Lazada 9.9 mang mùa Trung thu về nhà: Bánh ngon, đèn lồng xinh, deal chính hãng hấp dẫn

Đúng dịp 9.9, loạt sản phẩm Trung thu từ bánh nướng đến đèn lồng đang có mức giảm giá khá hấp dẫn trên Lazada, trong đó có cả những phiên bản độc quyền online, thiết kế mới lạ và nhiều món quà nhỏ phù hợp cho trẻ.

Nếu đang muốn chuẩn bị Trung thu sớm mà chưa biết chọn gì, 5 gợi ý dưới đây có thể giúp bạn tiết kiệm kha khá thời gian tìm kiếm.

1. Hộp Boardgame Trung Thu Kinh Đô: Khi hộp bánh trở thành trò chơi cho cả gia đình – giảm 15%

Một trong những sản phẩm đáng chú ý mùa Trung thu năm nay là Hộp Boardgame Trung Thu Kinh Đô phiên bản độc quyền online. Thay vì chỉ tập trung vào thiết kế hộp bánh đẹp để biếu tặng, Kinh Đô lần đầu đưa cảm hứng từ trò chơi Cờ cá ngựa quen thuộc vào sản phẩm Trung thu.

Điểm thú vị nằm ở việc các quân cờ truyền thống được thay bằng 4 "tụ" mang hình ảnh đặc trưng của mùa trăng gồm Chú Cuội, Chị Hằng, Ông Lân và Lồng đèn Ông Sao. Nhờ vậy, sau khi mở bánh, chiếc hộp vẫn có thể tiếp tục được sử dụng như một boardgame để cả gia đình hoặc nhóm bạn cùng chơi trong đêm Trung thu.

Đây cũng là lựa chọn khá hợp với những gia đình có trẻ nhỏ bởi món quà không dừng lại ở việc "mua bánh về ăn" mà thêm được một hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con. Trong chương trình 9.9, sản phẩm đang có mức giảm 15%.

Nếu những hộp bánh Trung thu truyền thống thường gây ấn tượng bằng bao bì sang trọng, phiên bản này lại ghi điểm nhờ yếu tố vui vẻ, trẻ trung và đúng tinh thần sum họp.

2. Bánh Trung Thu Hữu Nghị Momiji Tam Quý: Hộp nhỏ gọn, vừa đủ cho gia đình ít người – giảm 20%

Không phải lúc nào một hộp bánh lớn cũng là lựa chọn phù hợp. Với gia đình ít người, người sống một mình hoặc những ai chỉ muốn mua một phần bánh nhỏ để thưởng trà, Bánh Trung Thu Hữu Nghị Momiji Tam Quý là gợi ý dễ cân nhắc hơn.

Hộp gồm 3 bánh nướng, mỗi bánh 80g, kích thước vừa phải nên không tạo cảm giác quá nhiều khi chỉ mua để cả nhà thưởng thức trong vài buổi tối. Đây cũng là kiểu hộp bánh có thể dùng làm quà tặng đồng nghiệp, bạn bè hoặc người thân mà không quá cầu kỳ.

Trong đợt Lazada 9.9, sản phẩm có mức giảm 20%. Với những người ưu tiên tính thực tế, không muốn mua một hộp lớn rồi để bánh tồn lại sau Trung thu, phiên bản 3 bánh là lựa chọn khá hợp lý.

Một ưu điểm khác của những hộp bánh nhỏ là người mua có thể kết hợp thêm trà, hoa quả hoặc một món quà nhỏ để tự tạo thành set Trung thu theo sở thích, thay vì phải chi toàn bộ ngân sách cho một hộp bánh lớn.

3. Kinh Đô "Trăng Slay": Phiên bản Trung thu dành cho hội thích mới lạ – giảm tới 31%

Nếu hộp Boardgame nhắm tới trải nghiệm gia đình thì Hộp Bánh Trung Thu Kinh Đô phiên bản đặc biệt "Trăng Slay" lại mang màu sắc trẻ trung hơn hẳn. Đây cũng là sản phẩm độc quyền online, gồm 2 bánh 150g.

Ngay từ tên gọi, "Trăng Slay" đã cho thấy sản phẩm hướng nhiều hơn tới nhóm người trẻ, những người muốn một hộp bánh Trung thu có cách thể hiện vui nhộn và khác biệt so với phong cách truyền thống.

Hộp 2 bánh cũng khá linh hoạt: có thể mua để ăn thử, tặng bạn bè, đồng nghiệp hoặc trở thành một món quà Trung thu nhỏ mà vẫn đủ không khí lễ hội. Đặc biệt, trong dịp 9.9, sản phẩm có mức giảm 31%, cao hơn khá nhiều so với nhiều dòng bánh Trung thu thông thường.

Đây có thể là lựa chọn dành cho những ai từng nghĩ hộp bánh Trung thu chỉ hợp để biếu người lớn. Một thiết kế trẻ hơn, dung lượng vừa phải và mức giá sau giảm dễ tiếp cận khiến sản phẩm phù hợp cả với nhu cầu mua cho bản thân.

4. Lồng đèn thỏ tre có LED: Một chút Trung thu truyền thống nhưng vẫn tiện cho trẻ nhỏ – giảm 38%

Có bánh Trung thu mà thiếu đèn lồng thì không khí đêm Rằm dường như vẫn còn thiếu một nửa. Trong nhóm đồ chơi Trung thu, lồng đèn thỏ tre có đèn LED là lựa chọn khá dễ thương dành cho trẻ nhỏ.

Thiết kế sử dụng hình ảnh chú thỏ kết hợp giỏ tre tạo cảm giác gần gũi với những chiếc đèn lồng thủ công ngày trước, trong khi phần đèn LED giúp sản phẩm tiện sử dụng hơn khi trẻ đi rước đèn buổi tối.

So với các loại đèn điện tử nhiều âm thanh, mẫu đèn này thiên về vẻ xinh xắn, nhẹ nhàng, phù hợp với những phụ huynh muốn con vẫn có trải nghiệm Trung thu mang chút màu sắc truyền thống.

Sản phẩm đang được giảm 38% trong dịp 9.9. Ngoài dùng cho đêm rước đèn, mẫu đèn thỏ cũng có thể trở thành phụ kiện chụp ảnh Trung thu cho bé hoặc món trang trí nhỏ trong nhà.

5. Lồng đèn cá chép Koi vảy xà cừ: Deal giảm sâu tới 58% cho mùa rước đèn

Gợi ý cuối cùng dành cho những gia đình muốn chọn một chiếc đèn lồng nổi bật hơn là lồng đèn Trung thu cá chép Koi có vảy xà cừ và đèn LED.

Hình ảnh cá chép vốn quen thuộc trong nhiều món đồ chơi Trung thu truyền thống, nhưng phiên bản này được làm mới bằng phần vảy xà cừ bắt sáng, kết hợp đèn LED để tạo hiệu ứng bắt mắt hơn khi sử dụng vào buổi tối.

Mẫu đèn phù hợp cho cả bé trai và bé gái, đồng thời có thể trở thành một món quà nhỏ để cha mẹ chuẩn bị trước đêm Rằm. Trong danh sách này, đây cũng là sản phẩm có mức giảm sâu nhất, lên tới 58% trong chương trình Lazada 9.9.

Với những món đồ chỉ sử dụng nhiều vào một vài dịp trong năm như đèn lồng, mua đúng thời điểm giảm giá có thể giúp phụ huynh tiết kiệm đáng kể mà vẫn tạo được trải nghiệm Trung thu trọn vẹn cho trẻ.





Trung thu đôi khi chỉ cần vài món nhỏ để cả nhà có thêm lý do ngồi gần nhau

Bánh Trung thu ngày càng có nhiều cách làm mới, từ hộp nhỏ gọn, thiết kế trẻ trung cho tới việc biến cả hộp bánh thành một trò chơi gia đình. Đèn lồng cũng không còn chỉ có những mẫu chạy pin quen thuộc mà đang quay lại với chất liệu tre, hình ảnh con vật và biểu tượng Trung thu truyền thống theo cách hiện đại hơn.

Dịp Lazada 9.9 vì thế có thể là thời điểm phù hợp để chuẩn bị trước một vài món cho đêm Rằm, đặc biệt khi nhiều sản phẩm chính hãng đang có mức giảm từ 15% đến 58%. Quan trọng hơn chuyện săn được bao nhiêu phần trăm giảm giá, một hộp bánh ngon hay chiếc đèn lồng xinh vẫn đáng tiền nhất khi nó giúp cả gia đình có thêm một buổi tối thực sự ngồi cạnh nhau.