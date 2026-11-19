Sáng 19/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một tài xế ô tô cùng nhiều người dân kịp thời cứu nam thanh niên có ý định nhảy cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo hình ảnh trong video, nam thanh niên mặc áo đen chạy bộ trên cầu, sau đó bỏ dép, tiến đến lan can rồi trèo qua phía ngoài.

Phát hiện sự việc, tài xế ô tô chạy phía sau lập tức dừng xe, mở cửa lao đến túm áo giữ nam thanh niên, đồng thời hô hoán người đi đường hỗ trợ.

Một phụ nữ đi xe máy cùng nhiều người dân nhanh chóng dừng lại, hợp sức đưa nam thanh niên trở lại phía trong lan can, kịp thời ngăn chặn sự việc đáng tiếc.

Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với PV, anh Đồng Viết Phi Vũ (trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), người trực tiếp cứu nam thanh niên, cho biết người này chính là hành khách anh vừa chở trước đó.

Anh Vũ kể, khoảng 5h40 cùng ngày, anh nhận cuốc xe đón nam thanh niên từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước.

Trên đường đi, hành khách tâm sự quê ở Đồng Tháp, đang gặp chuyện buồn liên quan đến gia đình và bạn bè. Nghe vậy, anh Vũ động viên, khuyên người này cố gắng vượt qua khó khăn.

“Khi đến chân cầu Thuận Phước, người này bảo tôi dừng xe để xuống. Thanh niên nói không còn tiền và xin gửi lại điện thoại để trả phí cuốc xe nhưng tôi không nhận, bảo không có thì thôi, tôi không lấy đâu”, anh Vũ nhớ lại.

Sau đó, nam thanh niên tiếp tục đi bộ lên cầu. Khi được hỏi, người này nói muốn lên cầu tập thể dục.

“Linh cảm có chuyện không lành nên tôi chạy xe chậm theo sau. Lúc này, tôi cũng báo cho một bảo vệ gần đó và gọi điện báo lực lượng công an”, anh Vũ chia sẻ.

Anh Đồng Viết Phi Vũ kể lại sự việc. Ảnh: Tâm An

Theo anh Vũ, khi đến gần giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ dép và điện thoại, trèo qua lan can với ý định nhảy xuống sông.

“Ngay lập tức, tôi dừng xe, mở cửa chạy đến túm được áo nam thanh niên và hô hoán người đi đường đến hỗ trợ.

Một người phụ nữ đi qua thấy vậy liền dừng xe, chạy đến ôm chân thanh niên. Sau đó, nhiều người cũng chạy đến hỗ trợ, cùng tôi kéo người này khỏi nguy hiểm”, anh Vũ nhớ lại.

Sau khi cứu được nam thanh niên, anh Vũ hỗ trợ đưa người này về trụ sở Công an phường Hải Châu để liên hệ người thân đến đón. Một cán bộ công an cũng đi cùng để bảo đảm an toàn.

Nói về hành động của mình, anh Vũ cho rằng đây là việc mà bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng nên làm, không thể bỏ mặc người khác khi họ đang gặp khó khăn, nguy hiểm.

“Suốt nhiều năm làm nghề tài xế dịch vụ, đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy. Tôi nghĩ khi thấy người khác gặp nguy hiểm, ai cũng nên tìm cách giúp đỡ, không thể đứng nhìn hay bỏ mặc”, anh Vũ chia sẻ.