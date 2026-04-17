Phụ nữ độc thân tuổi 40: Chi 800 triệu tự xây nhà, căn bếp nhỏ xinh, đầy đủ tiện nghi mà vẫn tiết kiệm tối đa ngân sách

Ở tuổi 40, khi nhiều người vẫn còn loay hoay giữa những lựa chọn ổn định và mơ ước, có những người phụ nữ đã chọn cho mình một lối rẽ rất khác: Trở về, tự chủ, và sống một cuộc đời đủ đầy theo cách riêng.

Câu chuyện từ kênh TikTok mang tên "Chanh Ở Đây Nè" là một lát cắt nhẹ nhàng nhưng sâu sắc như thế. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là hành trình của một người phụ nữ độc thân quyết định xây cho mình một mái nhà - và trong mái nhà ấy, căn bếp trở thành trái tim của mọi bình yên.

Chi 800 triệu xây nhà 90m2: Căn bếp nhỏ xinh đầy đủ tiện ích với mức chi phí tiết kiệm đến không ngờ

Năm 2025, cô rời Hà Nội, trở về quê sồng gần bố mẹ. Trên mảnh đất 90m2, cô tự tay dựng nên một căn nhà nhỏ, vừa đủ để sống, vừa đủ để thở, vừa đủ để thấy mình thuộc về.

Cô chia sẻ: "Mình có 300 triệu và vay thêm 500 triệu để làm nhà, khi hoàn thiện xong nhà là hết 800 triệu. Dù chủ đầu tư vẫn cho mình trả góp trong 1 năm nhưng mình cũng không muốn vay mượn thêm nữa".

Căn nhà nhỏ trên mảnh đất rộng 90m2, xây và hoàn thiện hết khoảng 800 triệu, chính vì đã đi vay 500 triệu nên cô tiết kiệm chi phí nhất có thể và không vay thêm, không để cuộc sống bị căng thẳng bởi những áp lực tài chính.

"Nhà mình là nhà mặt đất nhưng mình thích cách sống ở chung cư nên mình thiết kế như nhà chung cư vậy. Khu vực sinh hoạt chung là phòng khách và bếp. Nhà mình chỉ có 1 tầng thôi, mình không xây hết đất mà lùi lại hai bên khoảng hơn 1m để lấy phần thoáng. Khu bếp chính là nơi mình tâm đắc nhất" - chị tâm sự.

Căn bếp nhỏ xinh của phụ nữ độc thân tuổi 40

Trong căn nhà nhỏ của riêng mình, cô tâm đắc nhất là căn bếp. Không chỉ là nơi nấu ăn, đó là nơi cô dành nhiều thời gian nhất mỗi ngày. Một căn bếp đủ ánh sáng, gọn gàng, tiện nghi vừa phải - nơi cô có thể nấu một bữa cơm đơn giản và cảm thấy ngày trôi qua thật trọn vẹn.

"Và đây là căn bếp tối ưu chi phí của mình. Bếp của mình chia làm 4 khu: Bếp chính dài 2,5m, bản đảo 1m36 x 60cm, tủ kho 2m2 x 45cm, bếp trên gồm ô tủ và 2 đợt gỗ" - cô chia sẻ.

Căn bếp được chia thành bốn khu rõ ràng, không phải để phô diễn sự chuyên nghiệp, mà là cách cô tối ưu từng mét vuông một cách thông minh. Bếp chính dài 2,5m, vừa đủ để nấu nướng thoải mái mà không lãng phí diện tích.

Bàn đảo bếp: 4,6 triệu

Bàn đảo kích thước 1m36 x 60cm trở thành điểm nhấn, không cầu kỳ nhưng cực kỳ thực dụng. Với chi phí chỉ 4,6 triệu, chiếc bàn đảo này được thiết kế với ba ngăn kéo ở cả hai bên, ngăn trên cùng còn chia đôi để tăng khả năng lưu trữ. Mọi thứ đều có chỗ của nó, và nhờ vậy, không gian luôn giữ được sự gọn gàng.

Tủ bếp dưới: 10,6 triệu

Tủ bếp dưới là một lựa chọn khéo léo giữa chi phí và độ bền. Cô sử dụng gỗ MDF lõi xanh Thái Lan cho phần khô ráo, còn những khu vực dễ tiếp xúc với nước như khoang bát đĩa thì chuyển sang nhựa đặc để tránh ẩm mốc. Không chạy theo vật liệu đắt tiền, cô chọn thứ phù hợp với nhu cầu thực tế một quyết định rất tiết kiệm, nhưng cũng rất hợp lý.

Tủ đựng đồ khô: 4,1 triệu

Chiếc tủ đựng đồ khô là một trong những yếu tố khiến căn bếp luôn gọn gàng. Tất cả mì gói, hạt khô, thực phẩm dự trữ đều được gom về một chỗ. Không còn cảnh bày biện lộn xộn, không còn cảm giác bếp chật chội, mọi thứ ngăn nắp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nhẹ lòng.

Tủ bếp trên: 4,5 triệu

Phần tủ bếp trên được thiết kế đơn giản với các ô tủ và hai đợt gỗ, vừa đủ để chứa đồ, vừa tạo cảm giác thoáng đãng. Cô không cố nhồi nhét thật nhiều, mà giữ lại những khoảng trống, thứ đôi khi còn quý hơn cả vật dụng.

Đá bếp: 2,2 triệu/m2

"Về phần đá bếp, mình rất thích đá trắng nhưng các thương hiệu lớn thì đắt quá, nên theo lời tư vấn của bên thiết kế thì mình dùng đá thạch anh nhân tạo 2,2 triệu/m2" - cô chia sẻ.

Đá bếp không phải là lựa chọn đắt đỏ nhất, nhưng đủ đẹp, đủ bền, và quan trọng là phù hợp với ngân sách của cô.

Phụ kiện trong bếp: Từ 600.000 VNĐ - 1,3 triệu

Những phụ kiện nhỏ trong bếp cũng được cô tính toán kỹ. Hơn 600 nghìn cho khay thìa dĩa, khoảng 1,3 triệu cho giá đựng dao, và hơn 1,29 triệu cho giá để nồi niêu. Tất cả đều là những khoản chi vừa phải nhưng mang lại sự tiện nghi rõ rệt. Không có món nào là dư thừa, cũng không có thứ gì bị mua vì cảm hứng nhất thời.

Tổng chi phí khoảng 40 triệu cho một căn bếp trong nhà, con số tiết kiệm mà vẫn đầy đủ tiện nghi, phù hợp với nhu cầu sống của bản thân. Căn bếp ấy, nhìn qua có thể không khiến người ta trầm trồ vì sự xa hoa, nhưng lại khiến người ta dừng lại lâu hơn bởi cảm giác ấm áp, tiện nghi và hợp lý.

Ở tuổi 40, độc thân không còn là một khoảng trống cần lấp đầy, mà trở thành một không gian để sống đúng với mình. Và căn bếp - nơi tưởng chừng nhỏ bé, lại chính là nơi phản chiếu rõ nhất điều đó.

(Nguồn: Chanh Ở Đây Nè)