Phụ nữ muốn chống lão hóa nên ăn 5 loại rau giàu kiềm vào mùa đông: Chúng sản sinh estrogen vô địch, khuôn mặt trẻ hơn dù ở tuổi nào

Thời gian thường thể hiện qua những thay đổi tinh tế trên ngoại hình của phụ nữ. Chống lão hóa đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều chị em. Trên thực tế, chế độ ăn uống là một vũ khí mạnh mẽ chống lão hóa. Trong số các thực phẩm hàng ngày, 5 loại rau có tính kiềm được coi là kho báu cho nỗ lực chống lão hóa của phụ nữ. Chúng sở hữu những lợi ích độc đáo so với các loại rau thông thường như củ cải và bắp cải, kích thích cơ thể cân bằng nội tiết, hỗ trợ sản sinh estrogen nội sinh và giúp phụ nữ tỏa sáng vẻ trẻ trung từ bên trong.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm giàu kiềm như rau lá xanh và rau củ màu sắc giúp cơ thể giữ pH cân bằng, giảm viêm và hỗ trợ chức năng cơ quan nội tiết. Đặc biệt ở phụ nữ ngoài 30, lượng estrogen tự nhiên bắt đầu giảm dần, làn da mất đi độ đàn hồi và sáng mịn theo thời gian. Việc tăng tần suất rau có tính kiềm trong khẩu phần hàng ngày sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc nuôi dưỡng da từ bên trong và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố tự nhiên.

Có 5 loại rau giàu kiềm, kích thích sản sinh estrogen tự nhiên để phụ nữ trẻ lâu tốt hơn cả bắp cải, củ cải:

1. Rau xà lách romaine

Rau xà lách romaine là loại rau lá xanh nhẹ, có tính kiềm tự nhiên khi được cơ thể tiêu hóa. Theo USDA, loại rau này giàu folate, vitamin A, vitamin C và vitamin K, những chất chống oxy hóa mạnh giúp hỗ trợ hoạt động của gan, cơ quan quan trọng trong chuyển hóa estrogen. Khi gan khỏe, cân bằng nội tiết tố nữ dễ dàng hơn, giúp làn da săn chắc, hồng hào và giảm nếp nhăn.

Gợi ý món mùa đông: Salad xà lách romaine trộn dầu ô liu, chanh và hạt hạnh nhân vừa thanh mát, giàu vitamin, thúc đẩy cân bằng nội tiết.

2. Cà tím

Cà tím nằm trong danh sách rau có tính kiềm nhẹ và chứa nhiều anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Nhờ tác dụng chống oxy hóa, cà tím giúp giảm stress oxy hóa, yếu tố chính làm collagen suy giảm theo tuổi tác. Khi collagen được bảo vệ, da giữ được độ đàn hồi và căng mịn, góp phần giúp khuôn mặt trông trẻ trung hơn.

Gợi ý món: Cà tím nướng sốt mè hoặc cà tím kho với nước tương, ấm bụng mùa đông, dễ ăn, đẹp da.

3. Rong biển

Rong biển là nhóm thực phẩm biển giàu khoáng chất như i-ốt, canxi, magie giúp cơ thể giữ pH cân bằng và hỗ trợ tuyến giáp hoạt động ổn định. Tuyến giáp khỏe mạnh liên quan trực tiếp đến nội tiết tố nữ và độ sáng của làn da. Khi tuyến giáp hoạt động hiệu quả, estrogen nội sinh được duy trì tốt hơn, mang lại sức sống và vẻ trẻ trung.

Gợi ý: Canh rong biển nấu đậu phụ - món dinh dưỡng, ấm và cân bằng hormone.

4. Cải thìa non

Cải thìa non là rau thuộc nhóm cải, giàu vitamin A, C, K và folate, cùng hàm lượng khoáng chất cao giúp cân bằng môi trường kiềm trong cơ thể. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa loại rau này vào nhóm rau nên ăn để thúc đẩy tái tạo collagen và tăng tổng hợp protein thiết yếu cho da.

Gợi ý món: Cải thìa non xào tỏi với dầu thực vật nguyên chất, giữ nguyên dinh dưỡng, đẹp da.

5. Củ sen

Củ sen không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa kali, magie và chất xơ, giúp cơ thể duy trì trạng thái kiềm nhẹ, hỗ trợ tuần hoàn máu và tăng cường oxy đến mô da. Khi lưu thông máu tốt, estrogen và các dưỡng chất được vận chuyển hiệu quả hơn, góp phần làm da mềm mại và tươi trẻ.

Gợi ý món: Canh củ sen hầm xương hoặc củ sen xào thanh đạm ngon miệng và dễ tiêu mùa lạnh.

Theo BS Lưu Tuấn Phong (chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao, làm việc tại Hà Nội), ngoài việc chống lão hóa nhờ ăn uống, chị em có thể tham khảo các liệu trình can thiệp nhẹ nhàng để trẻ hơn, nhất là trong thời điểm sắp Tết. Một số gợi ý cho bạn: Tiêm meso, BAP, tiêm filler, botox… Hãy thử tìm hiểu và bạn sẽ bất ngờ với sự tươi mới trên khuôn mặt của mình!