Phụ huynh xông vào trường 'giải cứu' con khỏi vụ bạo lực học đường?

Sự việc diễn ra vào ngày 5/10. Theo các phụ huynh, họ đã “giải cứu” con họ có nguy cơ thoát khỏi vụ bạo lực học đường.



Trường THCS Lê Quý Đôn, nơi xảy ra sự việc

Một phụ huynh này cho hay, xuất phát từ xích mích nhỏ trong trường và trên mạng xã hội, con gái chị và vài người bạn bạn bị nhóm nữ lớp 7 trong trường hăm dọa, bắt xin lỗi, quay video. “Sau khi xem lại cảnh quay video xin lỗi, một nữ sinh lớp 7 còn nhắn tin, hăm dọa vì cho rằng nữ sinh lớp 6 khi xin lỗi đã chống tay vào hông, không thành tâm nên nếu ngày 5/10 không tới lớp gặp sẽ "có chuyện"”, phụ huynh này kể.

Lo sợ con gái sẽ bị đánh, tối 4/10, nhóm phụ huynh có con học lớp 6 đã báo việc này với giáo viên chủ nhiệm đồng thời nghỉ làm để dẫn con vào trường làm rõ vụ việc.

Sau khi nắm bắt vụ việc này, giám thị trường đã làm việc với tất cả học sinh trong vụ việc, yêu cầu ghi bản tường trình.

Trước đó, cũng tại trường này, anh N.D phụ huynh có con đang học lớp 8 cũng phải bỏ việc giữa chừng để xông vào trường "giải cứu" con khi bị bạn học đánh ngay trong lớp học.

Anh N.D cho biết, trong giờ học môn Ngữ văn, con trai anh và một bạn cùng lớp xảy ra xích mích nhỏ. Sau đó, vào giờ ra chơi, người bạn chung lớp đã gọi một nhóm học sinh lớp khác đến hăm dọa, đòi đánh con trai anh. Vì sợ hãi nên cháu đã gọi điện về cầu cứu ba mẹ.

Học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn hiếu kỳ tại phòng giám thị khi phụ huynh vào trường gặp con ngày 5/10

"Nhận được điện thoại con, tôi tức tốc chạy đến để ngăn cản vụ bạo lực. Tuy nhiên, khi tới trường thì giám thị không cho tôi lên lớp, lúc này, tôi gọi điện cho con thì cháu nói đã bị bạn đánh. Tôi chạy thẳng lên lớp học thì thấy con đang ngồi khóc" - anh N.D bức xúc kể.

Dù kịp thời ngăn chặn vụ việc "đánh nhau" nhưng một phụ huynh có con học lớp 6 trong vụ việc trên vẫn bày tỏ lo lắng vì video quay cảnh con họ xin lỗi có thể bị phát tán trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến tâm lý bọn trẻ, do đó đề nghị nhà trường sớm xử lý một cách hợp lý.

Anh N.D cho biết thêm, con trai anh không bị đánh nghiêm trọng, chỉ bị đau phần mềm. Sau đó, giám thị của trường xuất hiện và đưa con anh xuống phòng làm việc.

Đến nay, gia đình đã 2 lần làm việc với nhà trường nhưng không nhận được cách xử lý thỏa đáng. Cụ thể, thay vì nhìn nhận sự việc khách quan và đưa ra hướng xử lý thích đáng, anh D cho biết nhà trường luôn đùn đẩy, đổ lỗi cho nạn nhân là con của anh D.

Đối với các học sinh đánh con anh N.D, nhà trường quyết định buộc các học sinh này nghỉ học 10 ngày. Tuy nhiên, anh N.D không đồng ý với biện pháp này, vì nhiều khi sẽ phản tác dụng và không có tính răn đe. Anh N.D mong muốn, nhà trường có cách giải quyết tận gốc sự việc, để ngôi trường không còn xảy ra tình trạng bạo lực học đường nữa chứ không phải để xảy ra mới đưa hình thức kỷ luật.

Ngày 5/10, phóng viên Tiền Phong đã có mặt tại Trường THCS Lê Quý Đôn để xác minh sự việc. Thầy Lê Văn Thích - Phó Hiệu trưởng nhà trường xác nhận, vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh trong lớp diễn ra chiều ngày 3/10. Thầy Thích nhận định, đây chỉ là xích mích nhỏ giữa các học sinh và nhà trường đã làm việc với phụ huynh.

Tuy nhiên, khi đang trao đổi với phóng viên về vụ việc, một giáo viên bước vào phòng và nói với thầy Thích rằng: “Hiệu trưởng có việc gấp cần gặp thầy”. Một lát sau, vị phó hiệu trưởng này quay lại và thông báo “Tạm dừng buổi làm việc do phải có văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức mới cung cấp thêm thông tin cho báo chí”.

Cùng ngày, PV đã nhiều lần liên hệ, nhắn tin với ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên- Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức về thực hư việc phải có văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT trường mới tiếp báo chí nhưng người này không phản hồi.