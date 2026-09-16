Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú kém chất lượng tại Trường THCS Hồ Văn Long

Theo đơn kiến nghị, tập thể phụ huynh học sinh lớp 7/1 kiến nghị cơ quan chức năng và ban giám hiệu Trường THCS Hồ Văn Long xử lý nghiêm tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng, có dấu hiệu ngộ độc sau bữa ăn bán trú tại điểm trường chính của Trường THCS Hồ Văn Long.

Cụ thể, trong những ngày đầu năm học mới 2026 - 2027, các bữa ăn bán trú cho học sinh liên tục xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về chất lượng.

Ngày 7-9, học sinh phản ánh cơm quá ít, ăn không đủ no; canh có dấu hiệu bị chua, biến chất. Một số học sinh sau bữa ăn xuất hiện triệu chứng dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người.

Ngày 8-9, học sinh phản ánh món thịt kho trứng có mùi hôi, thịt vẫn còn màu đỏ bất thường; trứng cút bị chua; canh tiếp tục có vị chua thiu.

Ngày 11-9, học sinh phản ánh món cá chiên quá mặn và quá cứng, học sinh không thể sử dụng.

Ngày 14-9, học sinh phản ánh món gà còn dính máu.

Trước tình hình đó, sáng ngày 14-9, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là ông Nguyễn Văn Sang cùng một số phụ huynh đã trực tiếp đến cơ sở cung cấp suất ăn (trụ sở tại đường Bình Thành, phường Bình Tân, TPHCM) để khảo sát thực tế.

Tại đây, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiếp tục phát hiện địa chỉ trên giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty không trùng khớp với địa chỉ cơ sở nấu ăn thực tế. Phía công ty từ chối, chặn cửa, không cho phép đại diện phụ huynh và nhân viên vào kiểm tra điều kiện vệ sinh.

Điều này dấy lên nghi vấn lớn về một cơ sở sản xuất "ma", không có giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hoạt động chui.

Tập thể phụ huynh cho biết, nếu các cơ quan chức năng và ban giám hiệu trường không can thiệp và xử lý quyết liệt, tập thể phụ huynh học sinh sẽ đồng loạt cho con nghỉ học bán trú.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, hôm nay (16-9), UBND phường Bình Tân cùng đại diện các cơ quan liên quan sẽ có đoàn kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long.

Báo SGGP sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.