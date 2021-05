Phỏng vấn độc quyền "Cô Dâu 8 Tuổi" Avika Gor từ Ấn Độ: Ông tôi vừa qua đời 3 ngày, bố và bà đã nhiễm Covid-19, mỗi phút tôi đều cảm thấy sợ hãi

"Địa ngục Covid-19" là cụm từ cả thế giới dùng để gọi tình trạng lây nhiễm kinh hoàng tại đất nước tỷ dân Ấn Độ hiện nay. Theo ước tính, Ấn Độ có khoảng 3,45 triệu ca nhiễm đang được chữa trị, nhưng số người chết và nhiễm thực tế có thể cao gấp 10 lần. Làn sóng dịch bệnh đã càn quét Ấn Độ ở mức độ quá kinh khủng và thậm chí khiến hệ thống y tế tại đất nước này gần như sụp đổ.

Lúc này, làng giải trí Ấn Độ cũng dần khép lại cùng với cánh cửa địa ngục Covid-19. Minh tinh đình đám Bollywood đều phải chống chọi với hiện thực tàn nhẫn như bao người bình thường khác. Người tự tử vì túng quẫn, trầm cảm vì không có việc làm giữa lúc đất nước bị phong tỏa, người đau khổ dằn vặt vì bố mẹ đồng loạt ra đi sau khi nhiễm Covid-19.

Để có cái nhìn rõ nét nhất về tình hình hiện tại ở Ấn Độ, chúng tôi đã liên lạc với Avika Gor - nữ minh tinh được cả thế giới biết đến với cái tên Anandi trong series phim nổi tiếng Cô Dâu 8 Tuổi và cùng ngồi lại thực hiện bài phỏng vấn độc quyền dưới đây. Đối mặt với tình cảnh làng giải trí gần như chết chìm trong dịch bệnh, và không may thay cả bố lẫn bà đều nhận kết quả dương tính với Covid-19 chỉ 3 ngày sau khi ông của cô qua đời, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1997 vẫn luôn thể hiện thái độ tích cực. Nữ minh tinh Bollywood cũng không khỏi xúc động khi nghe tin MC Đại Nghĩa đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp được số tiền 2 tỷ đồng để giúp đỡ người dân Ấn Độ.

Xin chào, Avika Gor. Hiện tại, đất nước Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, và thông tin này đang khiến cả thế giới xôn xao lo lắng. Đối mặt với cuộc khủng hoảng này, chị cảm thấy như thế nào?

Có thể nói rằng Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới, nhưng hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe của chúng tôi lại đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt dịch thứ 2. Mặc dù vậy, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết của đất nước mình. Ở khắp mọi nơi, ai ai cũng cố gắng để giúp đỡ những người xung quanh, kể cả khi việc đó nằm ngoài khả năng của họ.

Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn và thương tiếc cho những người đang bị đại dịch ảnh hưởng trực tiếp, nhưng đồng thời lại tràn trề hy vọng về ngày mai tương sáng. Cùng nhau, chúng ta có thể 1 lần nữa vượt qua đợt dịch này. Và lần này tôi tin rằng, chúng ta có thể xóa bỏ hoàn toàn dịch bệnh.

Hiện tại ước tính có ít nhất 195.123 người đã tử vong và 17,3 triệu người bị nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ. Người dân thường ngày phải đối mặt với tình cảnh này ra sao và liệu họ có ý thức được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang phòng chống dịch?

Là đất nước lớn thứ 2 thế giới về dân số, 1 trong những điều bất lợi lớn nhất đối với chúng tôi chính là mức độ ảnh hưởng. 1% dân số không giữ ý thức thôi cũng có thể gây ra vấn đề lớn (1% ở đây tương đương với con số 14 triệu người). Dù hầu như tất cả mọi người đều cố gắng hết mức có thể để tuân thủ theo các biện pháp phòng chống dịch bệnh song vẫn có 1 bộ phận khiến đại cục trở nên khó khăn hơn. Và theo tôi thấy, ở đâu cũng có tình trạng này.

Rất nhiều người hiểu rõ về tầm quan trọng của khẩu trang hay vaccine, nhưng số khác thì lại không. Tôi thật sự hy vọng rằng tất cả mọi người có thể sớm hiểu ra rằng, chúng ta chỉ có thể thắng được cuộc chiến này nếu cùng nhau giữ ý thức. Hãy cùng nhau chung tay chống lại đại dịch này!

Cảnh tượng nào khiến chị kinh hãi nhất giữa "địa ngục Covid-19" ở Ấn Độ? Và liệu có trường hợp nào khiến chị phải bật khóc?

Mỗi ngày tôi đều nghe tin có người chết. Người tôi từng biết cũng có, có người còn từng chỉ dạy tôi, thậm chí có cả người tôi yêu thương. Đại dịch ngày càng trở nên tồi tệ, và đúng như người ta vẫn nói, bạn chỉ để ý đến 1 điều gì đó khi nó trực tiếp có liên quan đến cá nhân bạn.

Vài tháng trước, tôi đã mất đi người ông đáng kính. Chỉ sau đó vài ngày, cả bố và bà tôi đều nhận về kết quả dương tính với Covid-19. Lúc đó tôi đang quay phim ở Thổ Nhĩ Kỳ và cảm thấy sợ hãi tột độ khi nghe tin. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi nỗi đau của những người đã và đang mất đi người họ thương yêu trong thời kỳ kinh hoàng này. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho họ được bình an.

Chị đã đương đầu như thế nào khi các thành viên trong gia đình nhận được kết quả dương tính với Covid-19?

Ông của tôi chỉ mới qua đời 3 ngày trước khi bố và bà tôi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính. Cũng chính vì thế mà gia đình tôi đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến cùng cực. Đây có thể nói là đòn đánh nặng nề nhất giáng xuống cả gia đình tôi. Bố tôi bị bệnh tiểu đường, còn bà tôi vốn đã tầm 80 tuổi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi đều cảm thấy sợ hãi. Đó là thời kỳ không hề dễ dàng gì đối với cả bố và bà của tôi, nhưng họ đúng là những chiến binh mạnh mẽ. Hiện bố và bà đã khỏi bệnh rồi. Tôi cùng mẹ tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp bố và bà hồi phục.

Có rất nhiều thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội, nhưng liệu rằng nó có giúp được gì trong việc cải thiện viễn cảnh hiện tại?

Mạng xã hội, hay có thể nói là hầu như tất cả người dùng mạng xã hội đều đang thể hiện được rõ ý thức trách nhiệm trong đợt dịch thứ 2 này ở Ấn Độ. Tất cả mọi người đều đoàn kết, cố gắng hết sức để giúp đẩy lùi dịch bệnh. Đây chắc chắn là điều cần có trong thời kỳ căng thẳng như hiện nay. Quá đau lòng khi phải chứng kiến hiện thực tàn khốc mà đất nước chúng tôi đang phải đối mặt, nhưng cũng rất ấm lòng khi cảm nhận được tinh thần giúp đỡ đầy tích cực giữa con người với con người.

Cả nước đang bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch, vậy còn làng giải trí Ấn Độ?

Nền công nghiệp giải trí đang bị thiệt hại nặng nề. Nhưng đa phần những người bị ảnh hưởng lại là bộ phận nhân viên làm công ăn lương, từ staff kỹ thuật, chuyên viên trang điểm cho đến nhân viên trong ekip… Họ đều là những người chăm chút và giúp nghệ sĩ trở nên đẹp nhất trong mắt công chúng, nhưng họ lại bị tổn thất nhiều nhất. Tất nhiên ở đâu cũng có mảng sáng, mảng tối. Rất nhiều người trong làng giải trí sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Các minh tinh quyền lực hay công ty sản xuất lớn đều đứng ra chịu trách nhiệm giúp đỡ hàng nghìn người. Hầu như ai trong số chúng tôi cũng đã đều giúp đỡ đồng nghiệp trong khả năng của mình.

Sự nghiệp của chị có bị ảnh hưởng quá nhiều vì đợt dịch này không?

Tôi là người may mắn trong thời kỳ này, phải nói là may mắn ở rất nhiều mặt và sự nghiệp chính là một trong số đó. Tôi yêu thích công việc của mình. Công chúng yêu mến tôi cũng chính vì tình cảm và sự nhiệt huyết của tôi dành cho nó. Do đó, dù phải đối mặt với 1 số vấn đề nhỏ (so với khó khăn mà cả nước đang phải gánh chịu), tôi tự cảm thấy rằng mình vẫn còn khá ổn.

Thật ra tôi không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong vòng 6 tháng qua, tôi đã quay xong được 4 bộ phim và đang chuẩn bị tham gia tiếp 4 tác phẩm nữa. Chính đại dịch Covid-19 đã giúp tôi nhận ra rằng, mình cần phải cảm thấy biết ơn vì những gì mình đang có.

Chị đã được tiêm vaccine chưa?

Vẫn chưa, vì người dân ở nhóm tuổi của tôi bắt đầu được phép tiêm vaccine từ ngày 1/5. Có lẽ trong tuần này, tôi sẽ cố gắng hẹn được lịch.

Có nhiều quan niệm sai lầm về vaccine và hiến huyết tương. Quan điểm của chị như thế nào?

Vâng, đúng là có nhiều người quan niệm sai lầm vì thông tin sai lệch được lan truyền trên WhatsApp ở Ấn Độ. Nếu biết chọn lọc khi đọc tin tức, người ta sẽ có đủ thông tin để hiểu rõ về vaccine và hiến huyết tương. Người dân cũng cần hiểu được rõ tại sao vaccine lại quan trọng đến thế, còn hiến huyết tương lại là câu chuyện về trách nhiệm của những người đã thắng được cuộc chiến với Covid-19. Chúng ta cần phải cứu giúp càng nhiều người càng tốt.

MC Đại Nghĩa đã kêu gọi được hơn 2 tỷ đồng từ những nhà hảo tâm để giúp đỡ người dân ở Ấn Độ. Chị cảm thấy như thế nào khi nghe được thông tin này?

Đây thật sự là nghĩa cử cao đẹp. Tấm lòng của MC Đại Nghĩa và các nhà hảo tâm đã góp phần thể hiện được giá trị cốt lõi của tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người, kể cả khi chúng ta còn chưa từng gặp gỡ. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có cơ hội được trao đổi với các bạn và biết được rằng các bạn cũng đang cùng cố gắng góp 1 phần nào đó để thay đổi tình hình hiện tại. Cảm ơn các bạn rất nhiều!