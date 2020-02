Phòng ngừa lây nhiễm dịch virus corona: 5 lưu ý quan trọng khi di chuyển bằng ô tô để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi bệnh tật!

Virus corona không chỉ là nỗi lo lắng, hoang mang của riêng người dân Trung Quốc mà còn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tính đến ngày 9/2, nước ta đã ghi nhận 14 trường hợp dương tính với virus corona.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Bộ Y Tế đã đưa ra khuyến cáo để người dân có thể chủ động phòng chống dịch bệnh bao gồm việc chủ động đi khám, kiểm tra bệnh, rửa tay thường xuyên với xà phòng, sử dụng khẩu trang, che miệng và mũi khi ho, tránh tụ tập nơi đông người...

Ngoài ra, ngay cả việc sử dụng ô tô, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển, chở nhiều hành khách cũng có nguy cơ lây lan loại virus này. Dưới đây là một số lưu ý cho các tài xế, hành khách để có thể di chuyển an toàn trong mùa dịch virus corona:



1. Vệ sinh , khử trùng cẩn thận các khu vực trên xe

Một nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức HHI (Healthy House Institute), Mỹ đã chỉ ra rằng: Những khu vực trên xe mà tài xế thường xuyên chạm tay vào như vô lăng, bảng điều khiển, dây bảo hiểm, tay nắm cửa, bọc ghế... lại chính là những nơi chứa nhiều vi khuẩn và bụi bẩn nhất.

Chính vì thế, để có thể phòng ngừa lây nhiễm các mầm bệnh, bạn nên thường xuyên rửa xe, lau chùi, khử trùng các bộ phận trên xe đặc biệt là những khu vực hay chạm tay đến. Đừng quên vệ sinh cả điều hòa, bộ lọc không khí.

Đặc biệt, có 2 khu vực trên ô tô dễ bị bỏ qua nhất đó là ghế ngồi và thảm trải sàn. Bụi bẩn và rác từ bên ngoài có thể theo giày dép bám vào thảm trải, chính vì vậy việc vệ sinh chúng thường xuyên là điều bạn nên làm. Đồng thời, để tăng hiệu quả việc lau chùi, bạn nên dùng các dung dịch sát khuẩn chuyên dụng, nhưng cũng đừng chủ quan đến thành phần của chúng để tránh làm hư hại các vật liệu nội thất vốn dĩ nhạy cảm.



2. Bật nhiệt độ trong xe từ 25 độ C trở lên

Theo ông Amanda Simanek, nhà dịch tễ học tại Đại học Wisconsin, Mỹ: "Virus thường mạnh mẽ hơn, có thể sống lâu trong không khí hơn khi nhiệt độ trở lạnh".

Cũng theo các nhà khoa học khác, virus corona sẽ trở nên suy yếu trong môi trường nhiệt trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Chính vì vậy, các tài xế lái xe lưu ý luôn để điều hòa trên 25 độ C, không bật điều hòa quá lạnh để bảo vệ bản thân và gia đình mình khỏi dịch bệnh.

3. Bật điều hoà lấy gió bên trong xe

Một quy tắc quan trọng ai cũng cần lưu ý khi di chuyển bằng ô tô trong mùa dịch bệnh đó là sử dụng hệ thống điều hòa lấy gió bên trong xe.

Thông thường, hệ thống điều hòa trong xe ô tô thường 2 chế độ: Lấy gió trong và lấy gió ngoài. Khi để chế độ lấy gió trong, bạn sẽ hạn chế virus corona theo không khí từ bên ngoài vào.



Khi di chuyển bằng ô tô trong mùa dịch, bạn nên sử dụng hệ thống điều hòa lấy gió bên trong xe

Cũng theo các nhà khoa học, việc lấy gió bên trong xe trong khi bật điều hòa có thể giúp không khí trong bên an toàn hơn khi đi qua các khu vực nhiễm virus.



4. Rửa tay trước và sau khi sử dụng xe

Bộ Y Tế đã liệt kê thói quen rửa tay bằng xà phòng là một trong những cách giúp phòng ngừa virus corona.

Điều này đặc biệt quan trọng với tài xế và hành khách sau khi tiếp xúc với các tay nắm cửa, chi tiết nhựa trong khoang xe. Thậm chí, ngay cả trước khi bạn bước lên xe cũng cần phải rửa tay để đảm bảo nội thất của xe được sạch sẽ, không bị nhiễm khuẩn từ tay bạn.

Những tài xế xe dịch vụ chuyên nghiệp cũng có thể cân nhắc đeo găng tay riêng và khẩu trang trong giai đoạn này để tự bảo vệ mình và hành khách.



5. Chủ động đến bệnh viện khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường

Bộ Y Tế khuyến cáo, bất cứ ai có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ. Cần thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng nhất.

(Tổng hợp)