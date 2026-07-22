Tòa án ở huyện Nhữ Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa tuyên bố một cặp vợ chồng phải bồi thường 230.000 nhân dân tệ (khoảng 890 triệu đồng) cho phù dâu trong đám cưới của họ. Cô gái này bị thương tật nghiêm trọng vì trò đùa quá đáng của các phù rể. Bản án này là sự cảnh cáo về những hệ lụy của tục “náo hôn” - quậy phá trong đám cưới - vốn gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc.

Náo hôn là nghi thức có lịch sử hàng nghìn năm, ban đầu chỉ là những kiểu trêu đùa nhẹ nhàng nhằm tạo không khí vui vẻ và xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, những năm gần đây, phong tục này bị chỉ trích gay gắt bởi các màn trêu đùa, quậy phá vượt quá giới hạn, biến thành hành vi làm nhục hoặc bạo lực. Đối tượng thường bị nhắm đến là cô dâu, chú rể và các phù dâu.

Tục náo hôn gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/10/2023, cô gái họ Trương được mời làm phù dâu trong đám cưới của người bạn họ Lý. Trong lúc diễn ra hôn lễ, Trương cùng khoảng 10 phù rể ở lại trong phòng tân hôn.

Khi bị các phù rể trêu ghẹo, Trương trốn vào trong tủ quần áo. Tuy nhiên, phù rể tên Vương đã kéo cô ra ngoài rồi đẩy ngã lên giường. Sau đó, chính Vương đề nghị cả nhóm giữ bốn góc ga trải giường để tung cô lên không trung, coi trò này như một phần của nghi thức náo hôn.

Trong lúc trò đùa diễn ra, cô của chú rể đi ngang qua phòng đã nhắc nhở mọi người không nên quá trớn. Tuy nhiên, lời cảnh báo này không được ai để tâm.

Ở lần tung đầu tiên, cả nhóm đỡ được Trương. Đến lần thứ hai, họ không bắt kịp khiến cô rơi mạnh xuống nền nhà.

Một phù rể không tham gia trò chơi đã gọi xe cấp cứu để đưa Trương đến bệnh viện. Các bác sỹ xác định Trương bị gãy đốt sống thắt lưng và phải điều trị nội trú trong 18 ngày.

Tháng 8/2024, cơ quan giám định tư pháp kết luận cô bị thương tật cấp độ 9, thuộc nhóm thương tật nghiêm trọng. Sau đó, Trương khởi kiện cô dâu, chú rể cùng 9 người tham gia trò đùa, yêu cầu bồi thường 270.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

Tòa án nhận định cô dâu và chú rể phải chịu trách nhiệm vì là người tổ chức đám cưới, biết rõ về các trò quậy phá đang diễn ra nhưng không kịp thời ngăn chặn. Phù rể họ Vương bị xác định có lỗi lớn hơn do đã kéo Trương ra khỏi tủ và trực tiếp đề xuất chơi trò tung người nguy hiểm.

Tám người còn lại cũng phải liên đới bồi thường vì tham gia náo hôn. Cuối cùng, tòa tuyên buộc các bị đơn bồi thường tổng cộng 230.000 nhân dân tệ cho nạn nhân.

Trong đó, cô dâu và chú rể chịu 40% số tiền, tương đương 90.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng); phù rể Vương phải bồi thường khoảng 50.000 nhân dân tệ (khoảng 195 triệu đồng); 8 người còn lại trả tổng cộng 90.000 nhân dân tệ (khoảng 439 triệu đồng).

Những vụ việc liên quan đến tục náo hôn gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người, thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc. Năm 2018, một chú rể ở tỉnh Quý Châu bị ô tô tông trên đường cao tốc gây thương tích nặng trong lúc bỏ chạy để tránh các màn náo hôn.

Đầu năm nay cũng tại Quý Châu, một chú rể khác bị gãy chân khi tìm cách chạy khỏi trò đùa của bạn bè. Sau đó, người này khởi kiện những người tham gia và được tòa án buộc bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 194 triệu đồng).