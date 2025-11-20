Phụ huynh làm 5 hành động này vào ngày 20/11 chứng tỏ EQ thấp

Ngày 20/11 luôn là dịp để tỏ lòng biết ơn với thầy cô, những người âm thầm đứng lớp và dành nhiều tâm huyết cho từng tiết học. Không khí tri ân vốn rất đẹp, vậy mà năm nào trên mạng xã hội cũng xuất hiện những câu chuyện “khó đỡ” về một số phụ huynh thiếu tinh tế. Họ không cố ý làm ai phật lòng, chỉ là hành xử của họ hơi vụng về, khiến giáo viên ngại còn học sinh cũng ngượng theo.

Dưới đây là 5 hành động quen thuộc mà nếu phụ huynh vô tình mắc phải trong ngày đặc biệt này thì rất có thể EQ đang ở mức báo động.

Thứ nhất là chụp ảnh thầy cô rồi đăng lên mạng xã hội mà không hỏi trước

Nhiều phụ huynh muốn lưu giữ khoảnh khắc tặng hoa, chúc mừng nên tranh thủ quay chụp và đăng ngay. Vấn đề nằm ở chỗ thầy cô có muốn xuất hiện trên trang cá nhân của họ hay không thì lại chưa ai hỏi. Có giáo viên bị chụp đúng lúc đang cúi người hoặc trong tư thế không đẹp, khiến hình ảnh tri ân vô tình trở thành tình huống khó xử. Người có EQ cao luôn hiểu rằng việc xin phép trước là phép lịch sự cơ bản.

Thứ hai là hỏi chuyện điểm số đúng ngày 20/11

Một số phụ huynh vừa gặp thầy đã hỏi ngay con có học tốt không, bài kiểm tra vừa rồi được mấy điểm, kỳ thi sắp tới có khả năng đỗ trường chuyên không. Những câu hỏi này hoàn toàn bình thường trong buổi họp phụ huynh, nhưng lại rất kém duyên khi được đưa ra đúng ngày thầy cô mong được thảnh thơi về cảm xúc. Chưa kịp chúc mừng đã lôi chuyện thành tích vào thì thật sự không hợp không khí tri ân.

Thứ ba là tặng quà thiếu tinh tế

Có người chọn quà quá đắt đỏ khiến cả thầy lẫn trò đều ngại. Có người lại đưa những món chẳng liên quan, thậm chí như đồ thanh lý cho nhẹ nhàng. Không ít giáo viên rơi vào tình huống khó xử vì nhận quà xong không biết nên vui hay… cười trừ. Điều quan trọng nhất của quà tặng đơn giản chỉ là tấm lòng, chứ không phải giá trị hay kích cỡ của vật phẩm.

Ngày 20/11 luôn là dịp để tỏ lòng biết ơn với thầy cô, những người âm thầm đứng lớp và dành nhiều tâm huyết cho từng tiết học. (Ảnh minh họa)

Thứ tư là ép con đứng đầu trong khoản tặng hoa hay chụp ảnh

Một số phụ huynh liên tục hối con tranh thủ đứng cạnh thầy cô để có tấm hình đẹp đăng mạng xã hội. Điều này tạo áp lực không cần thiết cho con và cũng khiến giáo viên mất tự nhiên. Ngày 20/11 nên là ngày của lòng biết ơn chứ không phải cuộc đua xem ai chụp ảnh đẹp hơn hoặc ai đứng gần cô hơn.

Thứ năm là bình phẩm ngoại hình giáo viên

Có những câu nói kiểu như cô dạo này trông xuống sắc, thầy trẻ vậy mà chưa lập gia đình, hay cô mặc trang phục này có vẻ hơi nổi. Những lời bình phẩm này nghe qua tưởng vô hại nhưng lại rất thiếu tinh tế, đặc biệt trong ngày tôn vinh sự cống hiến của thầy cô. Người có EQ cao luôn hiểu rằng ngoại hình không liên quan đến năng lực giảng dạy và càng không phải chủ đề để bàn tán.

Khi nhìn lại năm hành động trên, có thể thấy EQ không phải thứ gì cao siêu. Nó chỉ đơn giản là khả năng đặt mình vào vị trí người khác và hiểu họ cảm thấy thế nào. Một lời chúc chân thành, một bó hoa giản dị, một thái độ lịch sự đôi khi còn khiến thầy cô ấm lòng hơn nhiều so với những hành động cầu kỳ. Nếu phụ huynh từng vô tình rơi vào một trong những trường hợp này thì 20/11 năm nay là thời điểm thích hợp để thay đổi. Bởi một ngày tri ân đẹp chỉ cần sự chân thành và tinh tế, không cần những khoảnh khắc phô trương hay nói năng thiếu suy nghĩ.