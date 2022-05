Phụ nữ có bụng phẳng và trẻ lâu thường ăn tráng miệng theo 5 cách khó tin

Là phụ nữ muốn có vóc dáng thon thả, bụng phẳng, trẻ lâu, hẳn chị em luôn cảnh giác với món tráng miệng. Trong rất nhiều chế độ ăn kiêng trên mạng, chúng ta đều được mách rằng nên hạn chế ăn đồ ngọt hoặc đồ tráng miệng để giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, điều này không chỉ cướp đi niềm vui nho nhỏ của bạn mà còn gây phản tác dụng cho mục tiêu giảm cân về lâu dài.

Nếu bạn là người yêu thích món tráng miệng nhưng đang muốn giảm cân, nhất là giảm mỡ bụng thì cũng không cần quá lo lắng. Trong thực tế có rất nhiều thói quen ăn đồ tráng miệng lành mạnh được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Chị em nào có những thói quen ăn tráng miệng dưới đây đảm bảo sẽ không ảnh hưởng gì đến hành trình giảm cân, luôn có bụng phẳng và trẻ lâu.

5 thói quen ăn tráng miệng của phụ nữ có bụng phẳng, muốn giảm mỡ bụng, trẻ lâu nên học tập

1. Chọn món tráng miệng theo khẩu phần

Bạn đang cố gắng giảm cân không có nghĩa là phải ngừng ăn món tráng miệng. Thay vào đó, hãy thay đổi khẩu phần của nó sẽ mang lại hiệu quả tuyệt vời hơn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker (tác giả của The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility) cho biết, mặc dù ăn một lượng đồ tráng miệng thích hợp có thể là một phần của chế độ ăn kiêng giảm cân nhưng ăn một phần lớn hơn có thể chống lại mục tiêu của bạn.

2. Ăn món tráng miệng kèm uống trà xanh

Trà xanh có chứa caffeine và một hợp chất gọi là EGCG. Cả hai đều được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ giảm cân.

Do đó, thưởng thức món tráng miệng kèm với một tách trà xanh không chỉ khiến bạn ngon miệng hơn mà còn rất tốt cho sức khỏe. Đồng thời có công dụng giảm mỡ bụng cực tốt.

3. Tráng miệng bằng trái cây

Nếu bạn là người yêu thích trái cây, hãy thử chọn yêu thích để làm món tráng miệng.

Ăn trái cây có thể giúp thỏa mãn cảm giác thèm đồ ngọt đồng thời cung cấp cho cơ thể một lượng chất xơ, có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no. Hoặc, bạn có thể làm các món tráng miệng đơn giản từ trái cây cũng sẽ hữu ích hơn với công cuộc giảm cân.

4. Tự cho phép mình ăn bất kỳ món tráng miệng nào

Đôi khi, hạn chế bản thân quá nhiều để giảm cân có thể dẫn đến tác dụng ngược.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Taylor Wesely (giám đốc tại Radiate Nutrition LLC), khi bạn hạn chế ăn uống, không cho phép mình ăn những gì đang thèm, thật sự cảm giác thèm ăn sẽ chỉ tăng lên.

Cho đến một mức độ nào đó, bạn rất có thể sẽ phải nhượng bộ. Lúc này, bạn có khả năng sẽ ăn món tráng miệng nhiều hơn mình tưởng.

Cách tốt nhất là bạn hãy ăn món tráng miệng mình thích ngay khi bạn cảm thấy thèm. Theo thời gian, bạn sẽ ít suy nghĩ về điều đó hơn, khẩu phần món tráng miệng sẽ nhỏ lại một cách tự nhiên. Điều này đặc biệt đúng khi bạn kết hợp với chế độ ăn giàu dinh dưỡng và hoạt động thường xuyên.

5. Luôn có bữa ăn giàu dinh dưỡng trước khi tráng miệng

Ăn món tráng miệng sau khi dùng một bữa giàu dinh dưỡng là nguyên tắc quan trọng nếu bạn muốn giảm mỡ bụng. Nếu bạn ăn tráng miệng khi bụng đói hoặc sau bữa ăn thiếu chất dinh dưỡng, chắc chắn mục tiêu giảm cân sẽ bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân bởi, bỏ bữa sẽ khiến bạn cồn cào khi một món tráng miệng được đặt trước mặt. Đây là phản ứng bình thường của việc ăn quá nhiều để bù lại lượng calo cơ thể bạn cần.

Ngoài ra, ăn các bữa ăn có hàm lượng carbs cao, đặc biệt là các loại carbs tinh chế sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn một cách nhanh chóng. Những bữa ăn kiểu này cũng sẽ làm bạn thèm ăn các món tráng miệng có đường. Điều này khiến bạn khó giảm cân, nguy cơ tích mỡ bụng tăng cao.

Chị em muốn giảm mỡ bụng và trẻ lâu nên có 5 thói quen ăn uống

1. Uống nhiều nước trong ngày

Uống đủ nước là chìa khóa giúp cải thiện sức khỏe mọi mặt. Nếu không uống đủ nước, bạn có thể rơi vào tình trạng cáu bẳn, cảm thấy đói hơn, các vấn đề về bàng quang, tim, thận và thiếu năng lượng dễ xảy ra.

Vì vậy, khi bạn đang tìm cách áp dụng một số thói quen lành mạnh để giảm mỡ bụng hay phòng chống lão hóa, hãy bắt đầu từ việc uống nước.

2. Ăn nhiều rau hơn

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh để giảm mỡ bụng, làm chậm quá trình lão hóa, bạn không thể bỏ qua các loại rau củ.

Rau rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tất cả đều giúp bạn trẻ lâu và khỏe mạnh. Bạn nên thêm rau trong mỗi bữa ăn khi có thể vì chúng chứa ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng.

3. Ăn sáng lành mạnh mỗi ngày

Ăn sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Do đó, bạn ít có xu hướng nghiện đồ ăn vặt trong ngày. Nếu có thời gian, hãy ăn sáng trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy. Điều này giúp cơ thể bạn có đủ thời gian để tiêu hóa tốt nhất trong bữa ăn đầu tiên.

4. Ăn ít thịt đỏ

Mặc dù ăn thịt đỏ ở mức vừa phải rất tốt cho sức khỏe nhưng ăn với lượng lớn một cách thường xuyên có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Thay vì thịt đỏ, hãy thử thịt gà hoặc cá. Đây là những nguồn protein nạc hơn thịt đỏ. Ăn ít thịt đỏ cũng sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư ruột kết.

5. Chia nhỏ bữa ăn

Nếu bạn cảm thấy việc ăn 3 bữa một ngày không có lợi cho mình, hãy thử thay đổi thời gian và số lượng bạn đang ăn trong mỗi bữa.

Thay vì ăn 3 bữa lớn mỗi ngày, hãy thử ăn 6 bữa nhỏ trong ngày. Bạn sẽ giảm nguy cơ tích tụ mỡ bụng, tránh tối đa bị mỡ nội tạng bủa vây cũng như phòng chống lão hóa, trẻ lâu hơn.

https://afamily.vn/phu-nu-co-bung-phang-va-tre-lau-thuong-an-trang-mieng-theo-5-cach-kho-tin-20220520145621042.chn