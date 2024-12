Phỏng vấn nóng Song Luân: Đáp trả tin đồn yêu em gái Trấn Thành, cát xê thế nào sau Anh trai say Hi?

Vừa mới gây tiếng vang bằng việc tham gia chương trình Anh trai say Hi, Song Luân đã tái xuất màn ảnh rộng với vai nam chính ở Công tử Bạc Liêu. Trước ngày Anh trai say Hi đổ bộ Hà Nội bằng Concert Day 3 và Day 4 cực hoành tráng, Song Luân có cuộc phỏng vấn nhanh về những tin đồn thời gian gần đây.

Tin đồn không tham gia Concert “Anh trai say Hi” chỉ là đùa vui

- Sau “Anh trai say Hi”, sự nổi tiếng của Song Luân đã tăng lên rất nhiều. Cát xê của anh có tăng nhiều không?

May mắn sau chương trình Anh trai say Hi, tôi được nhiều khán giả biết đến hơn. Với bộ phim vừa ra mắt là Công tử Bạc Liêu, mọi người hỏi cát xê có lấy cao hơn thời trước khi tham gia Anh trai say Hi không. Thực tế là bộ phim này tôi quay trước lúc tham gia Anh trai say Hi, nên mọi thứ vẫn vậy thôi.

Về chuyện cát xê, thì tôi cũng rõ ràng thôi, nghĩa là mình nhận bộ phim nào, nếu đã thích rồi thì phần cát xê chỉ là chi phí đủ để chi trả cho những nhu cầu cần thiết khi mình đồng hành với dự án. Chuyện cát xê trong việc nhận đóng phim, không phải là “phải trả bao nhiêu tiền thì mới nhận” đâu nhé.

- Dạo gần đây tôi thấy có nhiều tin đồn liên quan Song Luân không tham gia Concert “Anh trai say Hi” lắm. Có phải vì bận chạy show cinetour với phim “Công tử Bạc Liêu” mà Song Luân gặp khó khăn về lịch trình không?

Hôm trước tôi có giải thích rồi, thật ra tôi vẫn tham gia đầy đủ 2 ngày Concert ở Hà Nội. Tôi không vướng lịch trình cinetour vì đoàn phim đã sắp xếp rất khoa học. Còn tin đồn tôi không tham gia chỉ là thông tin vui thôi.

Nghĩa là tôi viết status trên Facebook với mục đích vui vẻ, ai ngờ bị đẩy xa câu chuyện. Tôi chỉ nói đùa để chọc ghẹo mọi người thôi. Khi đã nhận lời góp mặt trong một dự án hay chương trình, tôi sẽ nỗ lực theo đến tận cùng, theo một cách tốt nhất chứ không có chuyện hủy đâu.

“Tôi là Công tử Bạc Liêu fake”

- Sau khi “Công tử Bạc Liêu” chiếu những suất đầu tiên, một số người cho rằng Song Luân không hợp vai. Anh có muốn chia sẻ gì về điều này không?

Nói thật, đã từ rất lâu rồi tôi không còn bị những thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý. Bởi vì tôi là người khá nhạy cảm, tôi sợ đọc nhiều bình luận thì bị ảnh hưởng nên hầu như tôi chẳng đọc bình luận nhiều. Tôi không xem nên không bị ảnh hưởng quá lớn.

Về chuyện hợp vai, không ai hợp để làm Công tử Bạc Liêu cả. Tôi nghĩ vậy! Điều tôi đang làm chỉ là cố gắng làm sao để truyền tải được thông điệp mà nhà sản xuất muốn. Còn chuyện tôi có thực sự hợp hay không, cái này do đạo diễn và nhà sản xuất lựa chọn mà. Tôi không biết ông Công tử Bạc Liêu vào 100 năm trước sống như thế nào cả, tất cả những gì tôi biết chỉ là qua hình ảnh thôi.

Tất nhiên, tôi có tìm hiểu qua tư liệu, song mọi thứ về ông đều là do mình tự tưởng tượng và xây dựng. Tôi không muốn mọi người xem phim xong sẽ nói: À thì ra đây mới là Công tử Bạc Liêu thật. Tất nhiên tôi cũng không phải Công tử Bạc Liêu, ai nói như vậy thì tôi chỉ có thể chia sẻ là đã xuống thăm mộ Công tử Bạc Liêu và cầu xin có thể đưa hình ảnh của cậu sau 100 năm đến với công chúng. Trong khả năng của mình, tôi cố gắng làm tốt nhất, dù là Công tử Bạc Liêu “fake” thì tôi vẫn mong sẽ được mọi người yêu thương.

Về việc bị nói không hợp vai, tôi sẽ xem như đây là góp ý chân thành để chọn lọc, thu nạp và thay đổi bản thân. Tôi đã làm hết sức rồi.

- Trong phim, Song Luân có 2 tuyến tình cảm với Thiên Ân và Kaity Nguyễn. Anh đánh giá như thế nào về các diễn viên này?

Mỗi một người sẽ có tính cách khác nhau. Với Kaity Nguyễn, tôi phải xây dựng tuyến tình cảm anh trai - em gái, đó là tình thân trong gia đình. Còn với Thiên Ân, mối quan hệ giữa chúng tôi là người yêu, cảm xúc không thể nào giống nhau được.

Kaity Nguyễn thì tôi xem như em gái. Đã là xây dựng mối quan hệ tình thân thì bắt buộc mình phải thương người ta thật, chân thành thật. Đôi khi cách mình đối xử với người ta không phải chỉ dừng lại ở sự ga lăng đâu, nó là sự chân thành từ con tim.

Đóng xong phim, tôi với Kaity mới nói với nhau: Lỡ sau này 2 anh em mà làm người yêu ở dự án khác thì không biết làm sao mà đóng nữa. Anh không biết sẽ hôn em như thế nào (Cười). Kaity giỏi, tình cảm và có tinh thần làm việc rất đáng nể.

Với bé Thiên Ân, trong phim này, có vài điều hơi khác, đôi khi mình đem cái tôi của mình ra làm việc, thì sẽ không được. Nhân vật Công tử Bạc Liêu yêu thương tất cả những thứ xung quanh, cách ông ấy yêu người khác cũng cực kỳ chân thành nữa. Có thể ông yêu cô đào này, cô đào kia nhưng luôn chân thành. Nhân vật Bảy Loan của Thiên Ân có tình cảm sâu đậm với Công tử Bạc Liêu. Bảy Loan đã chứng kiến những biến động trong cuộc sống của ông ấy. Tôi nghĩ, Bảy Loan có vị trí rất quan trọng trong tim Công tử Bạc Liêu.

Tin đồn tình cảm với Uyển Ân

- Gần đây có tin đồn là sau khi làm việc chung trong dự án “Nhà bà Nữ”, giữa Uyển Ân và Song Luân có nảy sinh tình cảm. Hiện tại, Song Luân và Uyển Ân còn giữ liên lạc không?

Với mỗi dự án phim, sau khi kết thúc công việc thì tôi ít nói chuyện với bạn diễn. Nếu có rung động trong phim thì cũng cần thời gian để tĩnh lại, hiểu và lắng nghe bản thân nhiều hơn.

Một khoảng thời gian sau khi Nhà bà Nữ ra mắt, chúng tôi vẫn nói chuyện, rồi có cả những buổi đi xem phim cùng anh Trấn Thành nữa. Mọi thứ rất bình thường, chúng tôi là đồng nghiệp. Sau khi tin đồn như thế xuất hiện, có rất nhiều người hỏi giữa chúng tôi là mối quan hệ như thế nào. Thật lòng thì tôi vui vì xem phim xong, khán giả tin vào phản ứng hóa học mà chúng tôi tạo ra. Thậm chí, bây giờ khi đi cùng sự kiện, mọi người vẫn thích thú và nhớ về phản ứng hóa học giữa chúng tôi.

Tôi và Ân là những người bạn, quý mến nhau trong công việc.

- Chuyện tình cảm hiện tại của Song Luân như thế nào? Anh có đang hẹn hò với ai không?

Tôi luôn muốn có một người để đồng hành, nói chuyện, than thở hay dựa dẫm. Nghe thì hơi yếu đuối nhưng đàn ông đôi lúc cũng muốn dựa vào ai đó và nói: Anh mệt quá.

Hiện tại, tôi phải tự dựa vào tường trong nhà và nói điều này một mình. Hy vọng sắp tới sẽ có ai đó cho mình dựa dẫm. Đang rất cần luôn đó.

- Tiêu chí để chọn người làm chỗ dựa của Song Luân là gì? Anh muốn có con chưa?

Chuyện tình cảm mà, khó nói lắm. Tôi đang quan sát nhưng chưa thấy ai phát tín hiệu cho mình, hay mọi người chê tôi nhỉ? Cái đó tôi cũng không biết nữa.

Thực tế thì tôi cũng tìm người để nói chuyện nhưng sau đó thấy không hợp thì sẽ giữ lại thành một mối quan hệ an toàn, không nhất thiết tiến xa hơn. Tôi không phải cục wifi để phát tín hiệu: “Tôi đang ế” để mọi người biết nhưng nếu có ai để ý tôi thì nhớ cho tôi biết với. Chứ thực tế thì tôi chỉ đi làm thôi và thấy mọi người hay lơ là tôi lắm, có lẽ tôi không đủ hấp dẫn (Cười).

Còn chuyện con cái thì thực lòng, tôi rất thích con gái. Tôi đã nhận một người làm con gái nuôi. Nếu bây giờ có con, tôi chắc chắn nhận ngay, tôi xem đó là món quà rất lớn.

Bây giờ, có ai đó chịu hợp tác thì kiểu mình sẽ thả thính, rồi chủ động hẹn hò thử. Nếu okay hết có khi 1 - 2 năm nữa cũng ráng kiếm đứa con (Cười).

- Ở tuổi 33, anh có mục tiêu sự nghiệp nào không?

Bây giờ tôi 33 tuổi, tôi nghĩ đó là độ tuổi rất đẹp nên đang cố gắng làm những gì còn dang dở, những gì trước giờ luôn đắn đo, sợ hãi không dám thực hiện. Tôi muốn có 1 năm đột phá.

Tôi nghĩ, đây là thời điểm vừa đủ chín chắn để một người đàn ông bước qua giai đoạn mới, trở thành người có suy nghĩ, quyết định khôn ngoan hơn. Ở tuổi 33, tôi không còn những lần thử làm rồi mới nhận sai nữa. Chặng đường nước rút rồi, không thể e dè hay sợ hãi. Sau năm 33 sẽ là những cột mốc 35, 37 hay 40, còn nhiều thứ để thực hiện lắm.

- Xin cảm ơn Song Luân!