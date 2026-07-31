Giới phim ngắn Trung Quốc mới đây đang xôn xao trước một vụ tranh chấp sản xuất và thu hút thảo luận lớn trên MXH. Đạo diễn Mộng Hinh đã lên tiếng tố cáo một nhà đầu tư tự xưng là nữ đại gia đã chi ra số tiền lớn để đặt làm riêng một bộ phim ngắn dài hơn 50 tập cho chính mình. Không chỉ tự mình đảm nhận vai nữ chính và trực tiếp chọn nam diễn viên đóng cùng, người này còn yêu cầu chèn thêm hơn 60 cảnh hôn vào trong phim.

Nam diễn viên chính Chung Vũ Phi gần đây đã đăng video tố cáo, cho biết trong quá trình quay chụp, đối phương nhiều lần có những hành vi thân mật vượt quá giới hạn, khiến anh chỉ biết cắn răng chịu đựng sự khó chịu ngay tại hiện trường.

Theo tổng hợp từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, nữ đại gia này với tư cách nhà đầu tư đã đặt hàng sản xuất bộ phim ngắn, chỉ định Chung Vũ Phi vào vai "Gia vương sa cơ", còn bản thân vào vai Vương phi. Phía đoàn phim tiết lộ, cô ta yêu cầu trong hơn 50 tập phim phải có hơn 60 cảnh hôn, gần như cứ "đi được hai bước lại hôn một lần", tỷ lệ cảnh thân mật nhiều một cách thái quá.

Đạo diễn Mộng Hinh

Đạo diễn Mộng Hinh từng khuyên nên giảm mật độ cảnh hôn và thay bằng cách thể hiện thẩm mỹ hơn, nhưng đã bị đối phương từ chối với lý do "Tôi xem phim ngắn còn nhiều hơn số phim cô từng quay". Trong thời gian ghi hình, người phụ nữ này còn bị tố là trong các cảnh hôn đã nhiều lần cố tình thực hiện những hành động thân mật vượt quá thỏa thuận ban đầu, khiến Chung Vũ Phi vô cùng bàng hoàng.

Chung Vũ Phi chia sẻ rằng thời điểm đó anh mới vào nghề, vì cân nhắc đối phương là nhà đầu tư và lo sợ nếu từ chối sẽ bị gắn mác "mắc bệnh ngôi sao", nên đành ngậm ngùi phối hợp. Sau đó anh mới âm thầm phản ánh với đoàn phim, hy vọng giới hạn lại mức độ của các cảnh thân mật. Mới đây, anh công khai bày tỏ: "Cảnh hôn hay cảnh thân mật tôi đều có thể phối hợp, nhưng có thể nào đừng đưa lưỡi ra hay không?", đồng thời kêu gọi giới giải trí nên coi trọng quyền lợi của diễn viên, khi gặp phải những yêu cầu vượt quá phạm vi công việc thì cần phải dũng cảm nói "không".

Nam diễn viên chính của phim ngắn Chung Vũ Phi

Được biết, sau khi bộ phim hoàn thành, phía nền tảng đánh giá một số cảnh thân mật có mức độ quá đà nên đã cắt bỏ hơn 20 đoạn phim liên quan. Điều này dẫn đến việc nội dung phim bị đứt đoạn, thiếu tính kết nối, khiến một bộ phận khán giả hiểu lầm rằng cặp đôi nam nữ chính có mối quan hệ thân mật ngoài đời thực.

Sau khi sự việc bị phanh phui, đạo diễn Mộng Hinh cũng đăng video xác nhận câu chuyện trên là có thật. Cô làm rõ bản thân chỉ là bên sản xuất nhận đơn đặt hàng làm bộ phim ngắn này, chứ không phải là nữ đại gia như những tin đồn thất thiệt bên ngoài. Cô tiết lộ thêm, sau khi hoàn thành việc quay chụp, nhà đầu tư vì bất mãn với việc sản phẩm bị nền tảng cắt bỏ quá nhiều cảnh hôn nên đã từ chối thanh toán nấc tiền công sản xuất còn lại là 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng). Chính vì vậy, cô mới quyết định công khai toàn bộ vụ việc.

Đạo diễn Mộng Hinh chia sẻ, ngay từ đầu cô đã khuyên nên giảm tỷ lệ cảnh hôn nhưng nữ đại gia vẫn khăng khăng giữ nguyên ý mình. Cuối cùng, tác phẩm không những nhận về phản hồi không tốt mà nhà đầu tư còn đổ hết trách nhiệm lên đội ngũ dựng phim. Phía đoàn phim cũng gửi lời xin lỗi đến Chung Vũ Phi, đồng thời khẳng định trong tương lai khi ký hợp đồng sẽ làm rõ hơn việc bảo vệ quyền lợi của diễn viên cũng như phân định rõ trách nhiệm đối với tác phẩm.

Nguồn: ETtoday