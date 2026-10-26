Phụ huynh tiếp tục phản ánh chất lượng suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh

Từ ngày 23 đến 25-10, phụ huynh Trường Tiểu học Phú Trinh tiếp tục cung cấp cho Báo SGGP hình ảnh các suất ăn bán trú, do nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn gửi đến phụ huynh trong tuần (từ ngày 19 đến 23-10).

Theo phản ánh, nhiều khẩu phần có lượng thức ăn ít, khiến phụ huynh lo ngại về chất lượng dinh dưỡng và sự tương xứng với số tiền đóng góp.

Cụ thể, thực đơn bữa trưa ngày 23-10 có cơm chiên, đu đủ, bánh flan và canh, với mức thu 34.000 - 36.000 đồng/suất. Hình ảnh cho thấy trong cơm chiên có ít rau củ, chả lụa và lạp xưởng cắt nhỏ; canh bí đao thịt băm khá loãng. Các ngăn còn lại trong khay chỉ có một miếng đu đủ và một hộp bánh flan đóng sẵn.

Bữa trưa ngày 21-10 gồm cơm trắng, thịt xay rang hành, đậu đũa xào, canh bí đỏ thịt bằm và mận tráng miệng. Theo hình ảnh ghi nhận, phần thịt xay khá ít.

Bữa trưa ngày 20-10 có cá basa phi lê chiên giòn, dưa leo, cà chua, canh cải thịt băm và chuối. Chị T.T., phụ huynh có con học tại trường, cho rằng miếng cá chỉ bằng khoảng hai ngón tay người lớn và băn khoăn về việc dùng dưa leo, cà chua sống làm rau ăn kèm cho học sinh nhỏ tuổi.

Với bữa trưa ngày 19-10, một số phụ huynh phản ánh món chính chỉ có một viên xíu mại nhỏ, kèm cải chua xào, một miếng dưa hấu thái mỏng và canh.

Hình ảnh, video phụ huynh cung cấp cho Báo SGGP còn ghi nhận bất cập trong khâu chia thức ăn: một số người không đeo bao tay, dùng tay tiếp xúc trực tiếp với khay cơm; dụng cụ múc thức ăn rơi xuống nền gạch được nhặt lên sử dụng lại. Có người còn chống hai tay xuống nền trước khi tiếp tục chia thức ăn.

Cơm và thức ăn được đựng trong xô inox, vận chuyển rồi đặt dưới nền bục giảng. Một số người ngồi bệt trên nền gạch để chia suất ăn cho học sinh, dấy lên lo ngại về việc tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 23-10, Báo SGGP có bài viết “Lâm Đồng: Xác minh phản ánh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh”, phản ánh việc một tài khoản mạng xã hội có tên B.T. (chị B.T., đang có 2 con học tại trường), đăng tải hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Phú Trinh kèm nội dung "... thật sự không chấp nhận nổi luôn".

Thượng tá Nguyễn Ngọc Sáu, Trưởng Công an phường Phan Thiết, thông tin, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc và đề nghị nhà trường khẩn trương rà soát, sớm phản hồi chính thức với phụ huynh. Suất ăn bán trú do một đơn vị dịch vụ bên ngoài cung cấp theo hợp đồng với nhà trường.

Từ ngày 23-10 đến 25-10, phóng viên Báo SGGP đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Trinh, mong muốn có buổi làm việc trực tiếp để lắng nghe đầy đủ thông tin từ phía nhà trường, bảo đảm tính khách quan, đa chiều khi phản ánh vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ nhà trường.

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, Sở đã nắm thông tin và triển khai các bước kiểm tra, xử lý. Trong tháng 11-2026, sở dự kiến phối hợp lực lượng Cảnh sát Kinh tế và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất theo hình thức chọn xác suất tại các trường học.

Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tập huấn về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho cán bộ quản lý, nhân viên cấp dưỡng và đại diện phụ huynh; tăng cường công khai thông tin, tạo điều kiện để phụ huynh giám sát suất ăn, bảo đảm tuân thủ quy định vệ sinh.