Phụ huynh đừng bỏ sót checklist 9.9 này: 5 món đầu năm học cho con đang giảm từ 8% đến 36%

Sau vài tuần đầu tiên của năm học, đây cũng là lúc nhiều gia đình bắt đầu nhận ra con đang thiếu gì. Tập vở mua đầu năm đã dùng gần hết một phần, máy tính cũ bắt đầu chập chờn, hoặc chiếc ghế học ở nhà ngồi lâu khiến con mỏi lưng. Thay vì thấy món nào giảm cũng mua, phụ huynh có thể chia checklist thành ba nhóm đơn giản: đồ dùng tiêu hao, thiết bị học tập và góc ngồi học.

Dưới đây là 5 món đáng tham khảo trong đợt 9.9 năm nay.

1. Máy tính Casio FX 580 VN X màu đen – giảm 8%

Với học sinh THCS, THPT, máy tính khoa học gần như là món đồ dùng xuyên suốt nhiều năm học. Casio FX 580 VN X vẫn là cái tên quen thuộc vì giao diện dễ làm quen, hỗ trợ nhiều dạng phép tính thường gặp trong chương trình Toán phổ thông và được đông đảo học sinh sử dụng.

Phiên bản màu đen khá trung tính, phù hợp với cả học sinh nam lẫn nữ. Sản phẩm trong chương trình còn tặng kèm một chiếc bút ngẫu nhiên, tuy giá trị quà tặng không lớn nhưng cũng là món đồ có thể dùng ngay khi đi học.

Mức giảm 8% không phải quá sâu nếu so với một số sản phẩm khác trong danh sách, nhưng với nhóm máy tính chính hãng vốn thường có mức giá khá ổn định, đây vẫn là dịp có thể cân nhắc nếu con đang cần thay máy mới.

Phù hợp với: Học sinh cần một chiếc máy tính khoa học quen thuộc, dễ sử dụng và muốn dùng lâu dài qua nhiều năm học.

2. Combo 20 tập học sinh 96 trang Điểm 10 TP-NB074 – giảm 29%

Nếu máy tính là món mua một lần dùng lâu thì tập vở lại thuộc nhóm "mua bao nhiêu rồi cũng hết". Vì vậy, các combo số lượng lớn thường kinh tế hơn so với việc mua từng cuốn rời.

Combo gồm 20 tập, mỗi tập 96 trang, giấy 80gsm, 5 ô ly vuông, phù hợp để phụ huynh mua dự trữ cho con trong cả học kỳ. Giấy 80gsm cũng là thông số đáng chú ý với những gia đình ưu tiên loại giấy tương đối dày, hạn chế tình trạng mực hằn sang mặt sau khi viết.

Hình bìa được giao ngẫu nhiên nên phụ huynh không chủ động chọn mẫu, nhưng với sản phẩm tập vở dùng hàng ngày thì đây thường không phải vấn đề quá lớn.

Đáng chú ý nhất là mức giảm 29%. Với nhóm đồ dùng tiêu hao cần mua số lượng nhiều, mức giảm gần 30% thường tạo ra khác biệt khá rõ cho tổng hóa đơn đầu năm học.

Phù hợp với: Gia đình muốn mua tập vở một lần dùng trong thời gian dài, đặc biệt nhà có từ hai con đang đi học.

3. Máy tính khoa học Thiên Long Flexio Fx799VN – giảm 34%

Nếu muốn tìm thêm một lựa chọn ngoài Casio, Thiên Long Flexio Fx799VN là sản phẩm đáng để đặt lên bàn cân trong dịp này.

Điểm đáng chú ý của mẫu máy là được giới thiệu dành cho học sinh, sinh viên và có thể mang vào phòng thi theo quy định áp dụng cho dòng máy này. Sản phẩm còn có bảo hành 7 năm, khá hấp dẫn với một thiết bị mà học sinh có thể sử dụng liên tục qua nhiều cấp lớp.

Mức giảm 34% cũng thuộc nhóm cao nhất trong danh sách. Vì vậy, với phụ huynh không quá đặt nặng thương hiệu và ưu tiên tiêu chí chức năng, thời gian bảo hành dài cùng mức giá dễ tiếp cận hơn, đây là lựa chọn có thể cân nhắc.

Tất nhiên, trước các kỳ thi cụ thể, phụ huynh và học sinh vẫn nên kiểm tra lại danh sách thiết bị được phép mang vào phòng thi theo quy định mới nhất của kỳ thi đó.

Phù hợp với: Học sinh, sinh viên muốn tìm máy tính khoa học có mức giảm sâu và chính sách bảo hành dài.

4. Máy tính Casio fx-880BTG Plus phiên bản 2026 – giảm 13%

Nếu FX 580 VN X thiên về sự quen thuộc thì Casio fx-880BTG Plus lại phù hợp với nhóm phụ huynh muốn mua mẫu máy mới hơn cho con.

Phiên bản 2026 được giới thiệu là bản nâng cấp tính năng, đi kèm bảo hành 7 năm và chính sách 1 đổi 1 theo điều kiện của nhà bán hàng. Đây cũng là kiểu sản phẩm đáng cân nhắc nếu con đang chuẩn bị bước vào giai đoạn học Toán nhiều hơn và gia đình muốn đầu tư một chiếc máy có thể dùng lâu dài thay vì thay đổi liên tục.

Mức giảm hiện tại là 13%, nằm ở khoảng trung bình trong danh sách. Với thiết bị học tập sử dụng nhiều năm, phụ huynh nên ưu tiên thêm yếu tố nguồn gốc, bảo hành và nhu cầu thực tế của con thay vì chỉ nhìn vào phần trăm giảm giá.

Phù hợp với: Gia đình muốn chọn một mẫu Casio thế hệ mới hơn và xác định sử dụng lâu dài.

5. Ghế văn phòng chân xoay lưng quạt – giảm 36%

Checklist đầu năm học thường tập trung quá nhiều vào sách vở mà bỏ quên một thứ trẻ sử dụng hàng giờ mỗi ngày: chiếc ghế ngồi học.

Một chiếc ghế có tựa lưng, khả năng xoay và chiều cao phù hợp với bàn có thể giúp góc học tập thuận tiện hơn, đặc biệt với trẻ lớn phải ngồi làm bài trong thời gian dài. Mẫu ghế văn phòng chân xoay lưng quạt trong danh sách đang có mức giảm tới 36%, cao nhất trong 5 sản phẩm.

Tuy nhiên, ghế học là món phụ huynh không nên chỉ chọn vì giá rẻ. Trước khi mua cần kiểm tra kích thước ghế, độ cao mặt ngồi, chiều cao bàn học hiện tại và vóc dáng của con. Khi trẻ ngồi, bàn chân nên có điểm tựa chắc chắn, không bị treo lơ lửng; bàn cũng không nên cao tới mức trẻ phải nhún vai khi viết.

Nếu chiếc ghế hiện tại đã quá thấp, lỏng lẻo hoặc khiến con thường xuyên ngồi co người, đầu năm học mới cũng là thời điểm hợp lý để nâng cấp.

Phù hợp với: Gia đình muốn hoàn thiện lại góc học tập tại nhà và cần một chiếc ghế có thể dùng linh hoạt.





Mua đồ đầu năm học, không nhất thiết món nào giảm sâu cũng phải mua

Nếu chia theo mức độ ưu tiên, tập vở nên được mua trước vì chắc chắn sẽ sử dụng; máy tính chỉ cần thay khi con chưa có hoặc chiếc cũ không còn đáp ứng nhu cầu; còn bàn ghế nên được kiểm tra dựa trên kích thước thực tế của góc học tập.

Sản phẩm Mức giảm Nên mua khi Casio FX 580 VN X 8% Con cần máy tính khoa học quen thuộc, dùng lâu dài Combo 20 tập Điểm 10 29% Muốn mua dự trữ tập vở cả học kỳ Thiên Long Flexio Fx799VN 34% Muốn máy tính mức giá dễ tiếp cận, bảo hành dài Casio fx-880BTG Plus 2026 13% Muốn nâng cấp lên dòng Casio mới hơn Ghế chân xoay lưng quạt 36% Góc học tập cần thay ghế mới

Điểm quan trọng của đợt mua sắm đầu năm học không phải là "săn" được thật nhiều món giảm giá, mà là mua đúng những thứ trẻ thực sự sử dụng. Một combo tập đủ dùng vài tháng, một chiếc máy tính phù hợp chương trình học và một góc ngồi học thoải mái đôi khi có giá trị hơn cả giỏ hàng đầy những món mua vì đang sale.

Box thông tin: Lazada chính thức khởi động đại tiệc deal "9.9 Siêu Sale Thương Hiệu", mang đến cơ hội mua sắm sản phẩm chính hãng chất lượng với mức giá ưu đãi cùng loạt quyền lợi hấp dẫn: - Voucher toàn sàn trị giá đến 9 triệu đồng. - Voucher thương hiệu giảm thêm đến 20%. - Hàng chính hãng trên Tmall giảm đến 40%, cùng khung giờ vàng "Flash Hour" tung ra siêu phẩm 9K - 99K giới hạn giảm giá sập sàn tại các mốc giờ cố định, - Chuỗi livestream kéo dài 12 giờ phủ sóng trọn vẹn các ngành hàng - Nhanh tay mở ứng dụng Lazada, thu thập voucher và thêm sẵn sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng để không bỏ lỡ các ưu đãi trong dịp 9.9 Siêu Sale Thương Hiệu. LINK



