỹ thuật, có thể chia thành hai hướng xử lý. Nếu vết nứt chỉ nằm ở lớp hoàn thiện, giải pháp thường là chống thấm, xử lý lại lớp trát và sơn. Tuy nhiên, nếu vết nứt ăn sâu, lan rộng hoặc có dấu hiệu ảnh hưởng kết cấu, cần có kỹ sư chuyên môn thẩm định và đưa ra phương án gia cố như bơm keo epoxy, cấy thép hoặc gia cường kết cấu…

Ảnh: Cẩm nang nhà đẹp

Đặc biệt, theo khuyến nghị của chuyên gia, gia đình không nên vội vàng sửa chữa khi chưa có kết luận chính thức từ các bên liên quan. Việc can thiệp sớm có thể làm thay đổi hoặc mất đi hiện trạng ban đầu – yếu tố quan trọng để xác định nguyên nhân và trách nhiệm nếu xảy ra tranh chấp.

Trong giai đoạn này, phương án phù hợp là giữ nguyên hiện trạng, chờ kết luận từ cơ quan chuyên môn hoặc biên bản thống nhất rõ ràng giữa các bên. Đây chính là cơ sở cần thiết để đảm bảo quyền lợi về sau, tránh rơi vào thế bị động khi phát sinh vấn đề.

Phố đông, nhà san sát - Bài toán chung của đô thị hiện đại

Dưới góc độ tiêu dùng bền vững, mỗi chủ nhà trước khi xây sửa cần xem việc khảo sát hiện trạng, trao đổi và ký cam kết với hàng xóm là một phần tất yếu của chi phí đầu tư.

Ảnh: Hutra

Việc tuân thủ quy định xây dựng, đảm bảo an toàn thi công, kiểm soát tiếng ồn hay rung chấn không còn là lựa chọn mang tính thiện chí, mà là yêu cầu bắt buộc cả về pháp lý lẫn ứng xử. Sự tôn trọng không gian sống của hàng xóm, đôi khi, chính là cách bảo vệ chính công trình của mình khỏi những tranh chấp không đáng có. Bên cạnh đó, vai trò giám sát của chính quyền địa phương cũng cần rõ ràng và kịp thời hơn, tránh tình trạng "có biên bản nhưng chưa có giải pháp".

Về phía người sở hữu, việc trang bị kiến thức về kết cấu và luật xây dựng chính là "lá chắn" bảo vệ tài sản tâm huyết. Một công trình có thể hoàn thành trong vài tháng, nhưng những "vết xước" tinh thần và vật chất có thể kéo dài nhiều năm nếu chúng ta không bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình ngay từ ngày đầu.