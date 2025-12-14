Phụ huynh Việt ngày càng quan tâm đến thiết kế trường học khi chọn trường cho con

"Không gian" cũng là một tác nhân giáo dục, thay đổi cách trẻ học tập

Từ lớp học, hành lang đến sân chơi, môi trường vật chất đang được nhìn nhận như một phần quan trọng của trải nghiệm giáo dục, thậm chí được ví như "người thầy thứ ba". Triết lý này, bắt nguồn từ chương trình giáo dục mầm non Reggio Emilia, nhấn mạnh vai trò quan trọng của môi trường vật chất trong việc định hình và cá nhân hóa trải nghiệm học tập của học sinh. Không gian không "giảng dạy" thay giáo viên, mà được kiến tạo có chủ đích để khơi gợi sự tò mò, khuyến khích quan sát, thử nghiệm và phản tư.

Trong một buổi tọa đàm về chủ đề: "Không gian học tập như là "Người thầy Thứ Ba", bà Brantley Turner, Tổng Hiệu trưởng Dwight School Hanoi cho biết triết lý này được Dwight School Hanoi mở rộng và áp dụng cho mọi cấp học. Bà chia sẻ: "Dwight School Hanoi được thiết kế với cam kết đặt học sinh vào trung tâm, nơi môi trường xung quanh – ánh sáng, nhiệt độ, không khí, vật liệu – đóng vai trò là một người hướng dẫn thiết yếu."

Phòng sáng chế tại Dwight School Hanoi: Nơi học sinh được "học và hành" các kiến thức khoa học

Cách nhìn này không mới trong nghiên cứu giáo dục, nhưng đang trở nên cụ thể hơn khi được hiện thực hóa trong các trường học: bàn ghế có thể di chuyển, không gian đa chức năng, khu vực sáng tạo, học tập ngoài trời, hay thậm chí là việc cho phép học sinh viết và trưng bày sản phẩm học tập ngay trên cửa kính lớp học.

Một trong số các phòng chức năng với các thiết bị hiện đại không kém gì Studio box chuyên nghiệp của Dwight School Hanoi.

Thiết kế không gian cần dựa trên quan sát thực tế, thay vì áp đặt từ trên xuống. Đơn cử như Dwight School Hanoi sử dụng nội thất linh hoạt xuất phát từ việc nhận thấy học sinh tập trung tốt hơn khi được phép thay đổi tư thế và di chuyển trong giờ học; hay các không gian sáng tạo được hình thành để học sinh có nơi thử nghiệm, sai và sửa, đúng với tinh thần học qua trải nghiệm.

Không gian góp phần tạo nên trải nghiệm học tập hiệu quả và hạnh phúc

Anh Nguyễn Huy Tuấn là một phụ huynh có bốn con đang theo học các cấp khác nhau tại Dwight School Hanoi. Anh chia sẻ, sau khi được tận mắt trải nghiệm cơ sở vật chất, thấy được tâm huyết và chương trình học IB quốc tế, khác với hệ A-level mà các con học ở trường cũ, phù hợp định hướng du học Mỹ của cậu con trai cả của mình, anh đã chuyển 2 con lớn từ trường quốc tế cũ sang Dwight School Hanoi. Sau 3 tháng, thấy được sự thay đổi tích cực của con, anh quyết định chuyển cả 2 con nhỏ hơn đến học tại đây.

Anh cho biết thêm: "Từ một học sinh tương đối là nhút nhát, hướng nội thì bây giờ con đã là thành viên của đội tuyển tranh biện Việt Nam." Với các con nhỏ hơn, anh cũng nhận ra sự thay đổi về sự tự tin và chủ động khi các con tham gia hoạt động tập thể. "Tôi được mời tham gia một sự kiện cùng con gái mình. Khi đến đó thì tôi mới phát hiện ra là cô út nhà tôi lên sân khấu, biểu diễn trước mấy trăm người rất là tự nhiên, rất là hào hứng, và rất tự tin."

Dwight School Hanoi đưa biểu tượng trống đồng Ngọc Lũ lên mái nhà, tạo nên một biểu tượng cho sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai, giữa bản sắc truyền thống và tầm nhìn toàn cầu.

Một góc nhìn khác đến từ chị Choe Ji Yoon, phụ huynh có hai con học lớp 1 và lớp 3, đồng thời là giảng viên đại học tại Hàn Quốc và giám đốc phi điều hành của Viện Xúc tiến Chăm sóc Trẻ em Hàn Quốc. Trước khi đưa ra quyết định, chị đã dành gần một năm khảo sát nhiều trường quốc tế tại Hà Nội. Chị chia sẻ: "Trong số đó, Dwight nổi bật nhất. Trường có các không gian chuyên biệt, được thiết kế đặc biệt tốt cho mọi lĩnh vực môn học…"

Tuy nhiên, theo chị, lý do lớn nhất không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà ở bầu không khí cộng đồng. "Mọi giáo viên, nhân viên và học sinh mà chúng tôi gặp đều chào đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ và sự tử tế tự nhiên," chị nói, và cho biết điều này mang lại cho chị sự tin tưởng khi lựa chọn môi trường học tập cho con.

Có thể thấy, khi môi trường học tập được kiến tạo có chủ đích, nó có thể trở thành chất xúc tác quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, không chỉ về học thuật, mà còn về sự tự tin, khả năng hợp tác và niềm vui đến trường. Trong bối cảnh giáo dục ngày càng đa dạng, câu hỏi mà nhiều phụ huynh đặt ra không còn dừng ở việc con học gì, mà là: mỗi ngày con bước vào không gian ấy, con đang được nuôi dưỡng như thế nào, cả trong học tập lẫn cảm xúc?