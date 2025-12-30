Mùa lễ thường được nhắc đến như khoảng thời gian hạnh phúc, ấm áp và đáng mong chờ nhất trong năm. Nhưng với không ít người, đây lại là giai đoạn khiến họ mệt mỏi hơn cả. Lịch trình dày đặc, các buổi tụ họp nối tiếp nhau, áp lực tài chính, quà cáp, di chuyển, cùng những mối quan hệ gia đình vốn đã phức tạp… tất cả có thể biến "kỳ nghỉ" thành một chuỗi ngày căng thẳng kéo dài.

Theo các nhà trị liệu tâm lý, căng thẳng mùa lễ không phải là điều hiếm gặp. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy tội lỗi vì bản thân không đủ vui, không đủ hào hứng như "bầu không khí chung" xung quanh. Tiến sĩ Jessica Bodie, nhà tâm lý học lâm sàng, cho biết căng thẳng dịp lễ thường bắt nguồn từ sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế. Chúng ta kỳ vọng mọi thứ phải trọn vẹn, nhưng lại đánh giá thấp cái giá phải trả về thời gian, tiền bạc và năng lượng tinh thần.

Dưới đây là những lời khuyên được các chuyên gia tâm lý đưa ra để giúp bạn bước qua mùa lễ nhẹ nhàng hơn - không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đủ bình an.

1. Xác định rõ điều gì là ưu tiên của bạn

Trước khi lao vào guồng quay lễ hội, hãy dừng lại và tự hỏi: Khi nhìn lại mùa lễ này, điều gì thực sự quan trọng đối với mình?

Có thể đó là thời gian chất lượng bên người thân, cũng có thể là việc được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Khi đã xác định được ưu tiên, bạn sẽ dễ dàng sắp xếp lịch trình sao cho cân bằng giữa những hoạt động tiêu tốn năng lượng và những khoảng lặng cần thiết để hồi phục tinh thần.

2. Hãy coi mùa lễ giống như ngày cưới của bạn

Không ai muốn kiệt sức trước ngày cưới của chính mình và mùa lễ cũng vậy. Thay vì dồn mọi thứ vào phút chót, hãy chuẩn bị từ sớm. Nếu có thể, hãy dành riêng một buổi tối hoặc một ngày để lo việc gói quà, lên danh sách mua sắm, sắp xếp lịch trình. Việc chuẩn bị trước sẽ giúp bạn bước vào kỳ nghỉ với tâm thế chủ động hơn, thay vì luôn trong trạng thái "chạy nước rút".

3. Học cách nói "không"

Bạn không bắt buộc phải tham gia tất cả các buổi tụ họp, cũng không cần phải xuất hiện ở mọi bữa tiệc. Việc nói "không" với một số lời mời không có nghĩa là bạn vô tâm mà là bạn đang biết lắng nghe giới hạn của bản thân. Đặc biệt nếu bạn có bạn đời, hãy trao đổi trước để cùng thống nhất những hoạt động thực sự ý nghĩa với cả hai.

4. Dựa vào danh sách để giảm tải cho đầu óc

Danh sách việc cần làm giúp bạn không phải ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Bạn có thể tạo một danh sách dài cho toàn bộ mùa lễ, và một danh sách ngắn cho những việc cần hoàn thành trong ngày. Khi có việc mới phát sinh, chỉ cần thêm vào danh sách điều này giúp não bộ "thở" hơn và giảm cảm giác quá tải.

5. Áp dụng nguyên tắc 80/20 trong ăn uống

Mùa lễ gắn liền với đồ ăn ngon, và bạn không cần phải khắt khe với bản thân. Nguyên tắc 80/20 - 80% lành mạnh, 20% thoải mái – giúp bạn vừa tận hưởng, vừa không cảm thấy tội lỗi. Ăn uống điều độ, chú ý rau xanh và bữa chính cân bằng sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn, từ đó tinh thần cũng ổn định hơn.

6. Lên kế hoạch cho việc uống rượu

Rượu bia có thể khiến bạn vui nhất thời, nhưng cũng dễ kéo theo mệt mỏi, lo âu vào ngày hôm sau. Việc đặt ra giới hạn từ trước, ví dụ chỉ uống một hoặc hai ly, giúp bạn kiểm soát tốt hơn và tránh cảm giác uể oải, căng thẳng sau đó.

7. Dành thời gian cho chính mình

Ngay cả trong mùa lễ bận rộn, bạn vẫn cần những khoảng thời gian riêng. Hãy coi việc nghỉ ngơi, đọc sách, đi dạo hay xem một bộ phim yêu thích là những cuộc hẹn quan trọng với chính mình. Nếu bạn liên tục hy sinh bản thân cho người khác, sự mệt mỏi tích tụ rất dễ bùng nổ vì những điều nhỏ nhặt.

8. Thực tế với việc tập thể dục

Vận động giúp giải tỏa căng thẳng, nhưng bạn không cần ép mình giữ lịch tập nghiêm ngặt như ngày thường. Chỉ cần những hoạt động nhỏ như đi bộ sau bữa ăn, giãn cơ nhẹ nhàng hay di chuyển nhiều hơn khi mua sắm cũng đã đủ để cơ thể và tinh thần được "xả áp".

9. Chuẩn bị trước cho những cuộc trò chuyện khó xử

Mùa lễ thường đi kèm những câu hỏi tế nhị về công việc, hôn nhân, con cái. Hãy chuẩn bị sẵn những câu trả lời ngắn gọn, lịch sự và cách chuyển chủ đề nhanh. Khi bạn lặp lại ranh giới một cách bình tĩnh, người đối diện thường sẽ tự hiểu và dừng lại.

10. Nhớ rằng bạn có quyền quyết định

Bạn không bắt buộc phải làm theo mọi mong muốn của người khác. Đặt ranh giới – về thời gian ở lại, số buổi tham gia, hay việc uống thêm một ly rượu – là cách bạn bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Mùa lễ có thể nhiều áp lực, nhưng nó không nhất thiết phải kiểm soát bạn.

Cuối cùng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng, không có một mùa lễ hoàn hảo cho tất cả mọi người. Chỉ cần bạn được sống chậm lại, lắng nghe bản thân và cho phép mình tận hưởng theo cách riêng, đó đã là một kỳ nghỉ đủ đầy.