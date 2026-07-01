Phổ điểm khối D01 thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tổ hợp D01 (Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn) năm 2026 điểm trung bình tăng từ 18,58 lên 19,01 điểm, trong khi trung vị tăng từ 18,5 lên 19,0 điểm, dù số lượng thí sinh giảm từ 350.654 xuống 330.523. Phổ điểm tập trung chủ yếu trong khoảng 18,5–20,5 điểm, không xuất hiện điểm 0 và tổng điểm tuyệt đối.

Môn toán: Có 1.192.437 thí sinh dự thi. Điểm thi trung bình 5,65, trung vị 5,5. 452.838 bài thi đạt điểm dưới trung bình (37,76%). Số bài thi lớn hơn và bằng 7 có 352.014 bài (29.52%). 4.208 bài thi đạt điểm 10.

Môn ngữ văn: 1.197.227 thí sinh dự thi. Điểm trung bình 6,5, trung vị 6,75. 132.685 bài thi dưới điểm trung bình (11,083%). Số bài thi lớn hơn và bằng 7 là 52.7891 (44,093%). Không có bài thi đạt điểm 10.

Môn tiếng Anh: 334.547 thí sinh dự thi. Điểm trung bình 5,07, trung vị 4,75. Có 168.105 bài thi dưới điểm trung bình (50,249%). Số bài thi lớn hơn hoặc bằng 7 là 53.107 (15,874%). Có 311 bài thi đạt điểm 10.