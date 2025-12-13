Bị thắc mắc “con gái lớn xinh vậy sao chưa có đại gia rước”, MC Quyền Linh trả lời 1 câu ngắn, rất hợp lý!

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh thoát và phong thái dịu dàng, học hành giỏi giang, Lọ Lem, con gái lớn của MC Quyền Linh từ lâu đã trở thành gương mặt được đông đảo khán giả quan tâm. Mỗi lần nam MC chia sẻ hình ảnh của con gái lên mạng xã hội, cộng đồng mạng lại dành hàng nghìn lời khen ngợi ngoại hình trong trẻo, trưởng thành của cô bé.

Mới đây, Quyền Linh đăng một bức ảnh cùng con gái lên trang cá nhân. Ngay lập tức, dưới phần bình luận, một cư dân mạng để lại câu hỏi mang tính trêu đùa: “Có cô con gái xinh mà sao chưa thấy đại gia nào rước vậy anh Linh? Chúc anh sớm có tin vui".

Câu hỏi dễ khiến người nổi tiếng rơi vào thế khó xử, nhất là khi liên quan đến chuyện tương lai, chuyện tình cảm và đời sống riêng tư của con cái. Tuy nhiên, Quyền Linh đã chọn cách phản hồi nhẹ nhàng nhưng vô cùng hợp lý.

Nam MC chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn, dí dỏm: “Cảm ơn em, con gái anh đang tuổi đi học mà hihi".

Quyền Linh và con gái

Chỉ một câu trả lời, nhưng đủ khiến nhiều người phải gật gù khen EQ của Quyền Linh. Không né tránh, không phản ứng gay gắt trước một bình luận dễ gây hiểu lầm, anh giữ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho con gái, nhắc khéo rằng Lọ Lem vẫn còn đang ở tuổi học hành, chưa phải lúc nói đến chuyện yêu đương hay “đại gia rước”.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình, cho rằng cách phản hồi của Quyền Linh vừa văn minh vừa tinh tế. Một số ý kiến nhận xét rằng trẻ đẹp hay nổi tiếng đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn là được sống đúng lứa tuổi của mình, thay vì bị đặt vào kỳ vọng hay áp lực người lớn gán lên.

Ở thời điểm hiện tại, cả Lọ Lem và Hạt Dẻ, hai con gái của Quyền Linh đều đang tập trung cho việc học. Nam MC nhiều lần khẳng định con cái là ưu tiên hàng đầu và anh luôn muốn để các con phát triển một cách tự nhiên, bình yên nhất.

Bên cạnh vai trò là một diễn viên, MC quen mặt với khán giả, Quyền Linh còn được biết đến với hình ảnh một người ba ấm áp, luôn gần gũi và quan tâm hai cô con gái. Anh liên tục khẳng định "tài sản lớn nhất của tôi là gia đình". Gia đình không chỉ là nơi yêu thương mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

Là người bận rộn, anh thừa nhận bản thân không có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng theo Quyền Linh, không thể lấy lý do bận rộn mà lơ là và thiếu sự quan tâm. Thay vào đó, anh luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi bên cạnh những người yêu thương.

"Tôi hiểu thế nào để làm một người ba tốt. Thế nhưng không ai có thể dành tất cả thời gian cho gia đình vì chúng ta còn lo cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ xã hội. Nhưng dành ít thời gian không có nghĩa là quên đi trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là bổn phận làm ba", anh chia sẻ. Theo anh, chỉ bằng những hành động nhỏ như phụ giúp việc nhà, nấu cơm hoặc trao cái ôm tới những người thân yêu nhưng bản thân dành sự chú tâm vào mỗi điều mình làm thì những thành viên trong gia đình sẽ cảm nhận được tình cảm và tình yêu thương của mình dành cho họ.

Quyền Linh cho rằng không nên lấy quan điểm của thế hệ mình để áp đặt lên thế hệ con cái, thay vào đó anh học cách hòa nhập vào thế giới của các con để hiểu và làm bạn với con.

Không chỉ làm bạn, luôn lắng nghe và thấu hiểu con, Quyền Linh còn luôn là người đồng hành, động viên và chỗ dựa vững chãi để con có thể dựa vào trong bất kì hoàn cảnh nào. Con gái anh thường hay tâm sự về áp lực khi "có một người ba nổi tiếng". Quyền Linh thấu hiểu những áp lực vô hình của con gái, anh luôn khuyên con đừng để "cái bóng của ba gây sức ép", hãy nỗ lực bằng chính sức lực của con.