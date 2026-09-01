Phụ nữ Nhật không tổng vệ sinh cuối tuần, nhà vẫn sạch đến khó tin: Bí quyết nằm ở 3 thói quen này

Nhìn những căn nhà luôn sạch sẽ, mặt bàn gần như không có đồ thừa, bếp nấu xong có thể nhanh chóng trở lại trạng thái gọn gàng, nhiều người thường nghĩ chủ nhân chắc hẳn phải dành rất nhiều thời gian cho việc nhà.

Nhưng trường hợp của một phụ nữ Nhật Bản 33 tuổi lại cho thấy điều ngược lại. Thay vì đợi đến cuối tuần rồi dành cả ngày tổng vệ sinh, cô chia việc dọn dẹp thành những phần nhỏ và duy trì đều đặn mỗi ngày. Quan trọng hơn, cô không coi việc mua thêm tủ, hộp hay giá kệ là giải pháp đầu tiên.

Theo cô, muốn nhà thực sự gọn, trước hết phải trả lời được hai câu hỏi: Nhà đang có bao nhiêu đồ? Và từng món đồ nên nằm ở đâu?

Sai lầm phổ biến: Nhà càng nhiều tủ càng dễ gọn

Một trong những quan niệm phổ biến nhất khi tổ chức nhà cửa là thiếu chỗ để đồ thì mua thêm tủ, thiếu ngăn thì mua thêm hộp.

Thực tế, đây đôi khi chỉ là cách chuyển sự bừa bộn từ ngoài mặt bàn vào bên trong tủ.

Người phụ nữ này cho rằng giải pháp lưu trữ hiệu quả với một gia đình chưa chắc phù hợp với gia đình khác. Một căn nhà có trẻ nhỏ, một người sống một mình và một gia đình thường xuyên nấu ăn sẽ có số lượng đồ, tần suất sử dụng và nhu cầu lưu trữ hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy, trước khi mua bất kỳ món đồ lưu trữ nào, cô làm một việc tưởng đơn giản nhưng rất nhiều người bỏ qua: kiểm kê đồ đạc.

Quần áo lâu không mặc được loại ra. Đồ sinh hoạt không còn dùng được xử lý. Thực phẩm đông lạnh được kiểm tra số lượng và hạn sử dụng. Báo, tạp chí cũ cũng được phân loại thay vì tiếp tục xếp chồng.

Chỉ sau khi biết chính xác mình cần giữ lại những gì, cô mới quyết định cần bao nhiêu không gian lưu trữ.

Điều này cũng giúp tránh một vòng lặp rất quen thuộc: nhà đầy đồ → mua thêm hộp → hộp lại đầy → mua thêm tủ → căn nhà ngày càng chật.

Muốn nhà không bừa lại, phải tìm đúng nguyên nhân khiến nhà bừa

Dọn nhà sạch một lần không khó. Khó nhất là vài ngày sau mọi thứ lại trở về trạng thái cũ.

Đó cũng là vấn đề nhiều gia đình gặp phải: cuối tuần dọn rất kỹ, nhưng chỉ cần vài ngày đi làm, nấu ăn, sinh hoạt bình thường, ghế lại chất quần áo, bàn ăn lại đầy đồ và bếp lại xuất hiện đủ thứ chai lọ.

Thay vì tiếp tục tự trách mình "lười", cách được áp dụng ở căn nhà này là tìm đúng nguyên nhân.

Có thể nhà bừa vì thiếu chỗ cất. Có thể số lượng đồ đã vượt quá khả năng chứa của căn nhà. Có thể vị trí lưu trữ quá xa nơi sử dụng nên mọi người ngại cất lại. Hoặc đơn giản là gia đình đang giữ quá nhiều món ít dùng nhưng không muốn bỏ.

Mỗi nguyên nhân cần một cách xử lý khác nhau.

Nếu nguyên nhân là quá nhiều đồ, mua thêm hộp sẽ không giải quyết vấn đề. Nếu nguyên nhân là vị trí cất bất tiện, cần bố trí lại. Nếu không có thời gian dọn, việc chia nhỏ công việc sẽ hiệu quả hơn một buổi tổng vệ sinh kéo dài nhiều giờ.

Đó cũng là lý do chủ nhà lựa chọn mỗi ngày xử lý một khu vực, thay vì cố làm cả căn nhà cùng lúc.

Ba nguyên tắc giúp căn nhà nhìn lúc nào cũng "nhẹ"

Bước vào không gian sống này, điều dễ nhận thấy là căn nhà không sử dụng quá nhiều màu sắc và vật dụng trang trí. Nội thất chủ yếu mang sắc gỗ tự nhiên, nhờ vậy toàn bộ không gian tạo cảm giác thống nhất và ít rối mắt.

Nguyên tắc thứ hai là đồ ít dùng được cất kín trong tủ, trong khi những vật dụng thường xuyên sử dụng được đặt ở vị trí cố định, thuận tay lấy và cũng thuận tay cất.

Đây là một chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn tới việc căn nhà có thể giữ được trạng thái gọn lâu hay không.

Nếu mỗi lần lấy một món đồ phải mở ba cánh tủ, di chuyển hai chiếc hộp rồi mới lấy được thứ cần dùng, khả năng rất cao món đồ đó sau khi sử dụng sẽ nằm luôn trên mặt bàn.

Ngược lại, nếu một vật thường xuyên sử dụng có vị trí riêng và chỉ mất vài giây để cất lại, việc duy trì sự ngăn nắp trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nguyên tắc thứ ba là không giữ những món vừa ít dùng vừa không thực sự yêu thích. Khi phát hiện đồ không còn cần thiết, chủ nhà ưu tiên xử lý sớm thay vì tiếp tục tìm chỗ cất. Cách này đồng thời hạn chế việc mua đi mua lại những thứ có công dụng giống nhau.

Phòng khách, phòng ăn và bếp nối liền để không gian thoáng hơn

Một trong những đặc điểm nổi bật của căn nhà là khu vực phòng khách, phòng ăn và bếp được kết nối thành một không gian mở.

Cách bố trí này giúp tầm nhìn không bị chia nhỏ, khiến căn nhà có cảm giác rộng và sáng hơn. Đặc biệt với những căn hộ có diện tích không quá lớn, việc hạn chế các vách ngăn không cần thiết có thể tạo khác biệt rõ rệt.

Tuy nhiên, thiết kế mở chỉ đẹp khi lượng đồ được kiểm soát tốt. Nếu mặt bếp, bàn ăn và phòng khách đều chứa quá nhiều vật dụng, chính ưu điểm "nhìn xuyên suốt" lại khiến sự lộn xộn càng dễ nhìn thấy.

Bởi vậy, căn nhà này kết hợp không gian mở với hệ thống lưu trữ kín. Đồ dùng hàng ngày có vị trí riêng, còn các bề mặt lớn như bàn ăn, đảo bếp hay mặt tủ được cố gắng giữ thoáng.

Bếp sạch không phải vì ít nấu mà vì bố trí đúng

Nhà bếp thường là nơi dễ lộn xộn nhất bởi số lượng vật dụng rất lớn: nồi chảo, bát đĩa, đồ khô, gia vị, thiết bị gia dụng, dụng cụ nấu ăn…

Theo cách tổ chức của chủ nhà, một căn bếp dễ sử dụng phụ thuộc chủ yếu vào ba yếu tố: bố cục hợp lý, hệ tủ phù hợp và khả năng lưu trữ hiệu quả.

Thay vì cố nhét thật nhiều đồ vào mỗi ngăn, cô ưu tiên việc các món thường dùng phải dễ lấy. Đảo bếp và khu vực chậu rửa được bố trí thuận tiện cho quá trình chuẩn bị, nấu và dọn sau bữa ăn.

Điểm đáng học ở đây là căn bếp đẹp không nằm ở việc sở hữu thật nhiều phụ kiện lưu trữ, mà ở khả năng giúp người sử dụng hoàn thành một vòng sinh hoạt thật ngắn: lấy đồ – sử dụng – vệ sinh – cất lại.

Càng ít bước, khả năng căn bếp giữ được sự gọn gàng càng cao.

Nhà vệ sinh tách khô – ướt, phòng ngủ gần như không có đồ thừa

Khu vực vệ sinh cũng được thiết kế theo hướng giảm việc dọn dẹp về sau. Chỗ rửa mặt được tách khỏi nhà vệ sinh và khu vực tắm, giúp phân chia khu vực khô – ướt rõ ràng.

Nhờ vậy, nước không lan ra toàn bộ không gian, các khu vực khô cũng dễ giữ sạch hơn.

Trong phòng ngủ, số lượng đồ xuất hiện bên ngoài được tiết chế. Không gian nghỉ ngơi vì thế giữ được cảm giác nhẹ và thư giãn, thay vì trở thành nơi tập kết quần áo, túi xách hay những món chưa biết đặt ở đâu.

Đây cũng là một nguyên tắc đáng tham khảo: mỗi căn phòng nên có chức năng chính rõ ràng. Khi phòng ngủ đồng thời trở thành kho đồ, phòng khách trở thành chỗ phơi quần áo và bàn ăn trở thành nơi cất đồ tạm, căn nhà rất khó duy trì trạng thái gọn gàng.

Mỗi ngày dọn một chút còn dễ hơn cuối tuần "đánh vật" với cả căn nhà

Một mẹo khác khá thực tế là viết ra từng khu vực cần dọn và ước tính thời gian hoàn thành.

Chẳng hạn, hôm nay chỉ xử lý một ngăn kéo trong bếp; ngày mai kiểm tra tủ lạnh; hôm sau sắp xếp tủ quần áo. Khi nhiệm vụ đủ nhỏ, cảm giác ngại bắt đầu cũng giảm đi đáng kể.

Nếu mỗi lần nghĩ tới dọn nhà đồng nghĩa với một buổi sáng vài tiếng đồng hồ, chúng ta rất dễ trì hoãn. Nhưng nếu công việc hôm nay chỉ mất 10–20 phút, khả năng duy trì thường cao hơn.

Sau cùng, điều đáng học nhất từ căn nhà của người phụ nữ Nhật 33 tuổi không phải là việc cố biến nhà mình thành một căn hộ hoàn hảo giống trên mạng.

Đó là cách cô thiết kế căn nhà để mình phải dọn ít hơn.

Bớt đồ không cần thiết, đặt đồ đúng nơi sử dụng, hạn chế mua trùng lặp, chia việc nhà thành những phần nhỏ và duy trì đều đặn. Khi hệ thống lưu trữ phù hợp với cách sống của gia đình, giữ nhà gọn không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm chỉ.

Và có lẽ đây mới là mục tiêu đáng hướng tới: không phải một căn nhà lúc nào cũng không có dấu vết sinh hoạt, mà là một căn nhà dù có sử dụng mỗi ngày vẫn có thể nhanh chóng trở về trạng thái ngăn nắp.