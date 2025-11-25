Phụ huynh hờn dỗi trách "Cô giáo làm gì mà "rep" tin nhắn chậm vậy?", ai ngờ nhận câu trả lời đọc đến đâu xấu hổ đến đấy!

Ngày nay, nhờ có mạng xã hội, phụ huynh và giáo viên có thể giữ liên lạc thường xuyên hơn. Thông qua, các nhóm chat, giáo viên có thể thông báo kịp thời đến phụ huynh tình hình học tập của trẻ, thay vì chờ cả năm mới gặp được vài lần qua những buổi họp chung. Phụ huynh cũng có thể gửi những thắc mắc của mình đến giáo viên bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, nhóm chat chung cũng không ít lần gây ra phiền toái khi nhiều phụ huynh sử dụng không hợp lý, gây khó chịu cho giáo viên. Vụ việc ở Trung Quốc dưới đây là một minh chứng.

Theo đó, một phụ huynh tại Trung Quốc thường xuyên nhắn tin hỏi tình hình học tập của con, hoặc những thắc mắc về bài vở cho cô giáo trong nhóm chat chung. Ban đầu, người mẹ này còn hỏi có khung thời gian hợp lý, nhưng càng về sau càng vô tổ chức, có khi hỏi rất muộn, hoặc hỏi vào khung giờ ăn cơm.

Đỉnh điểm là một hôm, phụ huynh này hỏi giáo viên đúng vào khung giờ gia đình cô giáo đang ăn cơm. Thấy cô giáo mãi không trả lời mình, mà tin nhắn trước của 1 phụ huynh lại được trả lời (vì phụ huynh này gửi sớm) nên chị đã có tin nhắn trách móc, giận hờn, cho rằng cô giáo thiên vị.

Giáo viên một lúc sau đọc được tin nhắn, quá bức xúc nên đã phản hồi thẳng thừng: "Giáo viên không phải bảo mẫu. Chúng tôi cũng có gia đình và rất bận rộn. Không có chuyện thiên vị gì hết, chỉ có chị tưởng tượng ra thôi".

Dù bà mẹ kia đã vội vàng xin lỗi cô giáo nhưng chắc chắn, ấn tượng chị để lại cho giáo viên đã không còn đẹp đẽ.

Ảnh minh hoạ

Khi giáo viên bị ép "trực tuyến" 24/7

Sự việc này sau đó nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc, không chỉ vì một tin nhắn giận hờn của phụ huynh, mà vì nó chạm đúng vào vấn đề vốn âm ỉ từ lâu: ranh giới giữa vai trò của giáo viên và sự kỳ vọng quá mức của phụ huynh trong thời đại kết nối 24/7.

Ở nhiều quốc gia, nhóm chat chung được lập ra với mục đích duy nhất: hỗ trợ quá trình dạy và học. Nhưng khi sự tiện lợi bị lạm dụng, nhóm chat đôi khi biến thành nơi giáo viên bị "trực tuyến" mọi lúc, còn phụ huynh thì vô tình trở nên đòi hỏi quá mức.

Thứ nhất, phụ huynh cần hiểu rằng việc giáo viên phản hồi chậm không đồng nghĩa với thiếu trách nhiệm. Giáo viên cũng có cuộc sống riêng, gia đình, giờ nghỉ, giờ ăn. Không một nghề nào được kỳ vọng phải trực liên tục, và giáo viên lại càng không. Tin nhắn gửi đi vào 7 - 8 giờ tối, hoặc trong lúc họ đang ăn cơm, không thể được xem là "đúng giờ hành chính". Sự chậm trễ đôi khi chỉ đơn giản là vì họ đang làm tròn vai trò của một người con, người vợ, người cha/mẹ trước khi trở lại là "cô giáo của lớp".

Thứ hai, việc hỏi bài vở của con cái là cần thiết, nhưng phải đúng cách. Tình trạng phụ huynh nhắn hỏi từng câu bài tập, thậm chí hỏi thay con, không những tạo áp lực cho giáo viên mà còn khiến trẻ phụ thuộc. Khi phụ huynh hỏi quá thường xuyên, quá chi tiết, giáo viên khó tránh khỏi bối rối: nên trả lời để hỗ trợ? Hay nên từ chối vì như vậy là làm thay phần trách nhiệm của học sinh? Ranh giới này không rõ ràng, và chỉ có thể được duy trì khi phụ huynh có ý thức tự điều chỉnh.

Thứ ba, cảm xúc cá nhân của phụ huynh không nên trút vào nhóm chung. Trong câu chuyện trên, người mẹ vì nóng ruột đã vội vã quy chụp giáo viên "thiên vị". Nhưng đôi khi chỉ cần kiên nhẫn thêm vài phút, hoặc nghĩ thoáng hơn: cô giáo cũng cần thời gian để sống đời sống của chính mình, thì mọi việc đã không đi xa đến vậy.

Thứ tư, nhóm chat chỉ thực sự hiệu quả khi có quy tắc rõ ràng. Nhiều trường học đã bắt đầu đưa ra khung giờ giáo viên có thể phản hồi, hoặc phân biệt nhóm chung (thông báo) và nhóm riêng để giải đáp thắc mắc. Khi kỳ vọng được quy định từ đầu, cả giáo viên lẫn phụ huynh đều biết giới hạn của nhau, giảm tối đa hiểu lầm và cảm xúc tiêu cực.

Sự việc ở Trung Quốc không chỉ phản ánh sự thiếu tinh tế của một phụ huynh, mà còn nhắc chúng ta về giá trị của sự tôn trọng trong môi trường giáo dục. Công nghệ giúp phụ huynh và giáo viên gần nhau hơn, nhưng nếu không có ranh giới, sự gần gũi ấy dễ trở thành áp lực, thậm chí làm sứt mẻ mối quan hệ vốn cần sự tin tưởng nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác.

Một tin nhắn gửi chậm vài phút không phải vấn đề. Nhưng một thông điệp gửi đi trong lúc nóng giận có thể để lại vết nứt mà lời xin lỗi cũng khó bù đắp. Và bài học sau cùng dành cho mỗi phụ huynh là: trước khi nhắn tin cho giáo viên, hãy tự hỏi: Mình đang thực sự cần hỏi điều này? Và đây có phải thời điểm phù hợp để hỏi không?